Пушечное мясо. Почему хорошие трансферы не помогут Арсену Венгеру

«Арсенал» совершил невозможное. Лондонцы стали самым заметным клубом зимнего трансферного окна. Всего команда Арсена Венгера потратила около 66 млн евро, совершила один топовый обмен, но так и не устранила главные проблемы состава. Кажется, перспектива «канониров» завершить сезон на мажорной ноте растворяется так же, как это делает Месут Озил в ответственных играх.

Кого продали

Катавасия с трансфером Алексиса Санчеса закончена. В «МЮ» чилиец будет получать 350 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом манкунианцев. Как выяснилось, он перешел «в самый большой клуб мира, чего ждал всю свою жизнь», он всегда хотел «выступить на историческом стадионе»… Но, кажется, эта история целиком облеплена фунтовыми купюрами.

Пятый лишний. Кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса

Санчес был самым ярким игроком «Арсенала». Однако никто в Лондоне не расстроился из-за его ухода. Во-первых, за Алексиса Венгер получил Генриха Мхитаряна. Во-вторых, чилиец слишком часто критиковал партнеров за отстойную игру, чем знатно бесил лидеров. В-третьих, британские журналисты говорят, что некоторые футболисты лондонской команды ходили к руководству и просили продать бунтаря. Круче всех на этот переход отреагировал Мохаммед Эль-Ненни. Египтянин добавил в Instagram пост, в котором написал: «Теперь в команде собраны только игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов». Полузащитник как бы намекает: без Алексиса Санчеса, на котором строилась игра «Арсенала» в последнее время, будет только лучше.

Вместе с Санчесом лондонцы расстались с рядом «скамеечников». Тео Уолкотт после 12 лет лавочных процедур в «Арсенале» сделал выбор в пользу «Эвертона». Оливье Жиру надоело смотреть, как в нападении «канониров» появляется малорезультативный Александр Лаказетт, а не он, поэтому «салат» отправился на «банку» «Челси». Фрэнсис Коклен, Матье Дебюши слишком долго ждали своего шанса от Арсена Венгера, пересидели на замене и тоже поменяли клубную прописку. Всего «Арсенал» получил на продаже игроков 56,5 млн евро.

Кого купили

«Арсенал» совершил один из самых топовых трансферов зимы – подписал Пьера-Эмерика Обамеянга. И на первый взгляд это полностью заслуга Арсена Венгера. «Дортмунду» была нужна замена, поэтому Венгер и применил многоходовочку. На «Стэмфорд Бридж» был отпущен Оливье Жиру. В сторону «Сигнал Идуны Парк» на полгода уехал Миши Батшуайи. Лондонцам оставалось лишь договориться о цене. И вот тут на сцену и выходит главный герой закупочной кампании «канониров». Немецкий скаут Свен Мислинтат работал в «Боруссии» с 2009 года. Но в конце прошлой осени он понял, что ему пора двигаться дальше, и переехал в Лондон. На банковский счет дортмундских боссов за Мислинтата прилетел 1 млн евро, а сам специалист сказал: «Вполне возможно, я сворую пару игроков у своей бывшей команды».

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Именно скаут терпел клоунаду владельцев «Арсенала», когда они не хотели повышать 50-миллионное предложение за Обамеянга. Именно Мислинтат находился в Дортмунде и лично вел переговоры со «шмелями». В конечном итоге стороны ударили по рукам, «Арсенал» раскошелился на 64 млн евро, а Ауба примерил красивую красно-белую джерси.

Говорят, обмен Мхитаряна на Алексиса Санчеса – тоже сделка, частично связанная со Свеном Мислинтатом. Изначально Санчес хотел в «Сити», а «Арсенал» требовал 35 млн фунтов. Но чуть позже на горизонте появился «Манчестер Юнайтед» со своими деньгами и возможностью взять одного игрока на выбор. В процессе переговоров менеджеры манкунианцев убрали пункт денежной доплаты и сократили сделку до обыкновенного обмена. В итоге Санчес подписал жирнющий контракт с «МЮ», а Генрих Мхитарян уехал на «Эмирейтс». Кстати, Ауба и армянский полузащитник уже начали оправдывать вложенные в них средства. В матче АПЛ «Арсенал» растоптал «Эвертон» со счетом 5:1: Генрих отдал три голевые передачи, а габонец забил гол в дебютном матче в Премьер-лиге.

Вместе с Мхитаряном и Обамеянгом в Лондон приехал 20-летний греческий защитник Константинос Мавропанос. Изначально инсайдеры предполагали, что «Арсенал» усилит Мавропаносом «молодежку». Но Арсен Венгер зачем-то дозаявил грека в Лигу Европы.

Почему трансферы не решили проблемы

«Арсенал» на данный момент – это дурно пахнущий коктейль из мелких косяков, которые выливаются в глобальную проблему. В твиттере пользователи изобразили трансферную зиму лондонцев в виде машины, у которой капот от ламборгини, середина – от мерседеса, а зад – от ржавого драндулета. По сути, так оно и есть. Венгер сделал несколько важных покупок и качественно усилил атаку, но наплевал на защиту и забыл, что эффективность Петра Чеха постепенно приближается к нулю.

Вот несколько фактов, свидетельствующих о профессиональной деградации голкипера. Первый – Чех допустил в этом сезоне четыре ошибки, приведшие к голу, что больше, чем у любого другого футболиста АПЛ. Второй – Петр не отбивает четырнадцать пенальти подряд, а это больше, чем у любого другого вратаря Премьер-лиги. Третий – даже на тренировках Петр смотрится хуже Эмилиано Мартинеса (это вроде бы подтверждает даже тренерский штаб). Но даже сумма из этих трех аргументов не влияет на выбор Арсеном Венгером основного вратаря.

Второй промах Арсена – защита. Эктор Бельерин, блеснувший два сезона назад и приманивший «Барсу» с солидным предложением, теперь больше внимания уделяет своему внешнему виду, а не нападающим соперников. Пара центральных защитников Мустафи-Косельни периодически выдает такие ляпы, что хочется схватиться за голову. Роб Холдинг и Калум Чемберс – по умолчанию синонимы слова «косяк». Мощнейший Сеяд Колашинац, перешедший в «Арсенал» за 0 евро прошлым летом, потерял доверие Венгера и часто остается на лавке. Из всей компании дефендеров более-менее стабилен 31-летний Начо Монреаль. Но, кажется, это не тот игрок, с которым можно бороться за трофеи.

Игровые проблемы сзади и периодическое исчезновение всякой мысли в центре поля могут негативно повлиять на эффектное нападение лондонцев. Арсен Венгер просто проигрывает своим визави, которые ориентируются на тактический футбол, усиливаются только действительно нужными игроками, а не просто пуляют евро на трансферы абы кого.

Что будет

Журналист BBC и главный инсайдер по «Арсеналу» Давид Орнштейн сообщает: руководство «канониров» планирует масштабную перестройку. И нет, это не та революция, о которой раз в полгода заявляет Арсен Венгер. Теперь основной акционер клуба Стэн Кроенке намерен провести тотальную зачистку «людей Венгера», которые занимают высокие должности в команде. Почти полностью поменялся скаутский отдел, очень скоро реформации подвергнется спортивная дирекция.

Важный вопрос, который волнует абсолютно всех болельщиков «пушкарей», — останется ли Венгер на посту главного тренера. На это ни один английский журналист пока что не может ответить. В теории французского специалиста связывает с командой контракт до 2019 года без возможности досрочного расторжения. По факту же «канониры» уже начали поиски замены истощившемуся на идеи старику (и, как сообщают желтые газеты, связались с Йоахимом Левом). Во всяком случае, постепенно ограничивают его функции. К примеру, разрешение Свену Мислинтату участвовать в переговорах по новым игрокам несколько сковывает Венгера в трансферном плане.

Похоже, «Арсенал» разрабатывает две схемы существования. Одна связана с новым тренером и приходом топовых игроков (Яна Облака и т.д.). Другая – с Арсеном Венгером и его идеями. Кажется, для болельщиков, почти смирившихся с тем, что их любимый клуб потерял место в Лиге чемпионов, более предпочтительным является первый вариант.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram «Арсенала»