Рианна на минималках. Девушка Лероя Сане, от которой без ума вся Германия

Лидера сборной Германии и «Манчестер Сити» Лероя Сане не взяли на чемпионат мира в Россию, а теперь выпускают лишь в концовках матчей АПЛ. Но 22-летний немец, кажется, не сильно расстраивается. Да и как тут быть в плохом настроении, когда рядом с тобой такая красавица. Девушку футболиста зовут Кэндис Брук и она очень похожа на всем известную Рианну. Она также занимается шоу-бизнесом, пусть и не так успешно, а в Германии по девушке просто сходят с ума. Не безосновательно.

Да, Кэндис действительно очень похожа на Рианну. Ее даже называют двойником известной R&B-дивы. Но, как это ни удивительно, внешнее сходство — не единственное, что связывает Брук и ее более популярную коллегу. Несколько лет назад нынешняя подружка Лероя Сане встречалась с музыкантом Крисом Брауном, который до нее встречался как раз с Рианной. Видимо, вкусы у мужика не сильно меняются.

За время их отношений журналисты даже принимали Кэндис за Рианну. Это не единственный громкий роман на счету модели. В разное время девушка успела повстречаться с различными знаменитостями. Среди них: рэпер French Montana и игрок НБА Андре Драммонд. А еще у модели есть сын Тобиас, рожденный в предыдущих отношениях. Но Лерой не побоялся этого факта и уже хорошо сдружился с мальчишкой.

В последнее время в соцсетях футболиста часто начали появляться совместные фотографии с Кэндис, например, из путешествий. О свадьбе говорить пока рано, однако близкие друзья пары говорят, что у них все серьезно.

Paris 💙🇫🇷🗼#inSané #tb Публикация от Leroy Sané (@leroysane19) 19 Апр 2018 в 12:53 PDT

Фото: Instagram

Текст: Евгений Морозов