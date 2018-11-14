Разделка мяса. Что нужно изменить в «Спартаке» новому главному тренеру

В РПЛ нашелся еще один тренер-мазохист: Олег Кононов согласился возглавить «Спартак». Именно ему придется теперь разгребать все, что осталось от чемпионской команды. Новый тренер может быстро заполучить поддержку трибун, если начнет с решения наболевших проблем. Они давно всем известны. Но почему-то все равно с ними никто ничего не делает.

1. Поменять левого защитника

В системе координат спартаковских болельщиков в команде есть несколько болевых точек. Одна из наиболее резонансных и обсуждаемых из них расположена на левом фланге обороны. Коллективный фанатский разум считает, что Дмитрий Комбаров вообще не умеет обороняться, а его подключения в атаку чаще несут вред, а не пользу. Большинство с трибун считают, что его фамилию давно пора внести в словарь футбольных терминов с определением «безадресный навес».

При этом многие помнят, что в 2011–2012 годах Комбаров играл просто зверски: дважды подряд он выбивал 13 очков по системе «гол+пас» за сезон. На большее запала не хватило, и с тех пор Комбаров играет все хуже. Тот же Мельгарехо, привезший два гола в матче с «Рейнджерс» и выдающий статистику отборов-перехватов не лучше Комбарова, как защитник явно сильнее: более дисциплинирован, не чурается стыков и отлично играет головой. Теперь Кононов должен сделать для себя вывод, кого он хочет видеть на левом фланге. Для большинства тут все очевидно. Может, попробовать Комбарова вингером в 4+2+3+1 или крайним нападающим в 4+3+3? Ну, если совсем уж без него нельзя.

2. Навести порядок в опорной зоне

Бразильского опорника «Спартака» Фернандо критикуют все чаще. Он не всегда успевает контролировать свою зону, не слишком силен в отборе и порой совершает грубейшие обрезы. Но без него в игре «Спартака» пропадает всякая мысль. Для Кононова работа с глубинным диспетчером уровня Фернандо должна стать краеугольным камнем в новом клубе.

У бразильца есть один явный недостаток – низкая скорость. Отчасти он компенсирует это умным чтением игры, но в одиночку зачищать опорную зону он не может. В пару к нему напрашивается мобильный и цепкий хавбек. Он у «Спартака» есть – Роман Зобнин. Но когда команда перешла на схему 4+3+3, Зобнин стал больше участвовать в созидании и убегать далеко вперед, из-за чего перестал успевать на помощь Фернандо. Остальные (Ханни, Попов, Еременко) с подстраховкой бразильца и подавно не справляются.

Вариант с Зобниным и Еременко в роли «чистильщиков» кажется близким к оптимальному, но пока работает плохо. В идеале Зобнин должен взять на себя функции разрушителя, а Еременко – открываться под пас Фернандо и разгонять атаки. Другой вариант – вместо Еременко попробовать профильного опорника Артема Тимофеева и поменять его и Зобнина ролями.

3. Оживить форвардов

Луис Адриано и Зе Луиш могут и должны играть лучше, но им постоянно что-то мешает. Форварды «Спартака» то лечатся, то борются с лишним весом, то решают семейные проблемы – и так по кругу. В хорошей форме каждый из них – кошмар для чужой обороны. Но как их удержать в тонусе – очередная головоломка для Кононова. Впрочем, не факт, что они вообще подойдут новому тренеру. Несмотря на проблемы во всех линиях, совершенно не стоит удивляться, если первым трансферным запросом Кононова в «Спартаке» будет именно нападающий, так как Адриано с Зе нестабильны и травматичны, а кроме них в команде есть только 20-летний Сильванус Нимели.

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4. Не привязываться к одной схеме

Заявление Рауля Рианчо об игре исключительно по схеме 4+3+3 прозвучало странно, как, впрочем, почти все, что вещает испанец. Современный футбол требует от команд все большей гибкости. Кононов это усвоил: кроме 4+2+3+1 и 4+3+3 в разное время он играл и по 3+5+2, и даже по 3+4+3. Его предшественники в «Спартаке» тоже использовали разные схемы, так что фундамент для тактических экспериментов уже имеется.

Нынешняя 4+3+3 (4+1+4+1) идеальной не выглядит. Помимо проблем в опорной зоне, команда с огромным трудом создает остроту у чужих ворот. Нападающим не хватает скорости и дриблинга, а полузащитникам недостает креативности. Вполне вероятно, что Кононов поменяет расстановку на 4+2+3+1. Также не исключен вариант с 3+5+2 с перспективой совместной игры Адриано и Зе Луиша. На бумаге этот дуэт способен порвать любую защиту, и такой эксперимент Кононову может быть интересен.

5. Присмотреться к молодежи и усмирить ветеранов

Активности на трансферном рынке ждать не приходится, так что тренеру стоит присмотреться к молодняку и по-своему оценить возможности Ломовицкого, Игнатова, Рассказова и других. Наверняка мнение нового главного по поводу того, кто из них достоин играть в основе, будет отличаться от взгляда Карреры.

Отдельный разговор – дальнейшая судьба Глушакова, Комбарова и Реброва. Контракты у всех действуют до 2020 года, руководство им покровительствует, и Кононову придется вести себя очень деликатно, чтобы не напороться на козни спартаковских «дедушек». С Ребровым проблем минимум, хотя его возвращение в ворота в последних играх настораживает. Куда приткнуть Комбарова, уже прикинули. Остается Глушаков. Денис потерял и игровой тонус, и место в составе, и уважение болельщиков. После такого лучшим решением будет найти новую команду. По слухам, опального игрока готов принять «Краснодар» – это устроит всех. С его уходом в команде появятся новые лидеры, и команда Кононова будет держаться уже на них, тогда как влияние Ромашки должно сойти на нет. Так новый тренер может не только избавиться от дедовщины, но и положить начало перестройке команды на свой лад.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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