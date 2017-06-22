Россия — Португалия — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Буквоеды
Андре Силва подражает Филу Джонсу
Федор Смолов рекламирует своего дантиста
Нестандартные методы укрощения мяча от Бернарду Силвы
В душе Станислав Черчесов — актер
Зорро и его наставник
Взгляд под другим углом
Дмитрий Полоз пытается спрятать мяч
Бруну Алвеш мог перепрыгнуть всех на поле
Лучадор без маски
Форвард высокого полета
Федор Смолов готовится к погружению
Футболисты-саперы и взрывоопасная Красава
Андре Силва нашел повод дотронуться до бедра Виктора Васина
Юрий Жирков завидует тому, как Пепе тянет носок
Международный дуэт синхронистов
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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