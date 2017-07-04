Роман Широков: «Манчини Лигу чемпионов пока не выигрывал, но Фурсенко его мотивирует»

Ровно год назад двукратный обладатель звания «Лучший футболист России» Роман Широков завершил карьеру. Все ждали его возвращения на поле, но в интервью еженедельнику «Футбол» он заявил, что мечта вывести сборную страны с капитанской повязкой на матч чемпионата мира-2018 так и останется мечтой.

Кубок конфедераций, видеоповторы, паспорт болельщика

— Как вам организация Кубка конфедераций? Игроки и тренеры приезжих сборных пребывали в восторге.

— Наверное, это и есть главная оценка. Я посетил матч открытия Россия – Новая Зеландия, и, на мой взгляд, организация была на самом высоком уровне.

— А как же стадион в Петербурге на Крестовском острове? Джанни Инфантино и Марко ван Бастен выражали восхищение, а вот болельщики обращали внимание на протекающий потолок.

— Лично у меня к стадиону нет никаких претензий. На той трибуне, где я находился, никаких недоделок не заметил. А если где-то они и есть, то при столь масштабном строительстве возможны недоработки. Думаю, что в скором времени они будут устранены. Не стоит обращать на это большое внимание. Главное, что стадион построен и он приносит пользу как «Зениту», так и России.

— Вас удивило отсутствие Александра Кокорина, Олега Шатова и Игоря Денисова в заявке сборной на Кубок конфедераций?

— На самом деле это давно было очевидно, так что здесь нечему удивляться. В любом случае не мы с вами выбираем состав для сборной. Главный тренер посчитал, что эти игроки ему не нужны, это его выбор.

— Но Станислав Черчесов идет правильной дорогой?

— Пока сложно сказать. Общественность выражала озабоченность, что в сборной много ветеранов и необходимо постепенно обновлять состав команды. А какой будет результат – скоро увидим.

— Способен ли такой турнир, как Кубок конфедераций, открыть дорогу для российских игроков в европейские клубы из ведущих чемпионатов?

— По крайней мере, обратить на себя внимание он вполне дает возможность. Я думаю, что те ребята, которые хотят попробовать свои силы в европейских чемпионатах, должны стремиться проявить себя в нынешнем турнире.

— В составе сборной нашей страны на турнире – бразильский голкипер Гилерме. Если бы не травма, на Кубке конфедераций выступил бы еще и Марио Фернандес. До них был Роман Нойштедтер. Как вы относитесь к натурализованным игрокам в составе национальной команды?

— Я к ним отношусь хорошо. Просто мне кажется, что если мы натурализуем игрока, то он должен быть сильнее своих конкурентов и играть в стартовом составе.

— Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стэн Коллимор сравнил российский футбол с английским. По его мнению, в нашей стране много талантливых футболистов, которые, как и в Англии, больше сконцентрированы на игре за свои клубы, чем за сборную.

— Я бы не сказал, что у нас больше сконцентрированы на выступлениях за клуб. Игра за сборную – это очень важно и почетно. Насколько я знаю, все футболисты стремятся попасть туда. К сожалению, иногда подводят травмы. Как в случае с Аланом Дзагоевым.

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— На турнире много нововведений, в частности нашумевшие видеоповторы, но вы не сторонник этого ноу-хау. Почему?

— Я не то чтобы не сторонник и не сказал бы, что это убивает дух игры. Футбол создан из ошибок, судьи тоже могут ошибаться. Если изначально были придуманы правила, зачем их менять? Я не против повторов для определения гола. А когда на «тоненького» начинают определять, был офсайд или нет, это уже неправильно. Но если это поддерживает большинство, то почему нет.

— Марко ван Бастен предлагал несколько нововведений в футболе. В их числе отмена офсайдов и овертаймов, пенальти-буллиты, четверти вместо таймов. Вы что-нибудь из этого хотели бы увидеть в футболе?

— Я думаю, что пока достаточно видеоповторов. Нужно посмотреть, приживутся они или нет. Система определения гола точно приживется, а дальше уже будем смотреть. Но у меня одно мнение насчет видеоповторов, а у кого-то другое. К примеру, засчитанный гол в матче Австралия — Германия. Мне показалось, что там была игра рукой, а гол засчитали.

— Вы принимали участие в торжественной церемонии вручения первых паспортов болельщиков. Стоит ли вводить подобную процедуру в чемпионате России? Не отпугнет ли это зрителей?

— Если здесь не отпугнуло, то, думаю, от чемпионата России это тоже не отпугнет. Эта система введена с целью выявить наиболее горячих болельщиков, чтобы они не могли испортить праздник. Чемпионат России, как мне кажется, это тоже праздник. И если кто-то после введения этого паспорта станет вести себя прилично и горячие головы станут холодными, то это будет только плюс. В том числе для них самих.

Манчини, Луческу, Семак

— Как вы отреагировали на новость о возвращении Сарсании и Фурсенко в «Зенит»?

— Эти люди стояли у истоков того «Зенита», который в недавнем прошлом принес много побед и трофеев Петербургу. Сейчас у них есть возможность доказать, что тогда их рано списали со счетов.

— Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини. Можно ли его назвать тренером топ-уровня и по силам ли ему провести революцию в «Зените»?

— Манчини работал с топ-клубами, и достаточно успешно, поэтому его можно назвать тренером топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты в Англии и Италии.

— Но Лигу чемпионов так и не выиграл. А «Зенит» ставит цель победить именно в этом турнире.

— Пока не выиграл. Думаю, Сергей Александрович (Фурсенко. – Ред.) его достаточно мотивирует.

— Увольнение Луческу с поста тренера «Зенита» было логичным решением?

— Если исходить из результатов той игры, которую «Зенит» показывал в последние полгода, то решение логичное. Какие отношения были внутри команды, мы можем только гадать. Но если все обстояло так, как писали в СМИ, то другого решения быть не могло.

— Сергей Семак был бы подходящей кандидатурой на роль тренера «Зенита»?

— Мне кажется, что Сергею Богдановичу пока рано. Он органично влился в «Уфу», и если поработает там еще год-два, приобретет необходимый опыт, то потом можно будет думать и о «Зените». Я не считаю, что ему стоит резко перескакивать на другой уровень. Сейчас ему нужно поработать самостоятельно одному, принимая решения и исправляя какие-то ошибки, если они будут допущены. Так будет правильнее.

— Еще весной вы говорили, что «Зенит» зависит от игровой формы Данни. Что именно он исполняет роль лидера команды. Теперь португалец покинул клуб. Кто должен стать новым лидером?

— В команде есть Олег Шатов, остался Дзюба. Жулиано должен претендовать на роль лидера. Думаю, что будут и какие-то серьезные приобретения, поэтому кто-то из новичков сможет стать лидером команды.

«Арарат», Карпин, работа на ТВ

— В одном из интервью в прошлом году вы сказали, что хотели бы выступить на ЧМ-2018 в роли капитана сборной России. Видимо, этой мечте не суждено сбыться?

— Видимо, нет. Мечта так и должна оставаться мечтой.

— Вы также заявили, что еще не попрощались с футболом, а только сказали ему «до свидания». В этом году ходило много слухов о том, что вы готовы возобновить карьеру. Существует вероятность, что этим летом слухи станут реальностью?

— На данный момент нет.

— А если поступит предложение от «Зенита», будете его рассматривать?

— Безусловно, кто же откажется от «Зенита».

— Одним из хедлайнеров этого лета на трансферном рынке стал столичный «Арарат», который уже подписал контракты с Павлюченко, Измайловым и Ребко. Вам было бы интересно оказаться в этой компании?

— Играть вместе с этими футболистами мне было бы очень интересно. Просто перспективы второй лиги меня не совсем прельщают.

— А о карьере комментатора или ТВ-эксперта не задумывались? У Валерия Карпина очень неплохо получается, а вы точно не менее харизматичный человек.

— Да, у Валерия Георгиевича неплохо получается, и я ему желаю дальнейших успехов на этом поприще. Но я пока об этом не задумывался и не рассматривал такие варианты. Периодически появляться в качестве эксперта для меня сейчас более реальный вариант.

— Леонид Слуцкий говорил про вас, что если вы ворветесь в сферу футбольных экспертов, то затмите их во всем.

— Затмить Леонида Викторовича очень тяжело и даже составить ему конкуренцию. Но если он так считает, то будем стараться.

Слуцкий, Бердыев, «Ахмат»

— Вы работали под руководством Леонида Слуцкого в ЦСКА, знакомы с его тренерскими методами. Многие называют Слуцкого трудолюбивым специалистом, умеющим добиваться поставленных целей. На ваш взгляд, удастся ли ему построить карьеру в Англии или одного трудолюбия для этого недостаточно?

— Леонид Викторович очень талантливый тренер, который достиг своего потолка в России, и, безусловно, для развития карьеры ему необходимо сделать шаг вперед. Что он и пытается совершить. Желаю ему всяческих успехов на этом поприще. Даже если он начнет с Чемпионшипа, ничего страшного. Надеюсь, у него все получится.

— Вы воспитанник ЦСКА, начинали и закончили свою карьеру в армейском клубе, но провели в нем не так много времени. Сожалеете об этом?

— Немного. Но я не сожалею о том, как сложилась моя карьера. Я очень рад, что попал в Питер. Этот город и команда стали для меня родными, вместе мы выиграли много трофеев. Когда раньше на Пятом канале транслировали матчи чемпионата Испании, там же иногда показывали и матчи «Зенита». В то время клуб не выделялся какими-то выдающимися результатами, но сама команда мне нравилась. И, наверное, это судьба, что я часто смотрел игры «Зенита» и в итоге оказался там.

— Чемпионство «Спартака» — стечение обстоятельств или заслуженный итог сезона?

— Я бы не сказал, что это стечение обстоятельств. Да, какие-то моменты привели к тому, что «Спартак» стал чемпионом. Но они и сами заслужили это своей работой на протяжении всего сезона. Они были командой, которая оказалась самой стабильной и показывала наиболее качественный футбол, потому и стали чемпионами. Причем с достаточно большим отрывом. Но я думаю, что в следующем году «Зенит» составит им конкуренцию. Ну и хотелось бы, чтобы ЦСКА не выпадал из этой тройки. Стоит ожидать, что подтянется «Краснодар».

— А что насчет «Рубина»? Возвращение Курбана Бердыева – для казанцев все равно что вытянуть выигрышный билет в лотерее?

— Безусловно. «Рубин» я бы не стал сбрасывать со счетов, там много сильных футболистов. Но непонятно, как быстро Курбан Бекиевич сможет создать из них команду. Думаю, что «Рубин» будет более опасен во второй половине чемпионата. А к следующему сезону это будет уже по-настоящему боеспособная команда. Хотя, зная Курбана Бекиевича, можно ожидать, что он начнет с места в карьер. Если будет так, то у нас уже пять команд, которые поведут борьбу за чемпионство.

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— Массимо Каррера – лучший тренер в РФПЛ на данный момент?

— В прошедшем сезоне – да. Теперь Манчини не даст ему так легко получить это звание. Так же, как и Гончаренко, как и Бердыев, который и в этом сезоне был на одной ступеньке с Каррерой. Но чемпионство, конечно, перевешивает.

— Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что надо ввести потолок зарплат и не платить игрокам больше одного миллиона рублей. Вы бы поддержали такую идею?

— Если бы у нас были открытые, прозрачные бюджеты, тогда бы можно было говорить о введении потолка зарплат. На данный момент более актуально было бы сделать потолок зарплат для игроков не старше 23 лет и на их примере посмотреть, эффективно это или нет. Я считаю, что нужно ввести систему, подобную той, что есть в НХЛ (контракт новичка. – Ред.): первые три года игрок получает минимальный фиксированный оклад, а параллельно с этим есть бонусы, за счет которых общая сумма увеличивается. А уже затем может возрасти и зарплата.

— В начале лета грозненский «Терек» официально переименовали в ФК «Ахмат». А, к примеру, в Англии египетскому владельцу «Халл Сити» отказали в переименовании клуба в «Халл Тайгерз». Насколько уместными вам кажутся подобные перемены?

— Если руководство грозненского клуба посчитало возможным это сделать, то почему нет? Просто в Англии более консервативны на этот счет. Наверняка что-то сподвигло на такие перемены. Возможно, рассчитывают, что это название как минимум привлечет больше болельщиков.

— По слухам, отдельные группы болельщиков были недовольны этим решением. Стоит ли прислушиваться к общественному мнению в таких вопросах?

— Безусловно, стоит. Кто-то будет против, кто-то будет за. Вероятно, большинство поддержало это решение.

— Олег Кононов назвал вас одним из самых одаренных игроков, с которым ему приходилось работать. Что можете сказать о Кононове-тренере?

— Только положительное. Я знаю его как отличного человека и прекрасного тренера. Для меня огорчителен тот факт, что мы так мало с ним поработали, — всего два раза по 3-4 месяца. Хотелось бы подольше, но, к сожалению, не получилось.

— Кононову по силам вывести «Ахмат» в еврокубки?

— Думаю, что да. Поэтому его туда и пригласили. Хотя Рашид Маматкулович тоже проделал колоссальную работу. Пару раз ему совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в еврокубки. Надеюсь, что Олег Георгиевич выполнит эту задачу. По крайней мере, я считаю, что ему это по силам с этой командой.

Детско-юношеский футбол, ЛФЛ

— В этом году вы выступаете в роли наставника чемпионата KFC по футболу. Расскажите подробнее о турнире и вашей роли.

— Моя роль в том, чтобы мотивировать ребят принимать участие в чемпионате и вдохновлять на достижение больших спортивных успехов. Подсказывать им, когда спрашивают совета, как сделать лучше. Главная цель — чтобы ребята не стеснялись проявлять себя и развивали свои спортивные таланты. Самое важное, наверное, что проект KFC Battle создан в первую очередь для непрофессиональных игроков и дает им возможность быть замеченными и попасть в профессиональный спорт.

— Присутствие такого опытного и известного футболиста, как вы, наверняка дополнительно стимулирует мальчишек?

— Я надеюсь на это. Впрочем, у них и так горят глаза. Но если мое присутствие поспособствует тому, чтобы они лучше себя проявили, то я буду только рад.

— Вы говорили, что не видите себя в роли футбольного тренера в будущем. А как насчет какой-нибудь административной должности?

— Административную должность я готов рассматривать. Сейчас я заканчиваю курсы спортивного менеджмента в Высшей школе экономики. Совместная программа FIFA и CIES. Скоро защита диплома, надеюсь, что все пройдет успешно.

— Многие игроки и тренеры, в том числе и действующие, открывают футбольные школы в разных российских городах. Вы как-то обмолвились, что раздумываете над открытием собственной футбольной школы. На данный момент есть какие-то идеи, наработки, планируете ли воплощать такой проект в жизнь?

— Идеи есть, пока прорабатываем возможные варианты. Как только проект полностью будет готов, мы сразу об этом объявим. Надеюсь, что в течение полугода этот вопрос разрешится. Просто так создать школу и назвать своим именем – я не вижу в этом смысла. Нужно, чтобы она действительно приносила плоды. Чтобы была возможность готовить детей до 13-14 лет, которых затем можно отдать в более сильные школы.

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— Расскажите про «Лигу любителей футбола», которую вы создали в Подмосковье. Какова ее цель?

— Цель простая: объединить и дать возможность людям, которые любят футбол, играть на каких-то площадках, соревноваться. Проводить матчи двор на двор, что помогает сплотить людей в плане коммуникации. По крайней мере, где я живу, мы играем вместе со своими детьми. Два часа футбола: час играем с детьми, затем час между собой. И мне кажется, это идет только на пользу. «Лига любителей футбола» построена по такому же принципу. Она дает возможность взрослым играть вместе с детьми. Чтобы все желающие приезжали с семьями, общались, заводили новые знакомства. Ну и соревновательный дух присутствует, чтобы было интереснее побеждать.

— В составе команды «Атлантис» вы недавно стали победителем ветеранской Лиги чемпионов ЛФЛ. Что это за турнир?

— В каждом округе есть ветеранский дивизион ЛФЛ. Мы дошли до финала, где встретились с командой «Ветераны МГУ». На самом деле ожидали немного другой финал, тоже с нашим участием, против «Москвича». «Атлантис» и «Москвич» считаются на данный момент двумя сильнейшими командами, но они проиграли ветеранам МГУ. Сам турнир проводится достаточно давно, а Лига чемпионов состоялась впервые, и мы стали победителями.

— Видели ролик с мотивационной речью тренера немецкой «Арминии» из второй Бундеслиги? Команда вышла на поле, разгромила одного из лидеров чемпионата со счетом 6:0 и сохранила место в дивизионе! У вас были случаи, когда тренер в раздевалке настраивал команду так, что вы выходили на поле и уничтожали соперника?

— Самое эмоциональное выступление было на Евро-2008, когда перед нами выступал Александр Генрихович Бородюк. Это произошло перед вторым матчем, после поражения от испанцев. Речь была настолько зажигательная, что это вдохновило нас на победу. А затем нам удалось сохранить этот настрой и дойти до полуфинала.

Флойд Мейвезер, киберспорт, «Формула-1»

— Ваш сын Игорь сейчас занимается футболом, планирует пойти по стопам отца или это временное увлечение?

— Надеюсь, что не временное. Не знаю, планирует пойти по моим стопам или нет, но пока ему это нравится и он с удовольствием занимается. Дай бог, если получится, будем только рады за него.

— В инстаграме видел фото вашего сына вместе с Флойдом Мейвезером на открытии академии бокса. Он увлекается боксом?

— Мне этот вид спорта тоже интересен. Была возможность попасть на это мероприятие, и с мы удовольствием съездили. Нам очень понравилось.

— Недавно объявили о бое Мейвезера и Макгрегора, который состоится в августе в Лас-Вегасе. Верите, что боец UFC сможет оказать сопротивление непобедимому боксеру или это лишь большое шоу с целью сорвать куш для них обоих?

— Я так понимаю, что куш сорвет только один. В любом случае будет интересно наблюдать за этим боем. Раз они будут драться по правилам бокса, то преимущество на стороне Мейвезера. Но и Макгрегор тоже не такой простой соперник, как может показаться.

— Вы были на открытии киберспортивного комплекса Yota Arena в Москве. В прошлом году киберспорт официально признали спортивной дисциплиной. Считаете ли это решение оправданным? Каково ваше отношение к компьютерным играм?

— Киберспорт сейчас семимильными шагами развивается. У нас, может, не так активно, как в Европе и во всем мире, но наблюдается колоссальный рост с каждым годом. И хорошо, что приняли эту дисциплину. Самое главное, что этим занимаются люди, которые прекрасно понимают, что они делают, и развивают киберспорт в правильном направлении. Открытие подобной арены — тоже большое дело. Это своеобразное возвращение компьютерных клубов, возвращение в недалекое прошлое, а также хорошая возможность для заработка, чем многие активно пользуются.

— Сами по молодости часто пропадали в компьютерных клубах?

— Не то чтобы пропадал, но заходил и играл в какие-то игры.

— Александр Мостовой сейчас выступает в любительской хоккейной лиге. Не секрет, что вам нравится хоккей и вы часто выходили на лед. Не думали повторить путь Александра и сменить бутсы на хоккейные коньки?

— Я довольно часто играю в хоккей, и достаточно неплохо. Но вот Саша достиг в хоккее серьезных успехов, будем пытаться догнать.

— Слышал, что вы хотели прокатиться за рулем болида «Формулы-1». Вы любитель быстрой езды?

— Нет, я не любитель быстрой езды, но мне с детства очень нравится «Формула-1». Помню, как просыпался рано утром и смотрел Гран-при Австралии. Это был один из моих самых любимых этапов. Меня очень впечатляли гонки. Я и на компьютере играл в симуляторы «Формулы-1».

— Гран-при Сочи посещали?

К сожалению, пока нет. Все хочу поехать. В этом году была возможность не просто поехать, но еще и в паддоке оказаться, но не получилось. Надеюсь, что удастся в следующем году.

Самообразование и планы на будущее

— Экс-игрок «Зенита» Данко Лазович признался, что назвал своего сына в вашу честь: «Это дань уважения моему другу и большому футболисту Роме Широкову». Это самый неожиданный и приятный поступок, адресованный вам?

— Да, было очень приятно. Я очень уважаю Данко, он блестящий футболист и отличный человек. То время, когда мы играли в «Зените», было одно из самых лучших. Когда он выступал в Китае, мы пересекались с ним на сборах, очень тепло пообщались.

— Вы суеверный человек? У вас были какие-то ритуалы перед выходом на поле?

— Какие-то были, но самые обычные: с какой ноги начинать надевать бутсы или выходить на поле и так далее.

— Гороскопы тоже не читаете?

— От Павла Глобы? (Улыбается). Нет, не читаю.

— Вам нравятся произведения Достоевского и Булгакова. Какую последнюю книгу вы прочли?

— На данный момент читаю «От хорошего к великому» Джима Коллинза. Пока нравится. Там, где я учусь, достаточно много литературы задают для самообразования. Все авторы, которые пишут книги, советуют как можно больше читать. И очень хорошо, что сейчас движения такие зарождаются, в том числе футболисты призывают к чтению. Это очень важная составляющая самообразования.

— Не задумывались над тем, чтобы самому сесть за написание автобиографии?

— Возможно, в скором времени что-то и появится.

— Болельщики до сих пор вспоминают ваши афоризмы про «колхоз», «мог дома сидеть» и прочие. Можно было бы выпустить книгу крылатых выражений.

— Максимум на полстраницы, наверное (улыбается).

— Вы еще долго планируете связывать свою жизнь с футболом?

— Пока я не планирую совсем уходить из футбола. Есть еще какие-то проекты, взять ту же «Лигу любителей футбола» в Подмосковье. Если все их получится реализовать, мне кажется, что будет хорошая возможность для дальнейшего менеджерского роста. А уже потом посмотрим.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press