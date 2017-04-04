Пси-фактор. Как Стефано Пиоли возвращает уважение к «Интеру»

Стефано Пиоли хватило пяти месяцев, чтобы показать нужный результат и заставить болельщиков «Интера» забыть о желании увидеть Диего Симеоне на посту главного тренера любимого клуба. Шесть лет «нерадзурри» хищно облизывались, глядя на успехи других команд в национальном первенстве. Но теперь Пиоли и грамотный менеджмент китайских владельцев возвращают «Интер» на вершину чемпионата Италии.

В начале сезона руководство «Интера» пригласило тренировать клуб Франка Де Бура. Но при голландском специалисте все снова пошло не так. Команду лихорадило, Де Бур часто ошибался с выбором состава, периодически ссорился с игроками и просто портил атмосферу одним своим присутствием. Неудивительно, что его пребывание на посту главного тренера «Интера» оказалось самым коротким в истории клуба, а игроки миланской команды рассказывают об этом периоде только плохие истории. «Когда тренер меняется в августе, это тяжело для всех: для клуба, болельщиков и для него самого. Назначение Де Бура шокировало. Он не говорил на итальянском языке, и мы недостаточно хорошо подготовились к сезону. Тренеру было нелегко прийти и донести свои идеи», — говорил Андреа Раноккиа.

Футболисты «Интера» жаловались на ситуацию в команде и были недовольны методами работы голландца даже в те моменты, когда клуб праздновал победы. Главное, что сделал Пиоли, так это разрушил негатив внутри команды. Итальянец подошел к проблеме с психологической точки зрения, провел не одну личную беседу с каждым игроком и выправил настроение. «Атмосфера в коллективе при де Буре была невыносимой. При Пиоли все изменилось. Даже те, кто не играет, чувствуют причастность к проекту, ощущают себя частью команды. Он изменил менталитет «Интера», — рассказывает нападающий и капитан команды Мауро Икарди. О том, что при Пиоли атмосфера поменялась в лучшую сторону, рассказывают и персонал, и тренерский штаб, и сами футболисты. Те вообще признаются, что итальянский специалист лично следит за тем, чтобы игроки поддерживали между собой дружеские отношения.

Тактический словарь. 12 главных терминов современного футбола

Вторая важная перемена при Пиоли – состав. Стефано стал более тщательно отбирать футболистов. При нем наконец-то заиграл Эвер Банега, а тройка Перишич-Икарди- Кандрева стала одной из самых опасных связок этого сезона Серии А. Даже главный ненавистник «Интера», бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо, полностью уверен, что с Пиоли «нерадзурри» будут бороться за что-то более значимое, чем просто попадание в Лигу чемпионов.

Финансы «Интера» заслуживает особого внимания. Новый владелец команды, Чжан Цзиньдун, уже погасил долги клуба, которые составляли около 180 млн евро. Следующим летом Цзиньдун планирует потратить еще около 150 млн евро на приобретение новых игроков. В шорт-листе итальянской команды числится внезапно раззабивавшийся Дрис Мертенс, мечтающий о возвращении в Италию (или о побеге из «ПСЖ»), Марко Вератти и затосковавший в «Арсенале» Алексис Санчес.

Лишний раз портить настроение футболистов, меняя главного тренера, – это большой риск. Как бы тепло в Милане не относились к Диего Симеоне и как какой бы сильной не была тоска Антонио Конте по Италии, Чжан Цзиньдун не должен думать о назначении нового специалиста. Стефано Пиоли справляется со своими обязанностями, поэтому многие болельщики «Интера» ждут очень важного шага от руководства – предложения нового контракта итальянскому тренеру.

Римский нос. Что ждет Симоне Индзаги в «Лацио»

«Ювентус» — неоспоримый лидер Серии А. «Рома» и «Наполи» грызутся за серебряные медали чемпионата. «Лацио» стоит в сторонке и охраняет прямую путевку в Лигу Европы. «Интер» не влетает двумя ногами в еврокубковую зону. Он молча отодвигает сенсацию нынешнего сезона – «Аталанту» — и стремится к дальнейшему движению вверх по турнирной таблице. Попадание в Лигу чемпионов сейчас – это слишком серьезный аванс на будущее. Лига Европы – отличный турнир, чтобы закрепиться в еврокубках и одновременно бороться за победу в Серии А. Тем более что сам Пиоли говорил, что нужно начинать с малого для достижения больших побед.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press