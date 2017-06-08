Развязка сериала. Семь вещей, благодаря которым мы запомним сезон Серии А

Казалось бы, главную интригу и самые неожиданные новости чемпионата Италии подарило нам прошлогоднее летнее трансферное окно. Оно показало: за возрастного нападающего можно отдать около сотни миллионов евро, а просто перспективный футболист может перерасти в самого дорого игрока планеты. Но клубы Серии А скооперировались и насобирали семь вещей, которые однозначно сделали сезон-2016/17 чемпионата Италии незабываемым.

1. Баллончик с пеной

Любители ставок вряд ли подняли слишком большую сумму, если поставили на победу «Ювентуса» в чемпионате в самом начале сезона. Туринцы опять были лучше всех. За 38 матчей они доказали то, что всем давно было известно. Первое – ворота по-прежнему защищает Буффонище, который периодически выдает просто космические сейвы. Второе – оборонительная линия «зебр» по непроходимости и твердости не уступает техническому титану. Третье – полузащитники «Юве» могут организовать атаку из любой, даже самой неочевидной ситуации. Четвертое – если на смену основному нападающему выйдет запасной, у соперников действующих чемпионов Италии все равно будет мало шансов отстоять свои ворота в неприкосновенности. Персонально этот сезон «Ювентуса» кроме золотых медалей украсили неугомонный Дани Алвес («Барселона» до сих пор страдает из-за расставания с защитником), великолепный и невероятно умный Миралем Пьянич, а также Марио Манджукич, который пожертвовал местом на острие атаки и научился играть на фланге ради получения достаточного количества игрового времени.

38 матчей, 29 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Последняя цифра в чемпионской последовательности «Ювентуса» — это не показатель каких-то слабостей. Это свидетельство того, что Турин дразнился и создавал для соперников иллюзию досягаемости. На деле «синьора» постепенно убивала интригу и приближала момент, когда во время празднования чемпионства Хуан Куадрадо выпрыснул содержимое судейского баллончика с пеной на голову Массимилиано Аллегри.

2. Файеры в аэропорту Бергамо

Прошлогодняя «Аталанта» и нынешняя, образца только что завершившегося сезона, – две абсолютно разные команды. В розыгрыше-2015/16 «провинциалы» сжимали зубы и терпели унижения со стороны соперников. Но за лето они собрали все силы в кулак, научились давать сдачи, с двух ног влетели в еврокубковую зону и стали главным открытием Серии А.

Джан Пьеро Гасперини бесконечно бегал по бровке, кричал на команду и разжевывал своим футболистам каждую комбинацию соперников. Но успех и чудесное преображение «Аталанты» вряд ли можно назвать следствием одного лишь магического влияния Гасперини. Кажется, что в этом сезоне над Бергамо сошлись звезды и дали местному клубу все самое необходимое для совершения невозможного: благополучную атмосферу, заряженных молодых футболистов, неунывающих ветеранов и обалденных болельщиков. Последние прогремели на всю Италию, когда после победы над «Наполи» толпой из трех тысяч человек пришли встречать кумиров в аэропорт Бергамо с пиротехникой, кричалками и флагами.

Осенью будет Лига Европы. Перед этим – самая важная часть: трансферное окно. За два летних месяца «Аталанте» нужно не растерять лидеров и максимально усилиться исходя из доступных средств. Ведь, согласитесь, здорово, когда заядлый середняк прорывается наверх и устраивает небольшой дебош не только на уровне национального чемпионата, но и на еврокубковой площадке.

3. Бутерброды с селезенкой

Позорное предпоследнее место в таблице, нелепые тренерские отставки, расставания с лидерами – главные моменты для «Палермо» в этом сезоне. Не спас даже экстравагантный и полностью забитый татуировками президент Пол Баккальини. Даже предложенное им пари не расшевелило команды. «Если мы сохраним прописку в Серии А, я пойду в церковь на коленях, съем 20 сэндвичей с селезенкой, набью татуировку на лице», — обещал функционер. Но футболисты «орлов» не поддержали Баккальини.

В следующем сезоне мы не увидим «Палермо» в Серии А. Команда отправится в лигу пониже – для очищения и переосмысления ситуации. Наверное, так будет лучше для всех. «Палермо» за год должно принять ряд важных решений, а мы – отдохнуть от бестолкового сицилийского футбола.

4. Гель для волос Наингголана

«Рома» отвоевала у Неаполя второе место таблицы. Благодарить за это можно кого угодно. Салах бегал и отдавал передачи, Рюдигер отбивался от атак соперников и подстраховывал партнеров, Эдин Джеко забивал и становился главным бомбардиром Серии А. Но больше всех порадовал Раджа Наингголан. Полузащитник успевал везде — и в защите, и в нападении, и в собственном инстаграме, где иногда троллил болельщиков «Ювентуса».

Наингголан перед матчем зализывает ирокез на своей голове, а потом выходит на поле и поднимается выше в списке футболистов европейских чемпионатов, которые чаще всего стелятся в подкатах. Бельгиец слишком хорош для «Ромы»: он креативнее и самоотверженнее любого. Но, похоже, интерес со стороны других команд и многомиллионные контракты просто не привлекают Раджу. «Мне хочется остаться в «Роме». Я всегда говорил об этом. Для меня все просто, и я всегда это демонстрировал. Вы же знаете, что в прошлом году я отклонил предложение «Челси», — недавно обрадовал болельщиков «волков» полузащитник.

5. Велосипед Николы

Старт сезона для «Кротоне» стал настоящей катастрофой. Его середина и начало весны также не обещали ничего хорошего. «Акулы» барахтались без побед и практически обеспечили себе вылет в Серию B. Но Давиде Никола вовремя собрался и выдал вместе с «красно-синими» одну из самых ярких концовок среди команд итальянского первенства.

Вообще, в последнее время мы многое узнали о Николе. Самая важная вещь – это то, что он написал трогательное письмо своему сыну, погибшему три года назад. Второе – итальянская пресса активно напоминает ему об обещании проехать на велосипеде от Кротоне до Турина, если его команда останется в Серии А. Для справки: расстояние между городами составляет 1200 километров. Похоже, Давиде придется готовиться не только к предстоящему сезону чемпионата Италии, но и к тяжелому и долгому веломарафону.

6. Угловой флажок

«Локомотив» интересовался Дрисом Мертенсом» — слова Ольги Смородской должны стать жесткой мотивацией для бельгийского футболиста. Когда-то он вместо денег выбрал продвижение по карьерной лестнице и совершенствование в профессии. Сейчас Мертенс вышел из зоны собственного комфорта, подстроился под решение Маурицио Сарри отправить его в центр нападения после тяжелой травмы Милика и расставания с Габбьядини и начал забивать.

Удивительно, но 169-сантиметровый футболист реально стал лучшим форвардом Серии А. Сначала Мертенс удивил парашютиком за спину Джо Харту, чуть позже – быстрым хет-триком, потом – празднованием гола в стиле писающей на угловой флажок собаки. Наверное, это один из тех сумасшедших парней, которые не умеют контролировать свои эмоции и поражают публику необыкновенной работоспособностью и желанием побеждать.

7. Китайские юани

«Милан» кое-как зацепился за Лигу Европы, «Интер» вовсе не попал еврокубки. Когда-то главные в Италии претенденты на титул в этом сезоне играли роль скучных и непривлекательных топ-клубов: тех, кто забивает один гол на последней минуте и выигрывает, кто обороняется пятью-шестью футболистами, кто бесится с жиру, ругается с болельщиками и увольняет главных тренеров посреди года.

Миланские клубы должны быть выше этого. К счастью для их болельщиков, китайские владельцы это прекрасно понимают, а итальянские журналисты утверждают, что концерны Sunning Group и Rossneri Sport на двоих на приобретение игроков этим летом потратят около 250 млн евро.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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