Револьвер — у виска Месси, и он сам нажимает на курок. Как Король Лео решает, кому играть в сборной Аргентины, а кому нет

Cборная Аргентины оказалась растоптана испанцами со счетом 1:6. Лионель Месси наблюдал за этим унижением из VIP-ложи, а когда его команда пропустила шестой мяч, развел руками и ушел. Но в том, что «альбиселесте» сейчас именно такая, немалая вина самого Месси. Разнообразить игру в атаке сборной Аргентины в той встрече могли и Мауро Икарди, и Пауло Дибала. Но их нет в заявке, и произошло это не без помощи Лео. Его власть в национальной команде чрезмерна. В Аргентине многие считают, что именно он, а не тренерский штаб зачастую определяет, кто будет отцеплен от состава. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как это происходит.

Авторитет Лео Месси в национальной сборной столь же непререкаем, как и в «Барселоне». Представители Федерации футбола Аргентины готовы исполнить практически любой каприз своей главной звезды. И на то есть свои причины. Пару лет назад Месси, огорченный целой серией неудач, уже распрощался со сборной. Его уговорили вернуться, и теперь футбольные чиновники готовы пойти на что угодно, лишь бы он чувствовал себя комфортно. Диктатура форварда сводится к простому правилу: если ты чем-то не угодил, тебя не будет в команде. Известно как минимум о четырех конфликтах, в которых тем или иным образом оказался замешан один из лучших футболистов современности. Они дорого стоили его недругам.

Личная обида. Николас Бурдиссо

Первый серьезный конфликт в сборной у Лео случился во время Кубка Америки-2011. К тому моменту аргентинцы не знали побед на крупных международных турнирах уже почти два десятка лет. А потому болельщики не скупились на критику своей сборной за бледное выступление на домашнем Кубке Америки. Но особенно доставалось главной надежде нации Лионелю Месси. Причем упреки он слышал не только с трибун и экранов телевизоров, но и в раздевалке от собственных партнеров. Особенно в этом вопросе преуспел защитник Николас Бурдиссо.

Для Бурдиссо в то время не существовало авторитетов: он мог одинаково успешно напихать как 18-летнему юнцу в сборной, так и Франческо Тотти в клубе. После ничьих с Боливией и Колумбией 30-летний защитник упрекнул Лео за блеклую игру и прочел ему нотацию в духе: «Мальчик, пора бы начать играть в футбол». Месси не нашел ничего лучшего, чем буркнуть в ответ: «На себя посмотри». Уже в следующее мгновение прибалдевший от такой наглости Бурдиссо набросился на форварда «Барселоны». От жестокой расправы его уберегли партнеры по команде.

На защиту Месси встал его отец Хорхе. «Произошедшее несколько преувеличивают. Конечно, сейчас это будет активно обсуждаться, но такое в футболе иногда случается», — заявил в тот момент Месси-старший. Он же подчеркнул и тот факт, что никогда не видел сына настолько подавленным, и заверил общественность, что Лео искренне переживает неудачи «альбиселесте». «Вся Аргентина с таким энтузиазмом и надеждой ждала Кубок Америки, сейчас же все обратилось в один большой пшик. И во всем почему-то винят Лео», — недоумевал отец форварда.

Этот внутрикомандный конфликт даже пошел на пользу хозяевам турнира, правда, лишь на непродолжительный период времени. В заключительном туре группового этапа аргентинцы разнесли Коста-Рику (3:0), а уже в четвертьфинале закончили свое выступление, уступив по пенальти будущим чемпионам из Уругвая. Что касается разногласий Месси с Бурдиссо, то продолжения истории не последовало. Лео, может, и был бы рад поспособствовать завершению международной карьеры защитника раньше срока, но к тому моменту он еще не располагал такой властью в сборной. Так что Николас покинул команду по вполне спортивным причинам: травмы и ухудшение игровой формы.

Ревность. Карлос Тевес

Первой настоящей жертвой Лионеля Месси в сборной Аргентины можно признать Карлоса Тевеса. Но и в этой истории не все так однозначно. На том же злополучном Кубке Америки-2011 форвард выступил столь же невзрачно, как и Месси (0 голов на двоих по итогам турнира). Зато Карлитос одержал очень важную локальную победу над Лео. Тот турнир форвард провел в статусе «народного игрока». Тевес, в отличие от Месси, начинавший свою карьеру на родине, удостаивался бурных оваций от аргентинских болельщиков по ходу всего турнира. Даже когда остался на скамейке запасных в игре с Коста-Рикой. Даже когда оказался единственным смазавшим пенальти в четвертьфинале с Уругваем.

Большую часть вины за тот провал болельщики предпочли взвалить именно на Лионеля. «Почему за нас он не играет так же хорошо, как за «Барселону»?» — вопрошали одни. «Тевес, по крайней мере, не такой хвастун», — вторили им другие. И если претензии к Месси были понятны, то утверждение о «скромном» Тевесе выглядело более чем спорно. Достаточно вспомнить, что в любой команде, где играл Карлитос, у него неизменно возникал конфликт с тренерским штабом или руководством клуба.

Его отношения с Месси не были прекрасными, но и ужасными их тоже не назовешь. Однако хорошо известно, что Карлитос никогда не был частью закрытого клуба приближенных Лео в сборной. Окружение форварда «Барселоны» состояло из Хавьера Маскерано, Эсекьеля Лавесси, Серхио Агуэро, Пабло Сабалеты и Анхеля Ди Марии. А потому истинная причина непопадания Тевеса в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2014 до сих пор остается загадкой. Может, Карлитос не угодил главному тренеру Алехандро Сабелье, а может, Месси вспомнил старые обиды.

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«Мы приняли это решение, потому что так будет лучше для команды. В составе Аргентины есть множество игроков, претендующих на одну позицию. Если включить в заявку их всех, то будет непонятно, кого выпускать на поле. В таких случаях внутри коллектива могут возникнуть проблемы», — прокомментировал ту ситуацию ныне покойный экс-президент аргентинской футбольной федерации Хулио Грондона. И тем самым еще больше запутал общественность.

Болельщики «альбиселесте» не раз вспоминали про Тевеса по ходу финального матча ЧМ-2014. Особенно когда Гонсало Игуаин запарывал очередной голевой момент. Аргентинцы тот финал проиграли, а осенью того же года состоялось возвращение Карлитоса в сборную. Произошло оно на фоне двух событий: ухода Сабельи в отставку и нескольких публичных хвалебных од в адрес Месси за авторством Тевеса. В них он уверял, что никакого конфликта между ним и Лео не существовало. А что случилось на самом деле, мы, возможно, узнаем только через несколько лет из чьих-нибудь откровенных мемуаров.

Месть за друга. Мауро Икарди

У Мауро Икарди никогда не было проблем и разногласий лично с Месси. По крайней мере, общеизвестных. Но даже это не оградило его от попадания в список «отверженных». Жертвой репрессий форвард «Интера» стал по той причине, что обидел давнего друга Лионеля – Макси Лопеса. История про то, как Икарди внаглую увел у Лопеса жену и разрушил его семью, стара как мир. Но не все внимательно следят за выступлениями сборной Аргентины и знают, как сильно аукнулся Мауро тот проступок.

Та самая дама, Ванда Нара, оказавшаяся в центре скандала, ушла от Лопеса в декабре 2013-го. Примерно с того же момента Икарди перестал попадать в заявку национальной команды, хотя только успел дебютировать за нее в октябре того же года. Интересное совпадение. Спустя несколько лет, осенью 2016-го, впервые заговорили о том, что двери в сборную для форварда «Интера» закрыл лично Лео Месси. Якобы он в знак поддержки Макси Лопеса запретил тренерскому штабу сборной вызывать Икарди в команду. Хотя к тому моменту Мауро уже несколько сезонов был одним из лучших бомбардиров и футболистов Серии А. Казалось бы, игнорировать такого игрока сродни преступлению. Но желание Месси – закон.

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«Раньше говорили, что я не хочу видеть Икарди в сборной. И что я решаю, кого вызывать, а кого нет. Это ложь. Никогда не препятствовал выступлениям Икарди в национальной команде Аргентины. Я не управляю командой и не принимаю такие решения» — так в прошлом году прокомментировал слухи сам Месси. Подтверждением его словам служит долгожданное возвращение Икарди в состав «альбиселесте» осенью 2017-го. Форвард принял участие в трех матчах отборочного турнира к ЧМ-2018, после чего снова пропал с радаров сборной.

В этом сезоне Серии А статистика форварда кажется умопомрачительной: в среднем он забивает практически по голу за игру. Но даже таких подвигов недостаточно для попадания в сборную. Безусловно, тот поступок Мауро заслуживает публичного порицания. Но если Месси и впрямь причастен к этой истории, то подобное наказание и принципиальность Лео кажутся чрезмерными. Как бы аргентинцам этим летом не пришлось пережить чувство дежавю, когда в финале ЧМ-2014 им так не хватало «форварда-убийцы».

Устранение конкурента. Пауло Дибала

Тот самый случай, когда Месси стал соучастником конфликта, сам того не желая. Дибалу и Месси не сравнивает, пожалуй, только ленивый. А готовясь прочитать новое интервью с Пауло, можно не сомневаться: ему обязательно зададут вопрос про Лео и их совместимость на поле. Дибала не скрывает, что лидер «Барсы» служит для него примером, и искренне радуется любой возможности научиться у него чему-то новому. Так что же пошло не так?

Поводом для сплетен послужили комментарии Дибалы прошлой осенью. Тогда он заявил, что ему сложно играть с Месси в одной команде, так как они выступают на одной позиции. На слова Пауло о том, что ему по силам перенять у Лео многие качества, которые пригодятся ему в будущем, никто не обратил внимания. СМИ распылили слух, что Дибала недоволен своим положением и у него конфликт со звездой «Барселоны». Вносить ясность пришлось самому Месси.

«Я разговаривал с Пауло по поводу его комментария. Сказанное им – правда. В «Ювентусе» он играет так же, как я в «Барселоне», – мы смещаемся в одни и те же зоны. Когда мы выходили на поле в сборной, он должен был больше играть слева. Возможно, он не привык к этому. Нам нелегко выступать вместе, поскольку я редко смещаюсь на левый фланг. Когда играем справа, мы можем сместиться в центр – и перед нами открывается все поле», – сказал Месси.

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Не остался в стороне и главный тренер сборной Хорхе Сампаоли. Он подчеркнул, что у него нет времени на решение подобной проблемы, а присутствие в сборной двух игроков одного типа лишь навредит команде. Похоже, это понимает и сам Дибала. «В любом случае именно мне предстоит адаптироваться к нему и сделать так, чтобы Лео чувствовал себя на поле комфортно», – подчеркивает Пауло. А дабы сильно не заморачиваться, Сампаоли предпочел просто не вызывать Дибалу на последний сбор команды, как и Икарди. Лишнее подтверждение тому, что работа в сборной Аргентины выстроена таким образом, чтобы Месси был доволен. При этом Сампаоли добавил, что для Марио и Пауло двери в сборную всегда открыты.

И все же вероятность оказаться вне заявки сборной Аргентины на ЧМ-2018 у Дибалы, как и у Икарди, очень велика. Но в случае с Пауло большая часть вины ложится как раз на плечи Сампаоли – инициатора подобного решения. Впрочем, памятуя о влиянии Месси в «альбиселесте», можно предположить, что ему ничего не стоит переубедить главного тренера. Но хочет ли он этого и нужна ли ему конкуренция в лице «нового Месси», способного затмить Лео на главном турнире четырехлетия, — вопрос все еще открытый.

«Чемпионат мира – это револьвер, приставленный к голове Месси. Если Лео его не выиграет, он застрелен» — знаменитая фраза Хорхе Сампаоли точна и безжалостна. Вот только этот револьвер Месси к своему виску поднес сам. Лео очень хочет выиграть чемпионат мира. Но хочет выиграть так, чтобы именно он был главным героем и чтобы никто не затмил его роль в сборной Аргентины. Но если «альбиселесте» вновь не дотянется до титула, в этом тоже будет виноват Лионель Месси.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press