Пятый лишний. Кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса

Даже без чилийца «Манчестер Юнайтед» обладал самым мощным набором вингеров в АПЛ. С его приходом одна из двух позиций на флангах атаки оказывается закрыта. Но у «дьяволов» есть еще четверо первоклассных игроков подобного амплуа. От кого-то придется отказываться, ведь в клубе для них теперь дьявольски мало места.

Дебют Санчеса в футболке «Юнайтед» пришелся на кубковую встречу с представителем 4-го дивизиона «Йовил Таун». Для Жозе Моуринью это была отличная возможность обкатать новичка в условиях, приближенных к боевым, а для зрителей – прикинуть, какую позицию отведет ему португалец. Алексис ожидаемо появился на левом фланге атаки в схеме 4+3+3 (она нередко превращалась в 4+1+4+1 с Майклом Кэрриком в роли опорного и выдвигающимися вперед Эррерой и Мактоминэем). Тренер не стал сильно ограничивать Санчеса в поле деятельности, посему чилиец прибрал к своим рукам и ногам довольно обширный участок.

Он стягивался к центральной линии для приема мяча, часто уходил глубоко в левый край, освобождая зону для одного из центральных полузащитников (видимо, с расчетом на манеру Поля Погба, которого в этой игре пытался копировать Скотт Мактоминэй), а иногда смещался и правее, меняясь с Матой. В целом Санчес подтвердил свой класс: был активен, но хладнокровен, часто брал инициативу на себя и пытался обострять. При этом не жадничал и любезно комбинировал с партнерами, нанеся за отведенное время непривычно мало ударов по чужим воротам — всего два.

Изначально напрашивается вывод, что паковать вещи придется Антони Марсьялю. Но француз в последнее время выигрывает конкуренцию у Маркуса Рэшфорда: он все чаще появляется на поле с первых минут, а главное – показывает более высокую результативность. Рэшфорд не забивает в АПЛ с середины декабря, тогда как Марсьяль отличился в каждом из трех последних матчей. Суммарный показатель голов и ассистов наглядно подтверждает, кто сейчас лучше: у француза – 9+4 за 22 игры, у англичанина – 4+5 за 24. У Рэшфорда лишь одно преимущество перед Марсьялем: Маркус – воспитанник «МЮ». Едва ли клуб захочет расстаться с одним из наиболее перспективных молодых игроков, взращенных в собственных пенатах. Продажа Марсьяля вряд ли спровоцирует негативную волну со стороны болельщиков, тогда как расставание с Рэшфордом, пусть даже арендное, наверняка будет воспринято с недоумением.

С другой стороны, Моуринью не тот человек, кого интересует мнение со стороны. Ему важен результат, и в первую очередь он будет ориентироваться на него. Поэтому однозначно заявлять, что крайним окажется именно Марсьяль, нельзя. Теоретически именно аренда Рэшфорда может сыграть на пользу ему самому и не навредить команде.

Вряд ли могут себя спокойно чувствовать и правые вингеры. Появление Санчеса дает возможность Моуринью в определенной степени экспериментировать с атакующей формацией, ведь Алексис способен сыграть и в центре, и справа. Не факт, что он захочет менять излюбленную позицию, но при нынешней ситуации в «МЮ» такой вариант стоило бы рассмотреть. Справа у «дьяволов» не все гладко. Джесси Лингард, как и Санчес, правша, ему по идее удобнее играть левого инсайда, а единственный из всей компании левша Хуан Мата сам по себе не вингер, а классический десятый номер. За Лингарда играет тот же козырь, что и за Рэшфорда, – манкунианское происхождение. Вдобавок Джесси сильно прибавил в этом сезоне, на его счету уже 7 мячей и 4 голевые передачи — это уже сейчас личный рекорд результативности.

«Вам с Матой или без?» Есть ли у Хуана Маты будущее в команде Жозе Моуринью

А выпроводить Мату – значит лишить команду самого креативного и опытного полузащитника. Хотя его уход, если задуматься, выглядит наиболее логичным: испанцу скоро исполнится 30, в «МЮ» он играет не на своей любимой позиции, да и отношения с Моуринью у него не самые простые. В текущем сезоне показатели Маты несколько хуже, чем у других (3+3), притом что времени на поле он проводит больше. Возможно, и есть смысл пожертвовать Хуаном ради сохранения более молодых и жадных до трофеев игроков. В любом случае держать на скамейке такую колоду первоклассных исполнителей – слишком дорогая роскошь.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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