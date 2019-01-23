Просто бизнес. Кубок мира-2020 отменен. Что это значит?

Кубок мира вернулся в международный хоккейный календарь осенью 2016-го. Но второго подряд розыгрыша турнира не будет: в середине января главы НХЛ и ассоциация игроков приняли решение пропустить запланированное соревнование 2020 года.

Почему отменили

«Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года» — говорится в новостях на официальном сайте НХЛ. В заявлении также сообщается, что НХЛ и профсоюз хоккеистов вернутся к разговору о будущем Кубка: «Они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий КМ как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь».

За официальными словами скрыта истинная причина отмены – деньги. Игроки не согласны с вычетом 13,5% из их зарплат, «отстегиваемым» руководству лиги. Споры по поводу финансов серьезные, поэтому уже к 2020 году НХЛ рискует пережить четвертый локаут в своей истории. Кубок мира в этом случае просто попался под руку, поэтому отказ от него стал одним из ультиматумов со стороны профсоюза.

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Чем это грозит

Болельщики снова не увидят противостояния лучших против лучших. После того как хоккеисты из НХЛ не поехали на Олимпиаду в Пхенчхане из-за запрета лиги, единственным турниром топ-класса для сборных оставался именно КМ. Теперь же звездные работяги из клубов Канады и США будут участвовать только во второсортном чемпионате мира. Да и их будет не много: основные лидеры в это же время будут биться в

решающих раундах Кубка Стэнли.

Скандалы из-за денег негативно влияют на мировой хоккей. Ситуация с энхаэловцами, не поехавшими на ОИ-2018, уже испортила отношения заокеанской лиги с МОК. Так, в организации на полном серьезе обсуждали отмену хоккейного турнира в Пекине-2022. В итоге самый популярный вид зимнего спорта был включен в программу Игр, но осадок остался. С такими темпами соревнования между сборными могут потерять особый статус. Встречи национальных команд станут ненужными из-за отсутствия сильнейших игроков в составах, поэтому противостояния типа «Бобровский, Панарин VS Прайс, Уэбер» будут реальными только на клубном уровне.

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Результаты всех Кубков мира (Канады)

Кубок Канады

Год Победитель Финалист

1976 Канада Чехословакия

1980 СССР Канада

1984 Канада Швеция

1987 Канада СССР

1991 Канада США

Кубок мира

1996 США Канада

2004 Канада Финляндия

2016 Канада Сборная Европы

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press