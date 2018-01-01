Рекрутский набор. Как российская команда готовится к чемпионату мира

Пока сборные остального мира сражались друг с другом за путевки в Россию, наш сквад проводил спецподотовку в контрольных поединках. Новогодний рубеж – самое время подвести промежуточные итоги и вообразить примерный облик команды на ЧМ-2018.

В 2017 году россияне провели 12 спаррингов, 3 из которых проходили под эгидой Кубка конфедераций. Результат – будто по нормативу: 4 победы, 4 ничьи, 4 поражения. Сильнее оказались Кот-д’Ивуар, Португалия, Мексика и Аргентина. Достойная компания, даже если учесть, что ивуарийцев тренировал Марк Вильмотс. После бездарной попытки выстрелить на Евро с Бельгией он опять облажался, обеднив чемпионат мира на одну из сильнейших африканских команд.

Хотя в марте «слоны» уверенно переиграли нашу сборную. Творческие поиски Станислава Черчесова явили в защите троицу Кудряшов-Кутепов-Семенов, и святой в той встрече она никак не была. Последний вовсе попал под Вилфрида Заха – едва ли не лучшего дриблера во всем чемпионате Англии. Больше Семенов в основе не появлялся, а Кутепов с тех пор присел на лавку на полгода. В результате к Кубку конфедераций в обороне устаканилась тройка Кудряшов-Васин-Джикия.

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Там сборная России потерпела самую обидную неудачу – с мексиканцами. «Зеленые» были нам вполне по зубам, но глупые ошибки свели на нет все усилия. Кубок конфедераций показал уязвимость россиян к забросам в штрафную. Все три гола, пропущенные сборной на турнире, не были следствием хитроумных комбинаций или мастерского дриблинга оппонентов. Все они родились из длинных верховых передач за спину нашим защитникам. Обиднее всего то, что команда Черчесова создавала моменты как раз благодаря хорошему розыгрышу мяча, но игроки распоряжались шансами непозволительно небрежно.

Помимо побед над венграми, корейцами и новозеландцами (матч с «Динамо» вообще рассматривать нет смысла), в зачет нашей сборной пошли ничьи с Испанией, Чили и той же Бельгией – сборными из топ-10 мирового рейтинга. Причем все они получились результативными. Кроме Смолова, заматеревшего в роли ударного форварда, в играх с доминаторами здорово проявил себя Алексей Миранчук: забил «красным дьяволам», а с «красной фурией» оформил гол+пас. Неспроста он идет в лидерах РФПЛ по созданию моментов, а его «Локомотив» — на первой строчке таблицы.

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Станиславу Черчесову придется поломать голову, на кого сделать ставку в середине поля. У него в распоряжении целая россыпь умельцев: опытные Глушаков с Тарасовым, боевитые Дзагоев и Оздоев, подающие большие надежды Головин и Зобнин, братья Миранчуки, наконец, заблиставший на старте сезона Далер Кузяев. Разговоры об Игоре Денисове в такой компании и при таком тренере все реже становятся уместны.

В кои-то веки образовался угрожающий тандем в атаке. Пару лет назад дуэт Смолов-Кокорин можно было назвать угрожающим разве что для нервной системы российских болельщиков. Форвард «Краснодара» взялся за ум первым, а теперь пришел в себя и питерский снайпер. 6 голов в первых 7 матчах, 8 забитых мячей в Лиге Европы еще до стадии плей-офф – для Кокорина это что-то новое. Главное, чтобы запала хватило до лета.

Первый вопрос по Смолову – уедет ли он в Европу зимой. Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов почти уверен, что Федор отправится в «Вест Хэм». Для сборной это нежелательный вариант: у Смолова выдадутся трудные полгода в новой стране и в новом чемпионате, на порядок сильнее нашего. В случае переезда ему предстоит непростая адаптация, и шансов на то, что Смолов подойдет к ЧМ-2018 в хорошей форме, практически не останется. У самого игрока есть огромное желание попробовать силы в Англии. Но если что-то пойдет не так, полноценную замену Смолову сборной не найти.

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Зато есть новый форвард для «плана Б» на смену увядшему в запасе «Зенита» Артему Дзюбе. Речь о новичке питерцев Антоне Заболотном, купленном у «Тосно». Фактурный нападающий по первой части сезона запомнился царской игрой в воздухе и предельной заряженностью. В нынешних реалиях этот «столб» лучше предыдущего по всем параметрам.

Значительно улучшилась ситуация с фланговыми игроками. Правую бровку отвоевывает, пожалуй, лучший крайний защитник РФПЛ Марио Фернандес, получивший российский паспорт. Слева появился еще один сюрприз из-за границы – Константин Рауш, прошедший молодежные ступени сборной Германии. Удивляет Георгий Щенников, переосмысливший свою роль в построениях Виктора Гончаренко. Он забил уже 4 мяча в чемпионате России и Лиге чемпионов, хотя в течение предыдущих девяти сезонов вообще ни разу не забивал за ЦСКА. Никуда не делись и Комбаров с Жирковым и Смольниковым, но теперь попасть в основу им будет значительно труднее.

Во вратарском вопросе изменений нет: Акинфеев по-прежнему лучший, и ему всего 31 год. Беспокоит одно: на крупных турнирах у Игоря уже не раз случались грубые ошибки. Если Черчесов почувствует в нем хоть малейшую неуверенность, то Лунев или Габулов непременно получат шанс.

«Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году», – резюмировал наш многострадальный рулевой спорта Виталий Мутко, и в этом с ним трудно не согласиться. Черчесова весь год кляли на чем свет стоит за невнятную игру и непонятный выбор футболистов. Но чем ближе к турниру, тем четче обрисовывается контур команды.

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Особых изысков наставник россиян не предлагает: он ясно дал понять, что будет придерживаться схемы с тремя центральными защитниками. Наиболее угадываемой расстановкой видится 3+5+2 со Смоловым на острие и Кокориным под ним, но ее можно легко изменить на 3+4+2+1 за счет разнообразия исполнителей в полузащите. Команде не помешал бы качественный атакующий полузащитник с хорошим последним пасом. Черчесов периодически доверяет эту роль Самедову, но тот оставляет двойственное впечатление, разменивая гениальные передачи на слабую интенсивность.

Важное достижение тренерского штаба – у сборной сформировалась новая ось, причем составлена она из игроков нового поколения. Джикия, Зобнин, Головин, Смолов – следующий этап после эпохи Игнашевича-Березуцких. Мы вошли в Новый год с надеждой увидеть в их исполнении нечто свежее, задорное и яркое. По-другому сладить с соперниками на мировом форуме будет трудно.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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