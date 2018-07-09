Россия в погоне за Англией. Валерий Непомнящий – о cборной нашей страны на ЧМ-2018

Главный вывод чемпионата мира: масштаб праздника и результат сборной России превзошли ожидания. Выступление нашей команды показало важность понятия Team Spirit, что означает «командный дух». Когда мастерство соперника выше, самоотдача и сплоченность становятся главными козырями. Этот самый дух и выделял сборную России, особенно в матчах плей-офф с Испанией и Хорватией.

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Кроме того, ключевым фактором для достойного сопротивления в этих матчах стал грамотный выбор тактического плана. С Испанией Станислав Черчесов правильно отказался от борьбы за контроль над мячом: важно было плотно, надежно и мобильно сыграть на своей половине. И хоть контратакующая игра не получилась, план был верным.

С Хорватией мы действовали уже по-другому – более открыто. С одной стороны, соревноваться с этой командой в открытом футболе – отчасти авантюра. С другой – такой план заставлял соперника ошибаться и нивелировать их высочайшее индивидуальное мастерство. Хотя план и здесь сработал не полностью. И снова это касалось выхода в атаку. Не буду переходить на личности, но от некоторых футболистов я в контратакующей игре ожидал большего. Надеялся, что они будут чаще использовать дриблинг, активнее врываться в свободные зоны, надежнее сохранять на чужой половине мяч.

При этом четвертьфинал, на мой взгляд, был для нас на данный момент объективным потолком. Который мы имели шанс пробить.

Но серия пенальти не укладывается в общую канву матча, серию надо анализировать отдельно. Напомню популярный тезис – о бесполезности длительной подготовки к послематчевым пенальти. Причина тоже давно известна. На исполнение одиннадцатиметровых влияет психологическое напряжение. А насколько успешно с ним игроки в конкретный момент справятся – вопрос индивидуальный и далеко не всегда предсказуемый. Смоделировать же накал серии пенальти в плей-офф чемпионата мира на тренировке невозможно. Поэтому, думаю, тренеры заранее исполнителей не определяли – они выбирались на месте исходя из текущего физического и психологического состояния игроков.

Тренерская роль здесь заключается в правильном выборе очередности бьющих: важнейшее значение имеет точный выбор первого и последнего исполнителя. У Федора Смолова удачно открыть серию не получилось, но я не готов присоединиться к хору критиков, называющих удар Смолова «черпаком» пижонством. Думаю, так говорить необоснованно и дело здесь в другом. По моим ощущениям, нападающий собирался повторить удар против Испании – направить мяч в левый от себя угол. Но Федор заметил, что Субашич заваливается в этот угол, потому в последний момент попытался направление удара поменять. Четко это сделать не получилось, вот и выглядел со стороны удар непонятным. Похожим на самоуверенный «черпачок». Так лишь казалось. Подчеркну, по моим ощущениям.

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Но есть повод отмечать и сработавшие решения, в том числе кадровые. Например, я переживал, когда в тени конкурентов оставался Артем Дзюба. Мне он хорошо знаком по совместной работе, я давно в курсе, что Артем не любит и даже не умеет уступать свое место на поле. А по ментальности этой команды, психологическому фону чемпионата мира Дзюба очень органично подходил на роль основного нападающего. Что во всех пяти матчах убедительно и доказал.

Порадовал Илья Кутепов. Да, выступить он, по моему мнению, мог сильнее. Но ошибался уже меньше обычного и по ходу турнира прогрессировал.

Важнейшим фактором для этого стало присутствие Сергея Игнашевича в роли партнера-дядьки. Рядом с ним Кутепов стал действовать спокойней, рассудительней и даже отмечался точным длинным пасом в переднюю линию. За пять матчей чемпионата мира Кутепов в этом аспекте прибавил больше, чем за весь предыдущий сезон.

На первом крупном турнире сыграли и Роман Зобнин с Далером Кузяевым, которые выступили во всех матчах. В целом впечатление о них сложилось хорошее. Но все-таки полностью справиться с психологическим давлением у них не получилось: они не выглядели раскрепощенными и потому своего максимума не показали. Если порассуждать об их перспективах в топовых европейских лигах, а возраст для этого у них весьма подходящий (24 и 25 лет), то на сегодня скорее нет. Сомневаюсь, что Зобнин и Кузяев наиграли на предложение от состоятельного клуба из ведущего европейского чемпионата. Но в будущем вижу их лидерами сборной России: потенциал у ребят заметно выше, чем они на чемпионате мира показали.

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Для подведения итога есть позитивный повод. Попадание в плей-офф чемпионата мира стало для наших футболистов ценнейшим опытом, фундаментом для прогресса и более высоких результатов. Ребята теперь не только увидели, но и прочувствовали на себе, что это такое – накал чемпионата мира. Теперь они знают, что значит играть и как оказывать сопротивление соперникам мирового уровня. Сходство вижу со сборной Англии. Еще недавно я англичанам завидовал. В их команде мастерство сочеталось с перспективой. Притом что есть футболисты высочайшего класса, многие из них еще весьма молодые. Но увидев сборную России на чемпионате мира, я убежден: через полтора года, поиграв в Лиге Наций, мы достигнем уровня, на котором сейчас Англия.

Текст: Валерий Непомнящий

Фото: Сергей Дроняев

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