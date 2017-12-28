Рекорды и бунты. Шум вокруг «Барселоны», триумф «Реала», провал «Атлетико»

Самые громкие события в 2017-м в испанском футболе разворачивались вокруг «Барселоны». При этом уходящий год стал во всех смыслах триумфальным для «Реала».

1. Каталонская революция

Летом «блаугранас» потеряли Неймара и попали под жесткий прессинг со стороны собственных болельщиков из-за отсутствия должного усиления. Состоявшийся осенью референдум о независимости Каталонии поставил под сомнение вопрос о будущем клуба. Боссы «Барсы» и вовсе заявляли о возможном переезде команды в другой чемпионат. А Жерар Пике, призывавший каталонцев участвовать в референдуме, стал одним из главных врагов испанских болельщиков. Но когда в этом вопросе наступило временное перемирие, внимание «Барселоны» сфокусировалось на судейском корпусе и частых ошибках, допускающихся в матчах с участием «сине-гранатовых». Несмотря на все эти катаклизмы, «Барса» уверенно прошла осеннюю часть сезона. Каталонцы с солидным отрывом лидируют в чемпионате, уверенно прошли групповой этап ЛЧ и до сих пор сохраняют ноль в графе «Поражения». Пришедший в команду летом Эрнесто Вальверде явно умеет держать удар. И в новом году хочется пожелать ему и «Барселоне» продолжать добиваться поставленных целей несмотря на любые препятствия.

Теория вероятностей. Что может помешать «Барсе» стать чемпионом

2. «Королевский» рекорд

Главное достижение «сливочных» — новый рекорд по количеству завоеванных трофеев за календарный год. Мадридцы стали первыми, кому удалось два года подряд победить в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мире. Были победы в Суперкубке Испании и Суперкубке Европы и конечно же долгожданный триумф в Ла Лиге после пятилетнего перерыва. С января 2016-го Зинедин Зидан собрал с мадридским клубом внушительную коллекцию из восьми трофеев. Больше титулов с «Реалом» завоевал лишь Мигель Муньос еще в 1960-х (14 трофеев). Криштиану Роналду получил пятый «Золотой мяч», стал первым игроком, отличившимся во всех шести матчах на групповом этапе ЛЧ, и назвал себя лучшим футболистом в истории. «Реал» установил рекорд по количеству выездных побед в Ла Лиге кряду (13) и повторил рекорд результативности бразильского «Сантоса», отличившись в 73 матчах подряд. Но осенью результаты мадридцев пошли на спад, а отрыв от «Барселоны» в Ла Лиге достиг 11 очков. Так что в 2018-м хочется пожелать «Реалу» наверстать упущенное, чтобы на финише сезона увидеть яркую борьбу за чемпионство между ними и каталонцами.

Бракованный дракон. Гарет Бэйл больше не лидер «Реала»

3. Мадридские волнения

Прошлый сезон «Атлетико» завершился буднично: третье место в чемпионате позади «Реала» и «Барсы», вылет на решающих стадиях ЛЧ и ни одного выигранного трофея. Болельщики «кольчонерос» входили в новый сезон с большими ожиданиями, но суровая действительность отвесила увесистую оплеуху. Загибайте пальцы: первое — мадридцы провалились в ЛЧ и вылетели в Лигу Европы; второе — главная звезда команды Антуан Гризманн всеми силами рвется покинуть клуб; третье — идейному вдохновителю и эмоциональному генератору Диего Симеоне просто все безразлично. Если провал в Европе можно списать на отсутствие ряда ключевых исполнителей и неудачный отрезок сезона в целом, то две другие проблемы — на стадии осложнения. Разумеется, «рохибланкос» выстрелили ответным предупредительным залпом в сторону «Барселоны», флиртующей с Гризманном, пригрозив санкциями УЕФА. Но вот Симеоне препятствовать уходу француза не намерен, хотя еще год назад послал бы любого покупателя ко всем чертям. Да и в целом Чоло выглядит так, будто сам в скором времени распрощается с командой. На зимний перерыв именно «Атлетико» уходит в роли ближайшего преследователя «Барселоны». Но рвущийся на волю Гризманн и потухший огонь в глазах вожака, Симеоне, вряд ли приведут мадридскую банду к успеху. Поэтому в 2018 году хочется пожелать фанатам «Атлетико» дождаться футбольной революции и нового харизматичного лидера, которым когда-то стал Диего Симеоне.

Задержка в развитии. Что происходит с «Атлетико»

Пожелания на 2018 год

В новом году хочется пожелать остальным испанским клубам, чтобы их жизнь не напоминала рутинное существование обычного офисного работника. И чтобы увольнение тренера или продажа ведущего игрока не становилось главным событием года.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press