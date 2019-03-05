Рекорд «Барселоны», веское слово Азии, безумие на «Эль Алькорас». Главные события 26-го тура испанской Примеры

Мудрые советы Жозе Моуринью, вторая отставка в «Сельте» за сезон, полярные выступления соперников «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 26-го тура испанской Ла Лиги.

Матч тура

Мадридский «Реал» так и не смог отличиться на родном «Бернабеу» в двух класико подряд. После удачного январского отрезка «галактикос» снова вернулись в смутную эпоху, которая длилась всю осень прошлого года. «Барселона» за две игры с интервалом в три дня смогла победить в Мадриде с общим счетом 4:0. Второе класико оказалось скупым на голы, только удар Ракитича решил исход встречи. Теперь каталонский клуб может особенно гордиться собой: «Барселона» стала первой командой в истории футбола, которая одержала четыре победы подряд в гостях на «Сантьяго Бернабеу». 14-матчевая беспроигрышная серия — приятный бонус. «Реал», похоже, окончательно покидает чемпионскую эстафету. Теперь команде Сантьяго Солари остается уповать на удачное выступление в Лиге Чемпионов, только оно сможет скрасить неудавшийся сезон.

Сенсация тура

«Хетафе» продолжает брать очки в чемпионате, команда Хосе Бордаласа уже пять игр не знает поражений. На этот раз усилиями Кабреры и Маты был повержен «Бетис». Тем удивительнее, что команда из пригорода Мадрида заканчивает тур на четвертой строчке чемпионата. Но и доля логики тоже имеет место быть: «Хетафе» выступает достаточно ровно среди команд, которые не имеют приставку «топ». «Севилья», «Жирона», «Реал Сосьедад», «Сельта» имели минимум по одной безвыигрышной серии, а «синие» таким тенденциям моды не следуют.

An impressive display from Getafe puts them back up to 4th in #LaLigaSantander ! 👏💙👏 📺 Highlights #RealBetisGetafe pic.twitter.com/Vq91kusH0x — LaLiga (@LaLigaEN) March 3, 2019

Голоса тура

«Эспаньол» не без труда взял три очка в домашнем поединке против «Вальядолида». Гол на двадцатой секунде в исполнении Борхи Иглесиаса только разозлил гостей из Кастилии-Леона, и ответный удар не заставил себя долго ждать. «Вальядолид», возглавляемый президентом Роналдо, впервые забил за последние пять туров, что уже дает робкую надежду на формирование победной серии. Гости могли забить и еще, но о себе заявил Диего Лопес, который отбил пенальти в конце первого тайма. Наконец, произошло историческое событие на «Эль-Прат»: У Лэй стал первым представителем Поднебесной, кто отметился забитым мячом в официальном матче Примеры. Говорят, из Китая уже стали приходить массовые заказы футболок «Эспаньола».

Watch Wu Lei become the first Chinese player to score in #LaLigaSantander ! 🇨🇳⚽👌 📺 Highlights #EspanyolRealValladolid pic.twitter.com/vXh0IptIKX — LaLiga (@LaLigaEN) March 2, 2019

Другой представитель азиатской страны, Такаши Инуи, тоже стал автором гола. Полузащитник из страны Восходящего солнца так и не прижился в «Бетисе». Вернулся Инуи в Страну Басков, правда не в «Эйбар», а в «Алавес». Японец уже приносит пользу команде, забив в выездном матче против «Вильярреала». «Зениту» следует быть аккуратней, «желтая лодка» хотя и барахтается в зоне вылета, но игра под руководством Хавьера Кальехи весьма симпатична. Страдает только реализация.

Перемена тура

В Виго случилась вторая отставка тренера за один сезон. Мигел Кардозу так и не смог показать что-нибудь внятное в период управления «Сельтой». За 13 туров португальский специалист одержал только три победы. Последний раз галисийцы отмечали успех в январе, одержав домашнюю победу над «Севильей». Вместо пребывания в зоне еврокубков команда стала располагаться в пугающей близости от зоны вылета. Поражение от «Эйбара» переполнило чашу терпения руководства клуба. Хотя и надежд было мало на успех, «Эйбар» к моменту встречи девять раз дома не знал поражений. Чуда не случилось, и Кардозу был отправлен в отставку на следующий день после игры. Теперь исправлять ситуацию с Яго Аспасом и компанией будет Фран Эскриба.

Драма тура

После первой половины чемпионата казалось, что судьба «Уэски» уже решена. Но это сыграло только на руку оскенцам. В то время как никто не ожидает чуда от клуба, команда из Арагонии сама начинает выправлять ситуацию вопреки прогнозам экспертов. За последние шесть туров «Уэска» только раз проиграла, но в остальных случаях неизменно берет очки. Серия началась с домашней победы над «Бетисом», а продолжилась она на «Севилье». Земляки баломпийцев тоже уехали ни с чем с «Алькораса». За пять минут до конца нервионцы сравняли счет, в концовке забили, а в итоге все равно проиграли. Две консультации с системой видеоповторов вынудили арбитра встречи Рикардо Бенгоэтчею добавить еще десять минут дополнительного времени. «Севилья» опустила руки, а Авила забил победный мяч на 98-й минуте. Даже победу над «Бетисом» команда Франсиско Родригеса так не отмечала. Чтобы покинуть зону вылета, раньше надо было набрать минимум 11 очков, но теперь этот отрыв сократился до трех. Дебютант еще покажет зубы в Примере, тем интереснее будет следить за оскенцами.

Гол тура

Родриго Морено блистательно обработал мяч и пробил на исполнение. Равно как и «Зениту», «Краснодару» Мурада Мусаева стоит особенное внимание уделить своему сопернику по Лиге Европы. Бразило-испанский форвард «летучих мышей» в четверг на «Месталье» может стать серьезной головной болью для обороны краснодарской команды.

Цитата тура

«Я хотел отметить это очень давно: Иван Ракитич – один из самых недооцененных игроков в мире. Как по мне, хорват должен сделать свой инстаграм и свои аккаунты в социальных сетях лучше, потому что в данный момент это очень важно, а Иван не очень хорош в этом, он хорош на поле»,

— давненько Жозе Моуринью не выдавал огненных фраз. Португалец явно отдохнул и набрался сил после изнуряющей работы в Манчестере. Осталось вернуться на тренерский мостик, а там может и встреча с Ракитичем состоится.

Результаты 26-го тура:

Райо Вальекано — Жирона — 0:2 (0:1)

(Стуани, 30, 85).

Эспаньол — Вальядолид — 3:1 (1:1)

(Иглесиас, 1, Эрмосо, 55, У Лэй, 65; Алькарас, 17).

Вильярреал — Алавес — 1:2 (0:0)

(Касорла, 61 — с пенальти; Марипан, 54, Инуи, 77)

Уэска — Севилья — 2:1 (1:0)

(Аньор, 7, Авила, 90; Бен Йеддер, 84 — с пенальти).

Реал Мадрид — Барселона — 0:1 (0:1)

(Ракитич, 26).

Эйбар — Сельта — 1:0 (0:0)

(Энрич, 87).

Бетис — Хетафе — 1:2 (0:2)

(Хоакин, 75; Кабрера, 20, Мата, 44).

Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид — 0:2 (0:2)

(Мората, 30, 33).

Валенсия — Атлетик Бильбао — 2:0 (0:0)

(Родриго, 49, Гамейро, 89).

Леганес — Леванте — 1:0 (1:0)

(Родригес, 13).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 25 голов; Л. Суарес («Барселона») – 16 голов; Стуани («Жирона») – 15 голов; Шарлес («Эйбар»), Гризманн («Атлетико») и Бен Йеддер («Севилья») – по 12 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков