Рикарду Роша: «После первой игры в Англии мне наложили на лицо два шва. А спустя две-три игры у меня их было уже пять»

Карьера Рикарду Роши не забита трофеями и медалями. В его резюме не так много топ-клубов. Зато португалец отметился появлением сразу в трех английских дивизионах, был любим фанатами и играл вместе с Андреем Карякой и Романом Павлюченко. В интервью еженедельнику «Футбол» Роша рассказал, как едва не оказался в русской команде, как болельщики покупали ему пиво и за что он ударил по лицу Адама Лаллану.

Знакомство с Россией

— Рикарду, вы же первый раз в России? Как вам?

— Я мог оказаться в Москве еще в 2005 году, когда выступал за «Бенфику» и мы встречались с ЦСКА в Кубке УЕФА. Но на тот момент я был травмирован и не полетел с командой. А теперь наконец-то смог приехать в Москву. Мы побывали в центре города, сходили на Красную площадь, посмотрели Кремль. Я не мог упустить такую возможность, потому что многие говорят о красоте этих мест.

— Может еще одна возможность будет летом? Вы планируете приехать на чемпионат мира?

— Если буду работать экспертом на португальском ТВ на время чемпионата мира и у меня будет шанс освещать турнир с места событий. Кстати, я считаю, что у вас очень сильная сборная и на ЧМ у вас есть шанс что-то показать. Поддержка болельщиков — это всегда немаловажно. Мы испытали схожие эмоции, когда в Португалии проходил Евро-2004.

— У нас сильная сборная? Рискнете сделать прогноз на ее выступление?

— У России не такая сложная группа и как минимум стоит рассчитывать на попадание в плей-офф. Не сомневаюсь, что ваша команда успешно подготовится к чемпионату мира. Футболисты должны понимать, насколько важен этот турнир для болельщиков и что они возлагают на них большие надежды. Но никогда не знаешь, что в итоге случится. Возможно, сборная России сможет удивить больше других, потому что многие ее считают аутсайдером на фоне ведущих сборных мира. Кто знает?

— С нашей группой все понятно. Что вы скажете про ту, где Португалия? У вас там еще и Испания.

— Это будет безумно интересно. Нас с испанцами можно назвать принципиальными соперниками. В этом матче нас ждет высокий уровень футбола — на поле столкнутся множество первоклассных игроков. Будет очень неплохо, если нам удастся победить в этом противостоянии.

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— Как насчет победы на всем Кубке мира? Все же вы действующие чемпионы Европы.

— Мы еще никогда не становились чемпионами мира, так почему бы не сделать это сейчас? Но конкуренция будет очень высокой. Португалия выиграла Евро-2016, так что нас стоит рассматривать в числе фаворитов.

Будущее Роналду

— Летом сборная Португалия уже была в России на Кубке конфедераций. Теперь многие болельщики с нетерпением ждут возвращения Криштиану Роналду. А сейчас ходит много слухов о его возможном уходе из «Реала». Подходящее ли это время, чтобы покинуть Мадрид?

— От таких футболистов, как Роналду, ждут забитых голов каждую неделю. И когда этого не происходит, люди думают, что что-то пошло не так. Но это абсолютно нормально. Все мы люди, и у каждого из нас бывают спады. Он очень хорош в Мадриде и год за годом доказывает свой высокий класс. Даже Моуринью в недавнем интервью отметил, что «Реал» — это подходящий клуб для Роналду. Здесь он выиграл множество трофеев. Я не думаю, что дело в деньгах, как многие говорят вокруг. Мне кажется, его больше заботит то, чтобы выиграть еще больше титулов. Для этого у него есть все качества и чемпионский инстинкт. На мой взгляд, ему стоит остаться в «Реале». Да, ему уже 32 года, но он все еще хорош и может многое дать клубу.

— В России выступали и выступают многие известные португальские футболисты. Манише, Коштинья, Данни, Эдер… А вам когда-нибудь поступало предложение от российских клубов?

— Да, это было как раз в то время, когда Манише и Коштинья переехали в Россию. В тот момент у меня тоже было предложение перебраться сюда.

— Только не говорите, что от «Динамо»!

— Верно, от «Динамо». Но мой переход так и не состоялся.

— Что же случилось?

— Честно говоря, я не помню деталей. Это было очень давно. Но сейчас я вижу, что португальские футболисты продолжают играть в России и делают это очень успешно.

— Вы про Мануэла Фернандеша? Он выступал с вами за «Бенфику».

— Да, а сейчас он играет за «Локомотив», и они идут на первом месте. Я периодически слежу за его выступлениями. Возможно, у него получится стать чемпионом в этом году, так что желаю ему удачи.

Техничный Каряка и встреча с Роналдиньо

— Давайте про вас. Вы родились в Санту-Тирсу, недалеко от Порту. Но вместо того чтобы играть за «Порту» на «Драгау», вы оказались в «Бенфике». Как так получилось?

— Я с детства был большим поклонником «Бенфики». К тому же я родом с севера Португалии, а там проживает много болельщиков этой команды. Даже несмотря на близость с Порту. Вся моя семья болеет за «орлов», так что для меня было большой честью оказаться в любимом с детства клубе. А выигрывать трофеи в его составе было что-то по-настоящему особенное для меня. Так что моя мечта детства осуществилась!

— Когда вы выступали за «Бенфику» в команде играл Андрей Каряка. Помните его?

— Каряка? Да, конечно помню, полузащитник. Он был довольно сильным футболистом. Но проблема заключалась в том, что ему было тяжело адаптироваться в новой стране с другой культурой. С такими проблемами сталкиваются многие футболисты. Каряка был очень техничный и показывал отличную игру. На мой взгляд, он проявил бы себя еще лучше, если бы смог по-настоящему почувствовать себя своим в Португалии!

— Многие вспоминают вашу игру против Роналдиньо в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (сезон-2005/06). Помните тот матч?

— О да, я помню ту игру. Обычно я действовал на позиции центрального защитника, но в том матче мне пришлось выйти на правом краю обороны. В Португалии многие говорили: он не продержится на поле и пяти минут, а затем ему влепят красную карточку, потому что остановить Роналдиньо невозможно. Но я провел первый матч в Лиссабоне без единого нарушения и постарался сделать все возможное, чтобы максимально закрыть Роналдиньо. Поэтому та игра особенная для меня. Мы потерпели поражение в ответном матче в Барселоне, а они затем выиграли Лигу чемпионов. Но та встреча до сих пор в моей памяти.

Первое знакомство с АПЛ

— В 2007 году вы впервые оказались в Англии. Английская Премьер-лига, какая она?

— Все оказалось намного сложнее, чем я себе представлял. Во многом потому, что я перешел в «Тоттенхэм» в январе. Так что я мгновенно ощутил на себе все сложности английской Премьер-лиги. Другой язык, другая культура и конечно же сам чемпионат. Так что на меня выпало немало испытаний, еще и с травмами пришлось бороться. Но когда у меня появился шанс вернуться в Англию и я оказался в «Портсмуте», мысленно и физически я был готов куда лучше.

— Об этом мы еще с вами поговорим. В одном из интервью вы сказали: «Когда мы смотрим матчи АПЛ по телевизору, нам кажется, что футбол в Англии удивительный. Но когда ты приезжаешь сюда играть, ты осознаешь, что он куда более удивительный, чем вы можете себе представить».

— Здесь футбол — это религия. Невероятные фанаты, игра идет в таком темпе, что у тебя нет ни минуты на отдых. Стоит тебе задуматься на мгновение, и мяч уже у соперника. Ты постоянно должен быть сконцентрирован и сфокусирован на игре, иначе ты не для этой лиги.

— Я слышал историю, что после кубкового матча с «Саутенд Юнайтед» у вас на память остался шрам под левым глазом. Я и сейчас его вижу.

— Это был точный удар локтем. После первой игры в Англии мне наложили два шва на подбородок. А спустя два-три матча у меня было уже пять швов на лице. Не самые приятные ощущения. Но таков уж английский футбол.

— В Англии вы познакомились с еще одним российским футболистом – Романом Павлюченко.

— Приятный парень! Отличный нападающий, рад был повидаться с ним здесь на Кубке Легенд.

— За «Тоттенхэм» вы отыграли всего 18 матчей. Что пошло не так?

— Травмы. Постоянные повреждения сыграли свою роль. Плюс ко всему частые смены тренеров. За то время, что я был в команде, у нас работали три или четыре разных тренера. В клубе шли постоянные изменения, потому что «Тоттенхэм» стремился к завоеванию трофеев и борьбе в еврокубках. Когда результаты команды складываются неудачно, люди смотрят со стороны и говорят: «Это все потому, что у нас плохие игроки, они не умеют играть». Но на самом деле успехи команды зависят от многих факторов, и не все нам под силу контролировать.

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— После Лондона вы переехали в Бельгию. Почему именно туда?

— У меня был шанс остаться в Премьер-лиге, но я не хотел, потому что мои дела складывались не очень успешно. Я выбрал Бельгию, так как в то время там работал Ласло Болони. В Португалии он тренировал «Спортинг», когда я выступал за «Бенфику». Он был знаком со мной, понимал, что я за игрок, и пригласил меня в «Стандард». Я провел там всего пять или шесть месяцев, но это время пошло мне на пользу. Я смог набрать форму и вернуться в Англию в полной боеготовности.

— Бельгийский чемпионат сильно уступает португальской лиге?

— Португальская лига сильнее классом. Но в Бельгии тоже не так просто играть, там много талантливых молодых футболистов. А географическое расположение страны дает шанс многим игрокам перебраться в более престижный чемпионат — рядом есть Германия, Франция, Голландия.

Стычка с Лалланой и пиво от фанатов «Портсмута»

— Ваше возвращение в Англию можно назвать успешным, вы выступали несколько сезонов за «Портсмут».

— Все стало возможным благодаря моему агенту и бывшему секретарю «Тоттенхэма» Джону Александеру, который оставил много лестных отзывов обо мне.

— В клубе были тяжелые времена, он был близок к тому, чтобы перейти под управление временной администрации или и вовсе быть ликвидированным. Вас это не пугало?

— Конечно же я задумывался об этом. С одной стороны, сложилась очень тяжелая ситуация для клуба и для фанатов, было непонятно, что случится дальше. А с другой стороны, это был еще один шанс сыграть в Премьер-лиге. Мне хотелось проявить себя и доказать, что я достоин АПЛ.

— А какие настроения преобладали внутри команды?

— Все было прекрасно. Никто не падал духом. Мы дошли до финала Кубка Англии и боролись в каждом матче АПЛ. Мы хотели отдать должное фанатам, которые так страстно поддерживали нас все это время.

— В то время за «Портсмут» выступал Дэвид Джеймс. У него была слава одного из главных шутников среди английских футболистов. Вы тоже стали жертвой его розыгрышей?

— К счастью, нет. Видимо, потому что я иностранец, а он больше предпочитал подшучивать над англичанами. Но чтобы он ни делал, он всегда был в отличных отношениях со всеми игроками и тренерским штабом.

— А сами как-нибудь подшучивали над одноклубниками?

— О нет. Я был тихим спокойным парнем, который сидел в углу. Если кто-то шутил, я смеялся. Но сам вел себя довольно тихо!

— Против кого было тяжелее всего играть в Премьер-лиге?

— В АПЛ много сильных и высококлассных оппонентов. Ни один матч не давался легко. Мне вспоминаются Руни, Роналду, Дрогба, Торрес.

— Дойти до финала Кубка Англии с такой командой, как тот «Портсмут», — это круто. Какие эмоции испытываешь, когда выходишь на финал на легендарном «Уэмбли»?

— Это удивительно! Сначала мы играли там в полуфинале и обыграли «Тоттенхэм». Я получил награду лучшего игрока матча, что было вдвойне приятно. Но финальный матч – это совершенно другие эмоции. 90 тысяч зрителей и «Челси» в роли соперника. В начале второго тайма мы заработали пенальти, но Боатенг не смог его реализовать, а через несколько минут нам забил Дрогба. Но все равно это один из тех моментов, которые остаются в памяти на всю жизнь.

— В Англии вы играли в трех разных дивизионах: АПЛ, Чемпионшипе и Лиге Один. Насколько сильно ощущается разница между ними?

— Они абсолютно разные и непохожие друг на друга. Чтобы быть успешным в Премьер-лиге, нужно начинать с низов и постепенно пробираться наверх. Потому что в дивизионах ниже ты сталкиваешься с настоящим английским футболом: жестким и бескомпромиссным. У меня все произошло ровно наоборот – от верхов к низам. Но я намеренно остался в «Портсмуте», потому что хотел помочь команде. У меня сложились особенные отношения с фанатами и клубом. У «Помпи» были большие трудности в те годы: введение администрации, смена владельцев и тренеров…

— В Чемпионшипе особенно запоминающимся для вас стал матч против «Саутгемптона». Вы случайно пнули мяч в фанатскую трибуну «святых». Мне показалось, что в тот момент они были готовы вырваться на поле и разорвать вас.

— Я как раз на прошлой неделе был в Портсмуте, и все вокруг вспоминали тот эпизод. Честно говоря, я так и сказал им: «Я лишь хотел выбить мяч за пределы поля и целился в рекламный щит! Но промахнулся и угодил точно в фанатов «Саутгемптона». А «Портсмут» и «Саутгемптон» давние соперники, и их фанаты решили, что я сделал это специально. Они собирались выскочить на поле и размазать меня.

— А потом еще появился Адам Лаллана и получил от вас пощечину.

— Он подбежал и начал орать на меня. На эмоциях я ударил его по лицу. А после этого у меня в голове промелькнула мысль: «Черт, зачем я это сделал, меня же сейчас удалят с поля!» К счастью, судья показал мне желтую карточку. Но я все равно был недоволен и пошел спорить с ним.

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— Я как раз смотрел видео вашего возвращения на «Фрэттон Парк» (домашний стадион «Портсмута». — Ред). Фанаты даже скандировали ваше имя.

— Это было невероятно. Диктор объявил мое имя, я вышел на поле, и фанаты встретили меня овациями. У меня осталось много друзей в Портсмуте и сохранились отличные отношения с болельщиками. Они до сих пор помнят и ценят то, как я старался на благо клуба. Это действительно впечатляет.

— Я слышал, что один из фанатов даже купил вам пинту пива в местном пабе.

— Приглашение от него я получил в твиттере. Он написал, что если я буду в Портсмуте, то он угостит меня пивом. Он купил мне пинту пива, а я сфоткался с ним на память. Я не большой фанат пива, но разве тут откажешь?

Жизнь после футбола

— Чем вы занимались после завершения карьеры?

— Все было очень непросто. Что бы кто ни говорил, ты никогда не готов к завершению карьеры. Я пытался оставаться вне футбола в течение пары лет, проводил время с семьей и детьми. Но футбол – это моя жизнь. То, в чем я разбираюсь, и то, что мне нравится. Я столько лет потратил на футбол и очень люблю эту игру, так что довольно сложно начать заниматься чем-то другим. И тогда я решил возвращаться. Меня стали приглашать на телевидение в роли эксперта. А сейчас я учусь на спортивного директора и надеюсь в скором времени получить эту должность в одном из клубов.

— То есть вы не хотите запустить собственное шоу на ТВ?

— Это не совсем то, чем я хотел бы заниматься в будущем. Но в данный момент это полезно для меня: снова оказаться на телевидении, обсуждать футбол, заниматься разбором матчей.

— Опишите свой типичный день: вы просыпаетесь, а затем?

— Я просыпаюсь, отвожу детей в школу, завтракаю и отправляюсь на тренировку. После обеда еду на учебу, затем забираю детей, отвожу их на занятия футболом и волейболом. А уже потом мы возвращаемся домой.

— Довольно насыщенный график.

— Да, это так. Но когда у тебя есть дети, иначе и не бывает.

— А что насчет спортивного директора? Вы же хотели им стать в «Портсмуте», когда были еще футболистом?

— О, я с большим удовольствием готов вернуться в «Портсмут». Буду очень рад помочь клубу в любой менеджерской роли. Но готов попробовать свои силы и в любом другом клубе. Я хотел бы поработать в «Бенфике», «Браге», «Портсмуте»… Может, в ЦСКА или «Локомотиве», кто знает? Но самое главное – делать все самое лучшее на благо клуба. Чтобы люди, приглашая меня, могли сказать: «Мы уверены, что идеи Рикарду помогут нашему клубу, и вместе с ним мы станем еще лучше».

— Значит, в роли тренера мы вас не увидим?

— Да, тренерская работа явно не для меня. Мне кажется, что ты должен чувствовать это, получать наслаждение от подобного процесса. Нужно думать о тактике, когда смотришь игру, много анализировать. Боюсь, мне это не близко.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, официальный сайт «Тоттенхэма»