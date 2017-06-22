Россия — Португалия — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:56, 22.06.2017 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Буквоеды Андре Силва подражает Филу Джонсу Федор Смолов рекламирует своего дантиста Нестандартные методы укрощения мяча от Бернарду Силвы В душе Станислав Черчесов — актер Зорро и его наставник Взгляд под другим углом Дмитрий Полоз пытается спрятать мяч Бруну Алвеш мог перепрыгнуть всех на поле Лучадор без маски Форвард высокого полета Федор Смолов готовится к погружению Футболисты-саперы и взрывоопасная Красава Андре Силва нашел повод дотронуться до бедра Виктора Васина Юрий Жирков завидует тому, как Пепе тянет носок Международный дуэт синхронистов Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра