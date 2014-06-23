Робокоп, Аршавин и шапка Мономаха. Кто болел за сборную России, а кто против

Сборная России уступила Бельгии, но показала хороший футбол и сохранила шансы на выход из группы. Корреспондент еженедельника «Футбол» Глеб Чернявский побывал на «Маракане» и увидел все собственными глазами.





//Официальный сайт ФИФА

СССР в Бразилии



Москва, Тюмень, Находка, Барнаул – за несколько часов до матча с Бельгией перед «Мараканой» полно россиян, на патриотичных футболках которых написаны названия их родных городов. Все они в основном взрослые люди после тридцати лет – молодежь до Бразилии практически не доехала. Но болели за нашу страну в этот день не только россияне.

– Почему на мне футболка Аршавина? – улыбается один из бразильцев, слова которого на английский переводит жена. – Не знаю. Я знал, что сегодня будет играть сборная России, решил за нее поболеть. Вот и купил где-то неподалеку. Но если честно, даже не в курсе, кто такой Аршавин.

Другой бразилец шел в красной футболке, где белыми буквами было написано «СССР». На вопрос, почему его выбор пал именно на Советский Союз, он ответил очень и очень неожиданно.

– Я учитель истории, – начал свой рассказ пузатый мужчина. – Особенно интересуюсь странами, которые распались, пытаюсь узнавать все новые подробности о них. СССР – одна из любимых моих тем. Я хорошо знаю, кто такой Ленин и кто такой Сталин, мне многое известно о Второй мировой войне. Для меня Россия – это СССР! Буду болеть сегодня за вашу страну!

Российские болельщики вели себя перед «Мараканой» как никогда спокойно и сдержанно. Немного беспокоили они только бразильских сотрудников полиции, одетых в костюмы «робокопа» и тем самым вызывавших повышенный интерес. Особенно выделялся громадный темнокожий страж порядка, к которому все россияне в основном и шли фотографироваться – спустя пять фотосессией мужчина перестал улыбаться и смущенно отказывался от новых съемок.

В шевелюру мы верим



Бельгийцы же нарядились так, что фотографироваться хотели с ними. Почти у каждого на голове были дьявольские рожки, многие ходили в пышных париках и футболках с изображением Маруана Феллайни, на которых было написано что-то вроде «в шевелюру мы верим». Но превзошел всех мужчина в костюме с такой же расцветкой, в какую окрашивается экран телевизора, когда на канале идут профилактические работы. Конкуренцию от России ему мог составить только персонаж в шапке Мономаха и словом «Ротор» на груди.





//Официальный сайт ФИФА

На почти заполненном стадионе численного перевеса у Бельгии или России не наблюдалось: болельщики заполнили трибуны примерно поровну. Зато пришло очень много бразильцев. Да и вообще всех остальных – на «Маракану» приехали даже двое ребят в футболках и шарфах сборной Ирландии! Вся эта гуща разношерстной публики в первом тайме запустила потрясающую волну, которая совершила аж два круга по стадиону. Выглядело феноменально.

А вот пройти на арену через пресс-центр на этот раз никто не пытался. После того как на матче Испания – Чили в логово журналистов прорвались 85 болельщиков южноамериканской команды, которые уронили шкаф и испортили несколько телевизоров, на «Маракане» приняли серьезные меры. На входе в пресс-центр выстроили кордон из тридцати вооруженных людей. Через них рваться в пресс-ложу без аккредитации больше никто не решился.

В ритме самбы



Матч для России начался в бешеном ритме еще до стартового свистка. Фабио Капелло неожиданно для всех решил доверить место в основном составе Максиму Канунникову и Алексею Козлову, буквально взорвав отечественный твиттер. Завело же это решение не только российский интернет, но и нашу команду – Россия начала матч с Бельгией на каких-то запредельных для себя скоростях, не перекатывала мяч по полчаса на своей половине поля и не стеснялась бить по воротам. За первый тайм наши ребята нанесли два неплохих удара в створ и имели еще несколько хороших шансов, чтобы организовать совсем опасный момент. При этом россияне почти не ошибались сзади – только лишь в некоторых эпизодах героически в последний момент накрывали удары бельгийцев.





//Официальный сайт ФИФА

Во втором тайме темп слегка упал. Но это нисколько не испортило игру нашей команды – подопечные Капелло здорово прессинговали, старались как можно быстрее переходить из обороны в атаку и действовать настолько остро, насколько позволяли бельгийцы. Мы наконец-то получили возможность вставать с кресел и диванов, когда сборная России шла вперед, мы наконец-то вспомнили, что такое ждать от нее что-то опасное и получать какое-то удовольствие от ее футбола.

И это далеко не случайное преображение. Наша сборная побежала не просто так, увидев перед собой битком набитую «Маракану». И суть здесь совершенно не в отношении футболистов к делу, не в тренировках, не в чем-то там еще. Как бы это наивно и смешно ни звучало, дело исключительно в психологии. Этим провал в Куябе и относительно яркий футбол команды Капелло в Рио-де-Жанейро и объясняется. Уж слишком отличается состояние нашей команды, которое было в первые дни здесь, от того, которое сейчас. Что, находясь в Бразилии, отлично видно.