Путевой обход. Способен ли «Локомотив» защитить титул? Пока не факт

В межсезонье «Локомотив» избежал потери ключевых исполнителей, почти полностью сохранив чемпионский состав. Но в новый сезон «железнодорожники» входят со старой проблемой – отсутствием забивного форварда. И если в прошлом сезоне позабыть о ней помогла чудесная реинкарнация Фарфана, то в этот раз для «золота» этого может быть недостаточно.

Чемпионская обойма

Главной победой действующих чемпионов страны в это межсезонье стало сохранение основного костяка команды. Это сразу же освободило Юрия Семина от необходимости тратить время на налаживание сыгранности между игроками. Те и без того оказались вымотанными после изнурительного сезона, затянувшегося из-за ЧМ-2018. Слухи предвещали уход Кверквелии, Фернандеша и Алексея Миранчука, но все трое остались в команде. Важнейшим фактором успешного выполнения этой задачи стало долгожданное возвращение «Локомотива» в новом сезоне. Да и итоговые потери не выглядят невосполнимыми. Времени на поиск замены Неманье Пейчиновичу еще достаточно, а Алан Касаев не претендовал на ключевые роли в команде ни в прошлом, ни в новом сезоне.

Оборонительный комплект

Уход Неманьи Пейчиновича стал самой заметной потерей не только в центре защиты, но и в целом для команды. Одно время проскакивали слухи, что центральный защитник может получить российское гражданство, но вместо этого серб отчалил в Китай. На данный момент в распоряжении «Локо»: обладатель почетного титула «Стальной рельс» (приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков) Саму Кверквелия, вице-чемпион мира Ведран Чорлука, нередко пребывающий в лазарете и продливший контракт с клубом Тарас Михалик. Также в этой зоне способен сыграть один из новичков «железнодорожников» Брайан Идову. Номинальный правый защитник уже успел попробовать свои силы в центре обороны в контрольной игре против «Витесса» и заменив Чорлуку по ходу матча за Суперкубок России. Голландцы разгромили москвичей со счетом 3:0, но особых нареканий по игре нигерийца не было. А вину за пропущенный гол от армейцев нужно возложить на Дмитрия Тарасова, в момент удара Хосонова застрявшего возле своих ворот. Весомым дополнением в эту зону стал трансфер Бенедикта Хеведеса из «Шальке». Потенциально это топовое усиление для «Локо», но на деле немец может запросто поломаться в дебютном же матче за москвичей. Во многом из-за травм он практически не смог проявить себя в «Ювентусе».

«Локомотив». Встреча с болельщиками. Фоторепортаж Сергея Дроняева

На флангах обороны все заметно лучше. Справа основным защитником будет Владислав Игнатьев, подменить которого всегда может уже упомянутый Идову. В самой критической ситуации на эту позицию можно выпустить талисман команда – Бориса Ротенберга-младшего, горячо любимого болельщиками «железнодорожников». А после его фразы «Мужчина должен своей работой доказывать, а не инстаграмом», которую он произнес на традиционной встрече с фанатами перед началом сезона, уважение к нему среди поклонников «Локо» лишь увеличилось. На левом фланге защиты ключевым исполнителем будет Мацей Рыбус. Подменить его смогут Виталий Денисов и Михаил Лысов. С вратарской позицией тоже никаких вопросов: комплекта из Гилерме, Никиты Медведева и Антона Коченкова с лихвой хватит для равноценной борьбы на трех фронтах.

Опорный пункт

Одной из провисающих зон под конец прошлого сезона в составе «железнодорожников» была опорная зона. Еще с прошлого сезона Юрий Семин делает ставку на схему 4+2+3+1 с двумя опорниками. Одна вакансия зарезервирована за капитаном команды Игорем Денисовым – ключевым элементом в составе сегодняшнего «Локо». Но экс-хавбек сборной России уже не в том возрасте, чтобы выдавать равноценно сильные отрезки сезона одновременно и в чемпионате и в еврокубках. Помимо него в составе москвичей есть еще три опорника – Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и получивший новый контракт Дмитрий Тарасов. Но ни один игрок из этого трио не славится лидерскими качествами и не способен выполнять тот объем работы, что выпадает на плечи Денисова. Яркий пример – матч за Суперкубок России против ЦСКА. Именно после ухода Денисова «Локо» пропустил решающий гол, а прямым виновником эпизода стал вышедший вместо него Тарасов.

Исходя из этих данных «Локомотиву» был нужен еще один мощный опорный полузащитник, заточенный под схему 4+2+3+1 и имеющий опыт игры на высоком уровне. Под исходные критерии идеально подходит Гжегож Крыховяк, подписанный москвичами в аренду. Еще несколько лет назад поляк был ключевым исполнителем в «Севилье» Унаи Эмери, также делавшей ставку на схему с двумя опорниками. Крыховяк входил в топ-10 игроков Ла Лиги по количеству совершаемых отборов и перехватов. При этом андалусийцы не делали ставку на тотальное владение мячом – точно так же, как сейчас играет «Локо» при Семине. По этой причине Крыховяк провалился в «ПСЖ», традиционно агрессивно доминирующем на поле и контролирующем мяч.

«Владислав Безбородов — серьезное испытание для команды». «Локомотив» встретился с болельщиками

Выступление в «Вест Бромвиче» тоже оказалось провальным. Но здесь стоит сделать скидку на стиль игры команды. Типичный английский автобус, чей креатив в атаке сводится к дальним забросам на нападающего-столба, а наибольшая опасность исходит после розыгрыша стандартов. Оставшиеся 80% игрового времени «дрозды» проводили в обороне, увлеченно ломая в подкатах ведущих футболистов соперника. Проявить свои лучшие качества в такой среде – задача не из простых.

В «Локо» Крыховяк должен стать той самой фигурой, которая не позволит команде утратить отвоеванные позиции. Пока что он успел отметиться небольшим конфузом в твиттере, пожелав по ходу матча за Суперкубок России удачи узбекскому «Локомотиву». Но оперативно исправил свою оплошность.

Стертый наконечник

Самая проблемная и катастрофическая зона «железнодорожников» перед стартом сезона – отсутствие нападающего. Арендное соглашение Ари, полсезона провалявшегося в лазарете, подошло к концу, и он отбыл в «Краснодар». Ходило много слухов о том, что состав «Локо» пополнит еще один форвард «быков» — Федор Смолов, окно в Европу для которого закрылось после не самого яркого ЧМ-2018.

Красно-зеленые не испытывают проблем с недостатком футболистов, ответственных за создание моментов. Тут и Фернандеш, и братья Миранчуки, да и тот же Фарфан. Перуанцу куда привычнее роль флангового игрока, нежели центрфорварда. И в результате в атаке у «Локо» перед стартовым туром РПЛ вырисовывался королевский набор из вернувшегося из «Рубина» Жемалетдинова, завершившего арендные приключения Портнягина и выкупленного у «Лилля» Эдера. Португальца будут помнить как автора «золотых» голов Евро-2016 и РФПЛ-2017/18, но если откровенно, то форвард из него чуть лучше, чем никакой. В минувшем сезоне этот смертоносный отряд «настрелял» 7 голов на троих. Отсутствие забитых голов в первых двух матчах сезона подтолкнуло руководство команды активизироваться на рынке в поисках нового форварда. В последние дни мелькали имена Карлоса Бакки и Бреэля Эмболо. Но важнее всего для «Локомотива» то, что мысль «Пока еще остается время исправить главную проблему» теперь звучит не только в головах болельщиков команды.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев