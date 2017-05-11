«Руки вверх» и сломанный автобус. С какими трудностями сталкивается клуб ПФЛ во время выездных матчей

Выездной матч для команды из ПФЛ похож на непредсказуемое приключение. В однодневную поездку может уложиться сломанный автобус, посещение «театра» и дискотека 90-х. Еженедельник «Футбол» отправился в Тверь на выездной матч вместе с ФСК «Долгопрудный», чтобы прочувствовать атмосферу настоящего российского футбола.

Дискотека 90-х

На одной из трибун тверского стадиона «Химик» можно заметить немногочисленный, но гордый отряд болельщиков «Долгопрудного» из пяти человек. Среди них две девушки и один парнишка лет десяти, но это не мешает им уверенно перекрикивать целый стадион. «Дол-ги-е пру-ды, долгие пруды!» — в очередной раз заряжает юный поклонник подмосковной команды. Но прежде чем отблагодарить своих фанатов за впечатляющую поддержку после победы над аутсайдером, «Долгопрудному» пришлось проделать непростой путь до Твери и столкнуться с непредвиденными трудностями.

С самого утра на стадионе «Салют» в Долгопрудном жизнь бьет ключом. Охранник, как опытный штурман, подробно объясняет рабочему, куда нужно занести стройматериалы. Мальчишки, пришедшие на тренировку, активно спорят о том, можно ли выйти на поле в спортивных штанах. «Молодой человек, вы куда?» — окликает уборщица темнокожего парня, который неуверенно заглядывает в одну из приоткрытых дверей. «Я в туалет», — смущенно отвечает парень. «Ну так вот рядом дверь открыта — мужской туалет», — моментально разрешает возникшую проблему женщина и столь же непринужденно переключает телевизионный канал.

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Футболисты «Долгопрудного» начинают прибывать на стадион в районе 10 утра и сразу же идут бронировать места в заказном автобусе. По традиции самые шумные отправляются в конец салона. Ребята постарше во главе с Александром Филимоновым занимают места впереди. Спустя полчаса вся команда оказывается в сборе, а кто-то из игроков даже успевает с интересом понаблюдать за начавшейся тренировкой мальчишек.

«Долгопрудный» был основан чуть меньше 20 лет назад, в 1998 году, но уже несколько раз успел сменить свое название. С 2012-го официальное название команды – ФСК «Долгопрудный». Тогда же клуб стал победителем первенства России среди любительских клубов и получил право дебютировать во втором дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне «Долгопрудный» финишировал на второй строчке, а в этом году имеет отличные шансы как минимум повторить этот результат. Помимо легендарного вратаря московского «Спартака» конца 90-х Александра Филимонова за команду из Московской области выступают еще несколько известных игроков, таких как еще один экс-спартаковец Никита Баженов и воспитанник московского «Динамо» Ираклий Логуа.

Прежде чем добраться до Твери, предстояло преодолеть более 150 км, и четырех с половиной часов до старта матча с «Волгой» должно было хватить с лихвой. И конечно же, какая может быть поездка без музыки! Из хвоста салона зазвучала сборная солянка из запылившихся треков любой группы Игоря Акинфеев «Руки Вверх» и современных надоедливых хитов, таких как «Между нами тает лед». Глядя в окно можно было убедиться, что лед наконец растаял окончательно, о чем свидетельствовали яркое солнце и прохожие, одетые по-весеннему легко.

Сломанный автобус

Успешно преодолев Солнечногорск и Клин, арендованный автобус команды совершил вынужденную остановку. Всему виной был перегрев двигателя, из-за которого дальнейшая поездка оказалась под угрозой. Происшествие случилось в районе села Городня, что в 30 км от Твери. Пока водитель пытался реанимировать автобус, футболисты «Долгопрудного» совместно с тренерским штабом начали продумывать запасной план. С особым любопытством за этой картиной наблюдали местные жители, оказавшиеся на остановке общественного транспорта, возле которой мы поломались.

И все же спустя полчаса старания водителя увенчались успехом, и автобус вновь оказался на ходу. К тому моменту духота в салоне ощущалась уже в полной мере и, учитывая обстоятельства, подходящим саундтреком для такой поездки была бы песня Highway to Hell легендарных австралийцев AC/DC. Но вместо нее полузащитник Дмитрий Пахомов, отвечавший за музыкальное сопровождение, безжалостно врубает попсу из 90-х. Ведь мы все же ехали не на музыкальный рок-фестиваль Rock Am Ring в Германию, а на футбольный матч в Тверь.

— Крикните водителю, чтоб подрубил кондиционер.

— Да ты что, мы и так еле завелись, а так окончательно поломаемся.

Kasabian и театральная ложа

И все же, несмотря на небольшие приключения, автобус команды благополучно добирается до Твери чуть меньше чем за час до стартового свистка. Стадион «Химик», на котором предстоит провести матч, расположен на берегу Волги и был открыт в далеком 1920 году. На одном из административных зданий бросаются в глаза две мемориальные доски, оповещающие о главных достижениях «Волги»: чемпионство в 1963 году и победа в Кубке страны в 1975-м.

За 40 минут до начала игры на трибунах, по своей расцветке напоминающих румынский флаг, можно заметить лишь несколько ребятишек. На поле под оглушительную клубную музыку из колонок разминаются футболисты тверской команды. Вскоре к ним присоединяются игроки «Долгопрудного», а на стадионе начинают играть хиты британцев Kasabian. Особенно комично было наблюдать за обычными разминочными упражнениями, когда поставили песню Fire, которая еще не так давно была гимном английской Премьер-лиги. Даже во втором российском дивизионе есть частичка АПЛ.

За предматчевой разминкой я наблюдаю со своеобразной ВИП-трибуны стадиона, отдаленно напоминающей древнегреческий Парфенон или фасад Большого театра. Похоже, в Твери слишком буквально восприняли выражение «Футбол – это театр, а футболисты в нем – актеры». Затем меня привлекает перекопанный участок поля у углового флажка, который вызывает ассоциации с каким-то тайным подземным порталом или плохо замаскированным входом в бункер. От этих мыслей отвлекают соседи по ВИП-трибуне, устанавливающие аппаратуру для проведения трансляции игры. Постепенно зрители начинают заполнять одну из трибун «Химика» (вход на игру бесплатный) и вскоре диктор зачитывает приветственную речь.

Чанты и чайки

Гости с первых же минут обозначают свое превосходство в классе, и спустя 10 минут мяч оказывается в сетке ворот «Волги» усилиями Ираклия Логуа. Но уже буквально через семь минут один из защитников «Волги» выводит Логуа из игры, грубо сыграв против него во время верховой борьбы.

В середине первого тайма внезапную тишину разрывает чант «Оле-ола, вперед, наша «ВолгА»!». На первых рядах трибун собирается отряд фанатов «Волги», начинающий яростно гнать вперед тверскую команду. Тверская команда замыкает турнирную таблицу зоны «Запад» и испытывает серьезные финансовые проблемы. На апрельские матчи чемпионата команда выходила с двумя-тремя игроками на скамейке запасных. Сейчас их число выросло до пяти, но резервного вратаря все равно нет. Зрители на трибунах во всем винят губернатора и правительство Тверской области, которые не выделяют денег на две главные команды города – «Волгу» и хоккейный ТХК. Минувший сезон ТХК смог начать лишь благодаря помощи самого известного местного воспитанника – Ильи Ковальчука, обратившегося к губернатору с просьбой оказать клубу поддержку. На этот раз может не помочь даже он. Отчаявшиеся болельщики уже готовы писать местным олигархам в надежде, что кто-то из них откликнется на призывы о помощи. «Похоже, следующей зимой некуда будет сходить», — с грустью констатирует пожилой мужчина.

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Тем временем хозяева пропускают второй мяч в свои ворота, и интрига окончательно умирает. В перерыве болельщики обсуждают новый стадион питерского «Зенита» и безмерную сумму, потраченную на его открытие, и рассуждают о шансах «Спартака» на победу в РФПЛ. Примерно за 15 минут до конца игры болельщики начинают покидать стадион. На 90-й минуте гости забивают третий мяч, а футболисты «Волги» бросаются апеллировать к арбитру, но тот непреклонен. Игроки тверского клуба не могут забить в чемпионате почти 600 минут с октября прошлого года. Тогда же была одержана их последняя победа.

«Макдак» и «Спартак»

На обратной дороге автобус «Долгопрудного» оказывается практически полупустым. Некоторые из игроков решают не испытывать судьбу на реанимированном автобусе и предпочитают скинуться на такси. Перед отъездом футболисты дают установку водителю отвезти их до «Макдоналдса». Следующим пунктом в программе становится просмотр дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Большинство поддерживает красно-белых, несколько человек симпатизирует армейцам, а кто-то просто слушает музыку и читает книги. Вскоре ребята с иронией встречают новости о том, что их главный конкурент в таблице — питерское «Динамо» выиграло свой матч после гола с пенальти на последней добавленной минуте.

Домой мы добираемся уже ближе к девяти вечера. У «Долгопрудного» остается еще месяц напряженной борьбы за путевку в ФНЛ, и есть ощущение, что в скором времени команда добьется этой цели. Уж если не сейчас, то в следующем сезоне.

Долгопрудный – Тверь — Долгопрудный

Текст: Никита Котов

Фото: ФСК «Долгопрудный», ФК Волга Тверь