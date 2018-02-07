Разборки в Лондоне, кобальтовое настроение и атака римского орла. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Очередная игровая неделя ознаменуется сразу двумя классическими дерби: лондонским и валенсийским. Лидирующий в Италии «Наполи» примет одну из лучших гостевых команд Серии А – «Лацио». В Германии «Шальке» предпримет попытку испортить настроение «Баварии», а в Испании мадридский «Реал» примет амбициозных гостей из Сан-Себастьяна.

10 февраля

«Реал» – «Реал Сосьедад»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 22:45 (мск)

Разгромные победы над «Депортиво» и «Валенсией» заметно улучшили настроение фанатов «Реала». И пусть чемпионский титул в этом сезоне мадридцам вряд ли светит, но место в первой тройке им отвоевать необходимо. «Реал Сосьедад» после отличного старта сезона покатился вниз по турнирной таблице, а из последних пяти матчей проиграл четыре. В предыдущих шести встречах «сливочные» отпраздновали шесть побед над командой из Сан-Себастьяна.

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П1 Х П2

«Реал» – «Реал Сосьедад» 1,27 7,00 8,90

11 февраля

«Валенсия» – «Леванте»

Место: Валенсия, Испания

Стадион: «Месталья»

Время: 22:45 (мск)

В последних матчах «Валенсия» попала в крутое пике. «Летучие мыши» проиграли три из предыдущих пяти встреч и заметно отдалились от второй строчки. У «Леванте» дела еще хуже: команда не побеждала в Ла Лиге с ноября прошлого года, а безвыигрышная серия превысила отметку в 10 игр. В последних очных матчах с «Валенсией» преимущество на стороне «лягушек»: одна победа и одна ничья. Но три предыдущих встречи на «Месталье» завершились уверенными победами хозяев поля.

П1 Х П2

«Валенсия» – «Леванте» 1,52 4,52 6,16

10 февраля

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Уэмбли»

Время: 15:30 (мск)

Разборки в Лондоне

Лондонские команды ведут борьбу за попадание в лигочемпионскую зону, а потому ценность победы возрастает вдвойне. «Арсенал» имеет ужасную статистику гостевых матчей: всего три победы в 13 играх. Последний триумф на выезде у «канониров» был еще в прошлом году. «Тоттенхэм» тоже небезупречен: «шпоры» теряли очки почти в половине домашних матчей. Встреча первого круга завершилась победой «Арсенала» — 2:0.

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П1 Х П2

«Тоттенхэм» — «Арсенал» 1,99 3,86 3,57

10 февраля

«Бавария» – «Шальке»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 20:30 (мск)

Кобальтовое настроение

Пока группа из шести команд сфокусирована на борьбе за три путевки в Лигу чемпионов, «Бавария» продолжает наращивать отрыв. 16-очковое преимущество к середине сезона – весьма солидный задел. Шанс испортить статистику мюнхенцам имеет «Шальке». «Кобальтовые» проиграли всего раз в последних 14 встречах Бундеслиги. Но в предыдущих шести матчах против «Баварии» они заработали лишь одну ничью.

П1 Х П2

«Бавария» – «Шальке» 1,29 5,96 10,35

10 февраля

«Наполи» – «Лацио»

Место: Неаполь, Италия

Стадион: «Сан-Паоло»

Время: 22:45 (мск)

Атака римского орла

«Наполи» продолжает удерживать первую строчку Серии А, но любая осечка может серьезно ударить по чемпионским амбициям команды. «Ювентус» отстает от неаполитанцев лишь на один балл. Безвыигрышные серии «Интера» и «Ромы» открыли «Лацио» дорогу в первую тройку. Однако недавнее поражение от «Милана» слегка испортило настроение фанатам «орлов». Римляне проиграли четыре из пяти последних матчей с «Наполи».

П1 Х П2

«Наполи» – «Лацио» 1,67 4,11 5,01

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press