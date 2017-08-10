Рок-н-гол жив! Афиша сезона: чемпионат Англии-2017/18

Англия открыла миру не только «спорт номер один», но и огромное количество музыкальных течений. Ливерпуль «взорвали» The Beatles; в Лондоне появились Pink Floyd, расширив рок-сознание до необъятных пределов; Бирмингем породил пионеров хеви-метал – Black Sabbath и так далее. Еженедельник «Футбол», открывая календарь чемпионата Англии, подумал: а что, если клубы английской Премьер-лиги стали бы музыкальными группами?

ПЕРВАЯ СЦЕНА: МОНСТРЫ РОКА

Поскольку явных претендентов на звание самой крутой группы этого мегаконцерта как минимум шестеро, организаторам было бы логично разделить их на две сцены. Первая площадка – для настоящих тяжеловесов: «Челси», «МанСити» и «МЮ» готовы заплатить за место в авангарде больше всех. К тому же никто не сомневается, что в наступающем сезоне они выдадут максимум децибел и разнесут в клочья команды из низов чарта.

На предыдущем фестивале «Челси» разорвал британскую сцену, как когда-то Led Zeppelin: эксперименты Антонио Конте, приведшие к схеме 3+4+3, задали новый тренд и привнесли нечто уникальное в звучание группы на фоне остальных участников АПЛ. Диего Коста был убийственен, будто пронзительный вокал Роберта Планта, а Н’Голо Канте выдавал в центре поля такие дроби, которые были под силу разве что великому Джону Бонэму. Теперь Коста ищет новый клуб, а менеджеру «синих» нужно готовиться к очередному изменению курса: и зрители, и конкуренты быстро привыкают к новым веяниям.

Антонио Конте едва ли остался полностью доволен летними закупками: из-под носа итальянца увели сильнейшего фронтмена прошлого года – Ромелу Лукаку. Агент бельгийца Мино Райола давно продал душу Люциферу, так что «дьяволы» из «Манчестер Юнайтед» изначально имели союзника в переговорах по Ромелу. Их коварная сделка сыграла решающую роль: «пенсионеры» были готовы заплатить «Эвертону» за Лукаку те же 75 млн фунтов, что и «МЮ», однако отдавать еще 10 млн фунтов агенту «Челси» не согласился. В отличие от боссов «Юнайтед», активно подначиваемых давним партнером Райолы – Жозе Моуринью. Впрочем, расстраиваться Конте рано: взятый вместо Лукаку Альваро Мората, возможно, не так раскручен, зато обладает большим «вокальным» диапазоном. Еще один важный плюс испанца – он лучше всего проявляет себя на крупных концертах. Тогда как бельгийский бомбардир, оказываясь на большой сцене, порой ведет себя словно ботаник, которого впервые заставили петь в караоке.

Кроме того, в свете вероятного ухода Матича команда Конте приобрела Тьэмуэ Бакайоко (парня называют преемником Клода Макелеле) и усилила ритм-секцию Антонио Рюдигером. В Германии его считают деревянным и привозным, однако итальянские маэстро умеют превращать даже посредственных музыкантов в мастеров своего дела. Рюдигеру всего 24, недавно он укрепил свое эго участием в победном для сборной Германии Кубке конфедераций, так что будет любопытно посмотреть, как он проявит себя на британских площадках. Возможно, виртуозом ему и не стать, но «басить», не сбиваясь, Рюдигеру должно быть под силу. Импровизировать в «Челси» и без него есть кому, ведь команде удалось сохранить главного инструменталиста АПЛ, Джимми Пейджа от «аристократов», – несравненного Эдена Азара.

На фоне скромного летнего шопинга «Челси» «Манчестер Сити» смотрится запредельным транжирой. Суммарно клуб потратился более чем на 200 млн фунтов. Бенджамен Менди и Кайл Уокер однозначно прибавят резкости звучанию «горожан», а Бернарду Силва своими соло придаст дополнительный драйв и задор. Плюс ко всему появился голкипер Эдерсон – очередная попытка Гвардиолы навести порядок во вратарской линии. Если новые исполнители успешно сыграются с партнерами и поймут, чего хочет от них менеджер, «Сити» превратится в настоящую супергруппу уровня Rolling Stones и в прямом смысле перекатает всех конкурентов.

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Готовится к борьбе за чемпионство и «Манчестер Юнайтед». Операция по перехвату у «Челси» Ромелу Лукаку завершилась удачно, так же как и покупка шведа Виктора Линделефа на многострадальную позицию партнера по обороне Эрика Байи. В остальном рок-банда Жозе Моуринью и так укомплектована нехило. Одиозный Поль Погба за прошлый год порядком пообтерся в британских реалиях, так что теперь от него ждут более мощной и четкой игры. «Юнайтед» при Моуринью лабает примерно то же, что и предыдущие дружины португальца: главное – не сбиваться с ритма, а по импровизации что-нибудь да получится, ведь парней с высоким исполнительским мастерством в этом ансамбле хватает. 25 матчей без поражений в предыдущем розыгрыше АПЛ говорят, что в таком подходе есть рациональное зерно. С другой стороны, 15 ничьих – явно перебор для претендентов на высшую строчку хит-парада. «Юнайтед» в этот раз должен сыграть нечто более агрессивное, если хочет оказаться круче всех и заставить фанатов биться в исступлении. С их «дьявольским» началом им отлично подойдет стиль Black Sabbath или Judas Priest: перебить главных конкурентов можно лишь отборным «тяжеляком».

ВТОРАЯ СЦЕНА: АЛЬТЕРНАТИВА

В этой категории находятся те, кто не имеет таких колоссальных возможностей, зато обладает неповторимым стилем и достаточным уровнем исполнения, чтобы посягнуть на победу. «Тоттенхэм» был близок к чемпионству последние два года, однако теперь претендовать на первую строчку «шпорам» будет значительно труднее. Дело не только в усилившихся конкурентах, но и в переезде. В этом сезоне команда Почеттино начнет использовать в качестве домашней площадки легендарный «Уэмбли», конструктивные особенности которого могут стать помехой в качественном выступлении. Этот стадион – один из самых крупных в Европе: поле на нем существенно больше, чем на «Уайт Харт Лейн» (105*69 кв. м против 100*67 кв. м). Концерты «Тоттенхэма» и так славятся большой энергозатратностью, так что «шпорам» придется привести себя в идеальную физическую форму, если они хотят не выдохнуться к середине сета. Добавим к этому дополнительные проблемы с акустикой и заполняемостью, чтобы полностью осознать, какие трудности ждут команду в нынешнем сезоне.

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И все же «Тоттенхэм» по-прежнему остается одним из самых гармоничных ансамблей Англии. Его звучание напоминает Iron Maiden: не самые замысловатые, но красивые и запоминающиеся мелодии, блестящие соло сразу от трех сменяющих друг друга исполнителей (Алли, Эриксен, Кейн) переплетаются друг с другом в брутальном созвучии, и конечно, драйв, драйв и еще раз драйв, сравнимый с неистовством Брюса Дикинсона на каждом живом выступлении «Мейденов». Одна из главных черт этого «Тоттенхэма» — сплоченность, присущая мало кому из других рок-бригад. Команда живет в едином порыве, и с редкими недовольными разговор здесь короткий. В этот раз им стал Кайл Уокер, однако за него «шпоры» выручили мешок денег, а освободившееся место занял не менее талантливый Киран Триппьер.

Еще один самобытный представитель альтернативной британской сцены – «Ливерпуль», с Юргеном Клоппом превратившийся в настоящий The Prodigy от футбола. Безумная энергетика «красных» во главе с его не менее бешеным менеджером позволяла этой банде собирать полные стадионы и до последнего бороться за место в топ-3. Если бы не оголтелое стремление «угореть» с первой до последней секунды, забывая о передышке и обороне, «Ливерпуль» мог бы пободаться и за лидерство, однако когда самый прочный оплот защиты – Жоэль Матип, рассчитывать на победу нелегко. Зато неземной ритм, выдаваемый ливерпульцами в каждой игре, просто вынуждает тело биться в танце, как будто по венам растекается некое синтетическое вещество, действию которого невозможно противостоять.

Здравый подход – единственное, что нужно этому «Ливерпулю», чтобы заматереть и стать реальным претендентом на «золото». Правда, пока он просматривается лишь отчасти. У команды нет забивного форварда, а она покупает за 44 млн фунтов вингера Салаха, на чьей позиции выступает лучший игрок «красных» прошлого сезона Садио Мане. Нет классного защитника – они берут крайка Робертсона из «Халла», хотя Милнер на фланге смотрится вполне уверенно. Фанатам мерсисайдцев остается надеяться, что все-таки удастся заполучить Вирджила ван Дейка, иначе с серьезными амбициями можно распрощаться. Умом «Ливерпуль» понять невозможно: как и в случае с The Prodigy, тяга к такому творчеству лежит где-то в области подсознания.

Вновь не сбрасываем со счетов «Арсенал», уже порядком всем надоевший, но все еще держащийся на плаву и порой выдающий великолепные шоу. «Арсенал» — типичный Depeche Mode образца Премьер-лиги. Мягкое, эстетичное звучание с запоминающимися вставками от Алексиса и Озила вроде бы сто лет как приелось, однако главный идейный вдохновитель Арсен Венгер все время находит что-то новое, чем зацепить фанатов. На этот раз он нашел Александра Лаказетта – нового фронтмена, по перфомансам во Франции достойного лавров Дэйва Гаана. Оливье Жиру по-прежнему неплох, но Лаказетт должен вдохнуть новую жизнь в «Арсенал», и в этом главная надежда «канониров» на успешное выступление. Тем более что впервые за 20 лет команда осталась без Лиги чемпионов, а Лигу Европы можно использовать как экспериментальное турне для музыкально-игровых поисков. Стоит упомянуть и появление новичка в защите: 23-летний босниец Сеад Колашинац может подыграть сразу на нескольких инструментах и должен прийтись ко двору, учитывая проблемы с левым флангом обороны. По крайней мере, в Бундеслиге отзывы о его способностях были весьма положительные.

ТРЕТЬЯ СЦЕНА: БРИТ-ПОП

К остальным участникам фестиваля будет приковано гораздо меньше внимания, хотя и среди них есть что посмотреть и послушать. Яркий пример – «Эвертон», серьезно обновивший костяк и собирающийся поддать рока так, что и матерые звезды могут посторониться под их напором. «Ириски» гораздо ближе к главной сцене, чем остальные участники площадки «второй волны». Сезоном ранее они уже зажигали толпу мощными хитами. Победа над «Сити» 4:0 – это настоящая Song 2 от группы Blur: ее еще долго можно было слышать в ротации на журналистских волнах. Их мелодии незатейливы, а техника не поражает воображения, но самоотдача и понятный стиль «Эвертона» заставляет зрителей аплодировать, а соперников – напрягаться. С приходом голландского виртуоза Классена, многообещающего кипера Пикфорда и ставшего легендой Уэйна Руни у «тоффиз» есть все шансы, чтобы наглухо затмить коллег по сцене и перебраться поближе к главной площадке фестиваля.

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Мощную заявку на зрительский ажиотаж сделал «Вест Хэм»: «молотобойцы» выкупили у «Байера» ударного солиста в лице Чичарито, уговорили присоединиться брутального Пабло Сабалету, да еще арендовали в «рамку» Джо Харта. Взамен группу покинули Эннер Валенсия и Даррен Рэндольф, но и без них «Вест Хэм» может наделать шума. Эпатажные и диковатые «молотки» воплощают в АПЛ группу Oasis, хотя менеджер «Вест Хэма» Славен Билич тяготеет к более тяжелой музыке. Он и сам мастак зачесать на гитаре что-нибудь рычащее, однако уровень исполнителей его группы пока не позволяет записать что-то по-настоящему трэшевое.

«Лестер», «Сток» и «Саутгемптон» — команды, которые пока что топчутся на месте и практически не выдают свежих идей. После оглушительного успеха альбома «лис» 2016 года под названием «Дилинь-дилинь», спродюсированного Клаудио Раньери, ничего толкового так и не было. Тандем Магуайр-Якупович, отобранный у «Халла», едва ли даст «Лестеру» что-то радикально новое. «Сток» урвал Даррена Флетчера и арендовал Курта Зума, однако Марк Хьюз все меньше воодушевляет на посту менеджера «гончаров» — их игра попросту не цепляет. Как и легкий поп «Саутгемптона», чья музыка слишком воздушна и толком не запоминается.

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА: ПАНК

Одна из самых веселых сцен мероприятия: группы отсюда мало на что претендуют, но им на все плевать. Представители андерграундной сцены живут как хотят, и им это нравится. «Выучи два аккорда и действуй обществу на нервы», — наставлял дедушка панка из Sex Pistols Сид Вишез. «Вест Бромвич» внял его советам и в итоге чуть не залез в прошлом году на 8-е место. Угловой-навес-удар – эта примитивная комбинация принесла невзрачным «дроздам» почти 20 мячей и место в топ-10 хит-парада. Все говорят, что их игра – скукотища и унылость, а Тони Пьюлис только криво посмеивается. Теперь у «Брома» есть купленный за 15 млн фунтов Джей Родригес, который будет делать первобытный панк Пьюлиса еще эффективнее.

В пику «Бромвичу» «Борнмут» выдавал реально искрометные выступления – этакая нахальная деревенщина с ярко выраженным вкусом. Помня о том, что владелец «вишен» — российский бизнесмен Максим Демин, уже не удивляешься, когда нащупываешь в их звучании отголоски «Сектора Газа». Молодой да ранний Эдди Хау, кажется, проникся таким стилем и адаптировал его под английскую действительность. Самобытность и беспринципность помогла «Борнмуту» забраться на 9-ю строчку британского чарта, а теперь, с приходом Джермейна Дефо, Натана Аке и Асмира Беговича, команда попытается отстоять место в первой десятке, чтобы никто уж точно не мог назвать этот успех случайностью.

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«Кристал Пэлас» пьяно шатался на сцене весь прошлый год, пока за него не взялся Сэм Эллардайс со своим антипохмелином. Теперь место Сэма внезапно занял Франк де Бур. Его успехи в Италии были, мягко говоря, средними, однако в нынешней команде ему есть на кого положиться: самый крутой исполнитель соло прошлого сезона Вилфрид Заха (лучший по количеству обводок за игру) все еще в обойме, плюс из Франции приехал проверенный годами вратарь Стив Манданда. Что покажет в этом сезоне «Пэлас» — полная загадка. Как и «Ньюкасл», успешно вернувшийся из гастрольного турне по Чемпионшипу.

РАЗОГРЕВ: ПОП-РОК

«Бернли», «Уотфорд» и «Суонси» — ансамбли, которые по итогам прошлого года вполне были достойны отправки в низший дивизион. «Лебедей» еще можно было пожалеть за умницу Сигурдссона (вошел в тройку лучших бэк-вокалистов фестиваля с 13 ассистами) и перспективного тренера-новичка Пола Клемента, впервые вышедшего из-под крыла Карло Анчелотти. У «шершней» достойны снисхождения несгибаемый Трой Дини и Этьен Капу. Теперь новый стиль им будет прививать португалец Марку Силва, едва не спасший от вылета «Халл». «Бернли» остался в АПЛ лишь благодаря классной игре в воротах Тома Хитона. На помощь «бордовым» пришли Уолтерс, Барнсли и Корк, однако даже их умения вряд ли позволят группе Шона Дайча выдумать что-то оригинальное и быть конкурентоспособными.

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Впрочем, есть еще пара новичков – «Хаддерсфилд» и «Брайтон энд Хоув». Первый интересен сильным немецким влиянием, выраженным группой исполнителей и главным тренером Вагнером, чьему ребенку Юрген Клопп приходится крестным отцом. Второй запомнился в Чемпионшипе мощной атакой из Глена Мюррея (23+5 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне), Энтони Кнокерта (15+8), Томера Хемеда (11+4) и Сэма Болдока (10+4). Тем, кто планирует смотреть группы на разогреве фестиваля, возможно, повезет увидеть интересный концерт в их исполнении: нельзя забывать, что лучшие британские ансамбли тоже когда-то появились из самых низов. На этом фестивале внимания достойны абсолютно все, и если вы до сих пор не верили, то пришло время убедиться: рок-н-гол жив!

Текст: Антон Муша

Фото: Squawka.com, Thesun.co.uk, Zimbio.com, Photosklad.net, The18.com, Bluefm.com, Irishmirror.ie

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