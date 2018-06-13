Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 8: Екатеринбург

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

ЕКАТЕРИНБУРГ

Год основания: 1723

Площадь: 468 кв. км

Население: 1 496 130 чел

Команда: «Урал»

Послы города:

Олег Шатов, футболист ФК «Зенит»

Павел Дацюк, хоккеист СКА и сборной России

Ирина Дильбер, экс-гимнастка

Антон Шипулин, биатлонист

Александр Пантыкин, композитор

Вячеслав Бутусов, музыкант

Сергей Карякин, квадроциклист

Чем известен

Екатеринбург – «сердце» Урала, четвертый по численности населения город России (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) и самая восточная локация ЧМ-2018. Одно то, что в Екатеринбурге расположен штаб Центрального военного округа РФ, уже говорит об исключительной стратегической важности этого крупного административного центра. Важнейшая артерия города – река Исеть, которая пронизывает самый центр Екатеринбурга.

Удачное географическое расположение города сделало его ключевым связующим звеном между европейской и азиатской частями России: через него проходят главные транспортные магистрали в Сибирь. Город позиционируется как граница между Европой и Азией, что отражено в виде обелисков, расположенных в его окрестностях: на горе Березовой, на Ново-Московском тракте и возле Первоуральску. В других городах Урала тоже встречаются такие монументы.

Местные рабочие сыграли важнейшую роль в защите страны от фашистов. С началом Великой Отечественной Войны Екатеринбург (тогда еще носивший название Свердловск) превратился в основного поставщика бронетехники на фронт. Здесь удивительно сочетаются архитектурные изыски XIX века и современные высотки. Из памятников прошлого выделяется Дом Севастьянова на восточном берегу Городского пруда – живописного водохранилища в центре города. Вы сразу узнаете этот дворец по размерам и характерному эклектичному стилю. Совсем рядом высится 52-этажный бизнес-центр «Высоцкий», а на другой стороне реки стильными небоскребами и зеркальной гладью гостиницы «Hyatt Regency» красуется деловой квартал «Екатеринбург-сити».

СТАДИОН: «ЕКАТЕРИНБУРГ-АРЕНА»

Вместимость: 35 700 зрителей

Дата открытия: 15 апреля 2018 года

Стоимость: 12,7 млрд рублей

Домашняя команда: «Урал»

Матчи:

15 июня,17:00 Египет — Уругвай

21 июня,17:00 Франция – Перу,

24 июня, 20:00 Япония – Сенегал,

27 июня,19:00 Мексика – Швеция

О стадионе:

«Екатеринбург-арена» заинтриговала всех с самого первого макета, попавшего в поле зрения общественности. Задумка архитекторов сделать одну из трибун «выпавшей» из общей чаши одних шокировала, других ввела в недоумение, а у третьих вызвала истерический смех – но равнодушным не остался никто. На самом деле строители все продумали грамотно: после мирового форума эту временную трибуну разберут, и вместимость арены сократится до 25 тысяч человек, что для «Урала», собирающего в среднем около 5,5 тысяч, вполне достаточно. Заодно стадион сохранил исторический фасад 1956 года, с которым местным властям расставаться ну очень не хотелось. Первые матчи показали, что ничего страшного в этой трибуне нет, даже наоборот: многим ощущения на ней оказались в новинку.

Как добраться:

Стадион находится в полутора километрах от станции метро «Улица 1905 года». По адресу: улица Репина, дом 5. С железнодорожного вокзала сюда едут маршрутки 043 и 045: всего за 10 минут они довезут вас до остановок «Институт связи» или «Центральный стадион» – подойдет любая . От аэропорта Кольцово на общественном транспорте добраться можно примерно за 50 минут: сначала по маршруту № 1 доехать до остановки «улица Ленина» (это займет около 45 мин), а оттуда на автобусе (2, 25) или троллейбусе (3, 7) – до остановки «Центральный стадион». Ну и не забывайте о бесплатных шаттлах, которые вы легко узнаете по боевому раскрасу. Кроме автобусов, по спецмаршруту от фан-зоны до арены будут ездить трамваи№6 и №10.

Три совета:

— Самый быстрый способ ознакомиться с Екатеринбургом и увидеть город как на ладони – попасть на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» и увидеть все с высоты 168 метров. Для полного комплекта можно заказать аудиогид и прослушать экскурсию о самых интересных местах.

— На Урале любят вкусно поесть. Чтобы это прочувствовать, загляните в ресторан «РязановЪ» по адресу: улица Куйбышева, 42. Здесь можно отведать лучшие шедевры русской классической кухни XIX века, а также узнать кулинарные вкусы заезжавших сюда монарших особ.

— В Верхней Пышме – пригороде Екатеринбурга в 15 километрах к северу – находится один из крупнейших в России музеев военной техники. Экспозиция впечатляет: помимо привычных танков и гаубиц, тут есть самолеты, подводные лодки (!), мотоциклы и автомобили от первых прототипов до современных гоночных болидов.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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