Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 7: Ростов-на-Дону

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Год основания: 1749

Площадь: 348,5 кв. км

Население: 1 125 299 чел.

Команда: «Ростов»

Послы города:

Виктория Лопырева, ведущая

Дмитрий Кириченко, экс-футболист и экс-тренер «Ростова»

Денис Глушаков, футболист «Спартака» и сборной России

Василий Вакуленко (Баста), музыкант

Дмитрий Дибров, телеведущий

Вартерес Самургашев, борец



Чем известен:

Если вы никогда не были в Ростове-на-Дону ( не путайте его с Ростовом Великим: их разделяет почти 1300 км), то чемпионат мира определенно стоит использовать для посещения крупнейшего города южной части России. Когда-то Ростов именовали «русским Чикаго» — отчасти из-за характерного пересечения здешних улиц по типу американских «стрит» и «авеню», отчасти от того, что в начале ХХ века сюда стекались криминальные элементы всех мастей. До Великой Отечественной войны город соперничал с Одессой за негласное звание криминальной столицы СССР, за что и получил прозвище Ростов-папа (по аналогии с Одессой-мамой). Если гангстерская тематика вам близка, обязательно посетите «криминальную экскурсию»: узнаете кучу интересных баек и знаковых мест, где проворачивали свои грязные делишки сторонники беззакония.

Ростов давно избавился от дурной репутации и притягивает все больше молодежи. Например, Ворошиловский проспект — место изначально не очень приметное – превратился в центр представителей творческой интеллигенции и скейтеров. Летом тут часто собираются музыканты, студенты и просто любители почувствовать себя частью молодежной тусовки. А вообще, Ростов-на-Дону — родина русского рэпа, и наличие Басты среди послов города это лишь подчеркивает. Цитадель местного хип-попа — легендарный двор «Сквозняк» на Садовой улице. Недалеко от него находился не менее известный в определенных кругах туалет на Газетном – общественный клозет, превращенный ростовскими активистами в место выставок, акций и перфомансов. Правда, теперь на его месте построили кафе, но нынешнее поколение будет помнить этот закоулок в первую очередь по его прошлой постройке.

Самая самобытная локация Ростова-на-Дону – это Центральный рынок. В последнее время он перестал быть достопримечательностью номер один и больше отдает ностальгией по советским временам, но на качестве представленных продуктов это не сказалось. Здесь есть смысл запастись традиционными дарами Дона – свежей рыбой и раками, — а также сочными овощами и фруктами.

СТАДИОН: «РОСТОВ АРЕНА»

Вместимость: 45 000 зрителей

Дата открытия: 15 апреля 2018 года

Стоимость: 19,8 млрд рублей

Домашняя команда: «Ростов»

Матчи:

17 июня, 21:00 Бразилия — Швейцария

20 июня, 18:00 Уругвай — Саудовская Аравия

22 июня, 18:00 Южная Корея — Мексика

26 июня, 21:00 Исландия — Хорватия

2 июля, 21:00 1/8 финала (G1 — H2)

Стадион:

«Ростов Арена» выросла на левом берегу Дона за шесть не самых простых лет строительства. Из-за близкого расположения к реке стадион пришлось возводить на очень сложном грунте, рабочим пришлось создать шестиметровый намывной слой из песка. Кроме того, в период подготовки грунта под строительство было обнаружено пять снарядов времен Великой Отечественной войны. Саперы обезвредили их, но подтвердили, что боеприпасы могли сдетонировать в любой момент. Несмотря на все это «Ростов Арена» шла среди лидеров в рейтинге готовности к ЧМ-2018. Стадион выглядит довольно консервативно и напоминает водную гладь, символизируя реку, на которой стоит город. При этом многие отмечают великолепный обзор с трибун, достигнутый за счет их крутизны. А в качестве изюминки строители сделали северную трибуну частично открытой, и с нее открывается живописная панорама на реку и город.

Как добраться:

«Ростов Арена» расположена в Кировском районе города, на левом берегу Дона, между улицей Левобережной и Гребным каналом. У стадиона всего две остановки общественного транспорта: «Городской пляж» и «Б/о «Динамо». И там, и там останавливаются автобусы № 39 и 516. Кроме того, у ТЦ «Мегамаг», в 20 минутах ходьбы от арены, останавливаются автобусы № 109, 112, 122, 133, 135, 201, 202, 203, 204, 205, 211. Кроме того, там останавливаются маршрутные такси № 49, 73, 77, 92, 278. Если же вы все-таки приедете на своих автомобилях, либо арендуете на месте, то Ворошиловский мост — ваше все. Именно это место – самая близкая переправа через Дон. От него до «Ростов Арены» всего около километра. Только не забудьте, где оставили автомобиль.

Три совета:

Если вы боитесь турбулентности и очень чутко относитесь к полету, то будьте осторожны с перелетами в Ростов-на-Дону. Из-за сильных ветров самолеты прилично потряхивает перед приземлением и вылетом. Запаситесь валерьянкой.

В Ростове пробки — это не столичные сказки о куче автомобилей и узких дорогах. Центр города буквально перестает функционировать в час пик. Будьте готовы к застою и рассчитывайте время, особенно перед матчами.

Хотите впечатлить любимую девушку? Разыщите среди баров и закусочных цветочный магазин «Весна» по адресу: улица Шаумяна, 65. Тут можно не только собрать букет из редчайших цветов, половину из названий которых вы наверняка даже не слышали, но и угоститься вином – если, конечно, будете вежливы с хозяевами.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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