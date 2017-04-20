Противостояние Севера и Юга Хорватии, «Челси» против «Тоттенхэма» и главная встреча Лиги Европы. Анонсы главных матчей недели

Противостояние Севера и Юга Хорватии, «Челси» против «Тоттенхэма» и главная встреча Лиги Европы. Рассказываем о самых ярких предстоящих матчах недели.

22 апреля

«Динамо» Загреб – «Хайдук»

Место: Загреб, Хорватия

Стадион: «Максимир»

Время: 16:00 (мск)

Потому что жизнь – борьба

История войн, через которые прошли два самых известных хорватских клуба

Еще одно старое, как мир, противостояние Севера и Юга. Загреб и Сплит разделяет 410 км. А еще – множество больших и малых сражений, через которые прошли «Динамо», «Хайдук» и фанаты.

Рожденные побеждать

История «Хайдука» – это пример железной выдержки в тяжелые времена. В 1941 году нацисты оккупировали Югославию и пожелали создать свой чемпионат, но руководство клуба из Сплита наотрез отказалось в нем участвовать и прекратило существование. А во время правления страной усташей (хорватские националисты, стоявшие у власти до 1945 года) команда сказала твердое «нет» и на выступление в турнире независимого государства.

Но «белые» и не думали заканчивать с футболом: в сентябре 1944 года «Хайдук – команда Народно-освободительного войска Югославии» сыграла со сборной военнослужащих Великобритании. Футболисты выступили не для результата (хоть и одержали победу), а ради борьбы со всеобщим врагом. За мужество коллектив из провинции получил множество наград от разных стран.

Слава «Хайдука» после войны набирала обороты: клуб отправлялся в турне в любую точку мира, а в 1952 году весь их состав был приглашен президентом Аргентины на его дачу. Именно «белые» были самой титулованной командой Хорватии до недавних времен, а в социалистический период клуб входил в «большую четверку» футбольной Югославии.

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Взлет «Динамо»

Еще один представитель топ-4 – загребское «Динамо». Команда образовалась после Второй мировой войны и сразу стала покорять национальные вершины. Только посмотрите на их взлет: 1946 год – основание «Динамо», 1947 год – «серебро» Высшей лиги, 1948 год – триумф в чемпионате. В победном сезоне «столичные» обогнали в споре за титул «Хайдук».

Этот момент и считается началом непримиримого соперничества. Остроты ему добавляли успехи «Динамо»: клуб не только никогда не покидал первого дивизиона, но и стал единственным обладателем континентального титула для Хорватии: «синие» завоевали Кубок ярмарок-1966/67.

Плохие парни

Балканские фанаты не зря считаются одними из самых жестких во всем мире. Сейчас наиболее ожесточенная война идет между Torcida и Bad Blue Boys (группировка названа в честь фильма Bad Boys о тюрьме для малолетних преступников) — фанатскими группировками «Хайдука» и «Динамо». Но была одна война, которая объединила хорватских фанатов. Против сербов в начале 90-х они воевали единым фронтом. И вернулись далеко не все.

С 1992 года по 2000-й Bad Blue Boys вели непримиримую борьбу против переименования «Динамо» в «Кроацию» — проносили на трибуны старую символику с буквами «Д» и отчаянно месились с полицией, у которой был приказ пресекать «коммунистическую пропаганду». Затяжной конфликт удалось решить только правительству: после поражения на выборах Хорватского демократического союза в 2000 году специальным указом «Динамо» было возвращено его название.

А последние матчи между командами были скучными: «Хайдук» не может одержать победу над загребцами и забить им больше года. Но для «Динамо» три очка в будущем матче важны как никогда — подопечные болгарина Петева рискуют отдать корону первенства впервые за 11 лет. Футбольная Хорватия не готова к такой неожиданности.

20 апреля

«Бешикташ» – «Лион»

Место: Стамбул, Турция

Стадион: «Водафон-Арена»

Время: 21:55 (мск), «Матч! Футбол 1»

Турецкие «каникулы» французов

Турция — особенная страна для футболистов «Лиона». Прошедшим летом команда прибыла в Стамбул на матч с «Фенербахче», но долго не могла покинуть страну из-за военного переворота. А первый матч 1/4 финала ЛЕ с «Бешикташем» был омрачен погромами на домашнем стадионе французов, совершенными турецкими болельщиками. Победа «львов» с минимальным счетом (2:1) предполагает не только битву на поле в ответной игре, но и баталии среди фанатов. А любители футбола озадачены вопросом: какая оказия произойдет с «Лионом» в их восточных приключениях теперь?

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22 апреля

«Челси» – «Тоттенхэм»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Время: 19:15 (мск), «Матч ТВ»

Заядлые конкуренты в борьбе за национальный Кубок

Самые сильные команды туманного Альбиона не только единственные претенденты на «золото» АПЛ, но и конкуренты в борьбе за национальный кубок. «Шпоры» как никогда близки к возвращению титула спустя 26 лет. Но полуфинал с «Челси» грозит стать для игроков Маурисио Почеттино очередным матчем «черной» серии: в кубковых встречах против «аристократов» «Тоттенхэм» не одерживает побед с 6 марта 1982 года. Но излюбленная забава лондонцев — ставить более именитых соперников на место на пике их формы. Случится ли так и в этот раз?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт «Хайдука», Global Look Press