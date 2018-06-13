Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 9: Волгоград

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

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ВОЛГОГРАД

Год основания: 1589

Площадь: 859,3 кв. км

Население: 1 015 586 чел

Команда: «Ротор-Волгоград»

Послы города:

Олег Веретенников, экс-футболист «Ротора»

Александр Никитин, экс-футболист «Ротора»

Елена Исинбаева, экс-легкоатлетка

Лариса Ильченко, экс-пловчиха

Чем известен

Еще один город на Волге, во время Великой Отечественной войны превратившийся в главное ристалище легендарной Сталинградской битвы. Это событие отпечаталось на каждом метре города, а Мамаев Курган считается культовым местом памяти о войне. Гигантская скульптура «Родина-мать зовет!» установлена в 200 метрах от 102-й высоты, за которую на протяжении 140 дней шли ожесточенные бои.

До 1925 года Волгоград назывался Царицын, затем был переименован в Сталинград и лишь в 1961-м получил нынешнее название. Долгое время он выполнял защитную функцию на южных границах России. Крымские татары и ногайцы совершали набеги вплоть до строительства Царицынской сторожевой линии в 1720 году. Возле трассы «Каспий» сохранились вал и ров этого сооружения.

В XIX веке город активно начали заселять крестьяне, а также немцы-колонисты, приглашенные сюда Екатериной Второй. Они сыграли свою роль в развитии Царицына: благодаря им в городе появились первые школы и аптеки, а местные жители научились выращивать картофель, табак и горчицу. В 1812-м было открыто первое пищевое предприятие, сегодня оно известно как горчичный маслозавод «Сарепта».

После отмены крепостного права в Волгограде начался промышленный расцвет. Кроме того, через него проходила транспортировка из Каспия нефти, угля и металла. Даже когда Поволжье страдало от голода, промышленные предприятия развивались. В послевоенные годы это помогло городу в кратчайшие сроки восстать из руин. К возрождению Волгограда приложили руку и пленные нацисты, которых только в городской черте было взято около 90 тысяч человек.

СТАДИОН: «ВОЛГОГРАД АРЕНА»

Вместимость: 45 568 зрителей

Дата открытия: 3 апреля 2018 года

Стоимость: 16,4 млрд рублей

Домашняя команда: «Ротор-Волгоград»

Матчи:

18 июня, 21:00 Тунис – Англия

22 июня, 18:00 Нигерия – Исландия

25 июня, 17:00 Саудовская Аравия – Египет

28 июня, 17:00 Япония – Польша

О стадионе:

Изящный и величественный стадион вырос прямо на берегу Волги, возле подножия Мамаева Кургана на месте старой арены «Центральный». Он на удивление органично вписался в общую военно-историческую концепцию. Основание «Волгоград Арены» расширяется кверху, что символизирует праздничный салют, а вечерняя подсветка только добавляет чаше стадиона сходство с красочным фейерверком. Осенью 2016-го было принято решение установить возле арены скульптуру выдающегося вратаря сталинградского «Трактора» Василия Ермасова – одного из организаторов памятного «Матча на руинах Сталинграда» 2 мая 1943 года. Ермасов запомнился не только блестящей игрой, но и военными подвигами: он участвовал в битве за Сталинград и был награжден медалью «За отвагу».

Как добраться:

Арена расположена на западном побережье Волги, севернее Волгоградского моста. От местного вокзала можно добраться на троллейбусе № 12: вам нужна остановка «Центральный стадион», и на поездку уйдет всего лишь порядка 10 минут. Путь от аэропорта займет гораздо больше времени. Сначала на автобусе № 6 следует доехать до остановки «Землячки» (дольше часа езды), а затем пересесть на уже знакомый 12-й троллейбус и прибыть на «Центральный стадион». Еще в Волгограде существует линия скоростных трамваев – так называемый метротрам, на котором тоже можно добраться до Мамаева Кургана. Журнал Forbes включил его в число самых интересных трамвайных маршрутов мира, так что есть смысл на нем прокатиться.

Три совета:

— Первое, что нужно сделать по прибытии в Волгоград, — посетить музей-панораму «Сталинградская битва» и еще раз переосмыслить масштабы и значимость событий, произошедших здесь во время ВОВ.

— В Красноармейском районе города у входа в Волго-Донской канал стоит громадная скульптура Ленина. Сфотографируйтесь на ее фоне и знайте: теперь у вас есть фото с самым большим в мире памятником реально существовавшему человеку.

— На набережной 62-й Армии, рядом с центральной лестницей и музеем водоканала расположен самый крупный в Европе речной вокзал: не упустите шанс совершить прогулку на теплоходе по одной из крупнейших водных артерий планеты – реке Волге.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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