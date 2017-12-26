Промес-­акция. Как страна голосовала за лучшего игрока 2017 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 279 журналистов. Были названы 42 футболиста, представляющие 15 клубов. Из них – 13 легионеров, выступающих в России. Победил нападающий «Спартака» Квинси Промес. Шестнадцать лет футболисты красно­-белых не признавались лучшими за год.

Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»

А

Александр Абрамов («Россия 24») – Глушаков, Промес, Смолов

Роман Абрамов (bombardir.ru) – Глушаков, Лунев, Вернблум

Самвел Авакян («Чемпионат») – Смолов, Промес, Головин

Виталий Айрапетов («Спорт­-Экспресс») – Промес, Акинфеев, Смолов

Александр Аксенов («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Акинфеев

Александр Аксенов (Sports.ru) – Промес, Фернандо, Смолов

Сергей Акулинин («Матч ТВ») – Глушаков, Смолов, Акинфеев

Максим Алланазаров (ТАСС) – Глушаков, Фернандо, Смолов

Сергей Алексеев (РФПЛ) – Промес, Кокорин, Смолов

Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Глушаков, Фернандеш, Головин

Валентин Алфимов (Радио «КП») – Глушаков, Кокорин, Смолов

Илья Андреев (ТАСС) – Глушаков, Смолов, Кокорин

Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Кузяев, Глушаков

Алексей Андронов («Советский спорт») – Промес, Акинфеев, Глушаков

Михаил Антонов (Радио «КП») – Смолов, Глушаков, Ребров

Андрей Анфиногентов (пресс­-служба ФК «СКА-Хабаровск») – Смолов, Глушаков, Алексей Миранчук

Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Глушаков, Головин, Смолов

Б

Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Фарфан, Головин, Лунев

Тарас Барабаш («Спорт уик­энд», СПб) – Лунев, Кокорин, Смолов

Владимир Басманов (пресс­-служба ФК «Тосно») – Фернандеш, Головин, Смолов

Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Глушаков, Промес, Дзагоев

Алексей Беликов («Спортархив») – Акинфеев, Смолов, Фернандес

Алексей Белов (Sports.ru) – Промес, Смолов, Головин

Марк Бессонов («Чемпионат») – Кокорин, Промес, Фернандеш

Александр Бобров («Спорт­-Экспресс») – Кокорин, Акинфеев, Смолов

Василий Богданов (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Глушаков

Андрей Бодров (пресс­-служба ФК «Локомотив») – Фарфан, Промес, Алексей Миранчук

Михаил Борзыкин («Советский спорт­-Футбол») – Промес, Фернандеш, Алексей Миранчук

Сергей Борисов (Первый канал) – Лунев, Джикия, Головин

Игорь Борунов (FIFA.com) – Промес, Кокорин, Фернандо

Александр Боярский («Спорт FM») – Cмолов, Кокорин, Панченко

Екатерина Бредина («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Промес, Кокорин

Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Фернандеш, Промес, Смолов

Сергей Бурый («Спорт день за днем», СПб) – Кокорин, Промес, Смолов

Юрий Бутнев (пресс-­служба ОКР) – Фернандеш, Глушаков, Смолов

В

Тимур Валеев («Спорт день за днем», СПб) – Луис Адриано, Промес, Кулишев

Николай Валуев («Рейтинг букмекеров») – Лунев, Смолов, Кокорин

Павел Васильев (журналист) – Глушаков, Смолов, Игорь Денисов

Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Акинфеев, Смолов

Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Алексей Миранчук, Кузяев

Александр Вишневский («Рейтинг букмекеров») – Промес, Глушаков, Смолов

Игорь Владимиров (пресс­-служба РФС) – Акинфеев, Смолов, Глушаков

Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Вернблум

Леонид Волотко (8news.ru) – Промес, Фернандеш, Смолов

Владислав Воронин (Sports.ru) – Промес, Смолов, Головин

Г

Константин Генич («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Смолов

Олег Говоров («Аргументы недели») – Промес, Головин, Глушаков

Андрей Голованов (Первый канал) – Промес, Головин, Глушаков

Леонид Гольдман (RT) – Промес, Головин, Алексей Миранчук

Юрий Голышак («Спорт­-Экспресс») – Акинфеев, Лунев, Глушаков

Владимир Гомельский (Первый канал) – Акинфеев, Кокорин, Смолов

Александр Гонецкий («Советский спорт») – Глушаков, Промес, Смолов

Виктор Горлов (ДФЛ) – Кокорин, Алексей Миранчук, Акинфеев

Михаил Григорьев («Петербургский дневник») – Смолов, Акинфеев, Кокорин

Артем Григорьянц («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Глушаков

Александр Григорян («Рейтинг букмекеров») – Головин, Фернандеш, Кокорин

Станислав Гридасов (PБК-­ТВ) – Cмолов, Алексей Миранчук, Промес

Александр Гришин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Акинфеев

Виктор Гусев (Первый канал) – Глушаков, Вернблум, Калачев

Виктор Гусев: «Денис Глушаков — настоящий капитан команды-чемпиона»

Евгений Гусев («Пятый канал», СПб) – Глушаков, Смолов, Кокорин

Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Головин, Кокорин, Ребров

Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Кокорин

Д

Кирилл Дементьев (Первый канал) – Промес, Смолов, Головин

Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Промес, Головин, Смолов

Сергей Дерябкин («Матч ТВ») – Промес, Головин, Зиньковский

Евгений Дзичковский (matchtv.ru) – Промес, Фернандеш, Кокорин

Лидия Дидык (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Фернандеш, Смолов

Николай Долгополов («Российская газета») – Глушаков, Акинфеев, Алексей Миранчук

Александр Дорский (Sports.ru) – Головин, Промес, Алексей Миранчук

Артем Дроздов («Спорт FM») – Вернблум, Зобнин, Смолов

Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Вернблум, Фернандеш

Юрий Дудь (Sports.ru) – Смолов, Промес, Головин

Дмитрий Дуличенко (Eurosport) – Промес, Смолов, Глушаков

Борис Духон (пресс­-служба Союза ветеранов футбола) – Глушаков, Джикия, Паршивлюк

Е

Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Зобнин, Промес, Глушаков

Илья Егоров (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Глушаков, Фернандеш, Смолов

Сергей Егоров («Спорт­-Экспресс») – Промес, Денисов, Глушаков

Михаил Елагин («Россия 24») – Глушаков, Смолов, Фернандес

Сергей Емельянов («Родина») – Глушаков, Акинфеев, Кокорин

Григорий Ениколопов (News.ru) – Кузяев, Алексей Миранчук, Джикия

Ж

Николай Живоглядов (bombardir.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев

Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Дзагоев, Вернблум, Рауш

Данила Жиляев («Российская газета») – Фернандеш, Промес, Смолов

Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Фернандеш

Тимур Журавель («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Акинфеев

З

Владимир Зайвый (RT) – Алексей Миранчук, Смолов, Акинфеев

Данил Замалетдинов (bombardir.ru) – Промес, Кокорин, Глушаков

Павел Занозин («Матч ТВ») – Глушаков, Смолов, Промес

Рубен Зарбабян (Газета.Ru) – Алексей Миранчук, Вернблум, Калачев

Дмитрий Зеленов («Спорт­-Экспресс») – Промес, Джикия, Фарфан

Игорь Землянский («Свободная пресса») – Глушаков, Промес, Фернандо

Артем Зибрак («Советский спорт») – Промес, Фернандо, Смолов

Семен Зигаев («Матч ТВ») – Глушаков, Алексей Миранчук, Лунев

Алексей Золин («Спорт FM») – Фернандо, Зобнин, Кокорин

Илья Зубко («Российская газета») – Глушаков, Промес, Смолов

Евгений Зырянкин («Спорт­-Экспресс») – Глушаков, Промес, Алексей Миранчук

И

Данила Игнатов («Чемпионат») – Акинфеев, Смолов, Головин

Сергей Ильев (Sportbox.ru) – Головин, Промес, Смолов

Дарья Исаева («Спорт­-Экспресс») – Смолов, Глушаков, Кокорин

К

Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Промес, Глушаков, Смолов

Денис Казанский («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Джикия

Артем Казаченков (пресс­-служба ПФЛ) – Промес, Смолов, Джикия

Максим Калиниченко («Рейтинг букмекеров») – Фернандеш, Джикия, Луис Адриано

Александр Калмыков (Р-­Спорт) – Промес, Смолов, Калачев

Дмитрий Калугин («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Кокорин

Валерий Карпин («Рейтинг букмекеров») – Промес, Головин, Смолов

Валерий Карпин: «Квинси Промес – лучший игрок прошлого сезона, который сделал «Спартак» чемпионом»

Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Промес, Кокорин, Зобнин

Иван Карпов («Чемпионат») – Смолов, Фернандеш, Промес

Андрей Карташов (ТАСС) – Промес, Фернандо, Зобнин

Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Промес, Смолов

Эльвин Керимов («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Головин

Никита Кириленко (пресс­-служба ФК «Ростов») – Калачев, Смолов, Фернандеш

Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Промес, Смолов, Алексей Миранчук

Катерина Кирильчева (телеведущая) – Смолов, Промес, Глушаков

Константин Клещев (Sportbox.ru) – Глушаков, Смолов, Джикия

Дмитрий Клипин («МК») – Смолов, Промес, Акинфеев

Александр Кобеляцкий (журналист) – Смолов, Кокорин, Глушаков

Алексей Ковалев (matchtv.ru) – Промес, Фернандо, Джикия

Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Глушаков, Акинфеев, Смолов

Василий Конов (Первый канал) – Кокорин, Головин, Промес

Василий Конов (Р-­Спорт) – Фернандо, Головин, Глушаков

Татьяна Копылова («Cпорт FM», СПб) – Промес, Глушаков, Юрченко

Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Глушаков, Смолов, Кокорин

Ярослав Коробатов («Комсомольская правда») – Нобоа, Головин, Ребров

Вячеслав Короткин («Спорт­-Экспресс») – Промес, Фернандо, Глушаков

Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Фернандеш, Головин

Олег Кошелев (ТАСС) – Джикия, Глушаков, Промес

Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») – Головин, Глушаков, Лунев

Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Промес, Алексей Миранчук, Кокорин

Константин Кринский («Советский спорт») – Смолов, Глушаков, Фернандеш

Александр Кружков («Спорт-­Экспресс») – Промес, Глушаков, Смолов

Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Глушаков

Андрей Кудряшов («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Смолов, Алексей Миранчук, Джикия

Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт­-Экспресс») – Глушаков, Смолов, Фернандеш

Вадим Кузнецов (Р-­Спорт) – Промес, Глушаков, Смолов

Артем Кузьмин (Фонтанка.ру) – Лунев, Алексей Миранчук, Головин

Ярослав Кулемин (Eurosport.ru) – Промес, Глушаков, Джикия

Сергей Курманов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Караваев

Игорь Кытманов («Спорт FM») – Щенников, Смолов, Промес

Л

Мурад Латипов (РФС ТВ) – Акинфеев, Джикия, Кокорин

Алексей Лебедев («МК») – Глушаков, Дзагоев, Антон Миранчук

Борис Левин (журналист) – Глушаков, Головин, Игорь Денисов

Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Алексей Миранчук, Головин, Смолов

Александр Лидогостер (Первый канал) – Глушаков, Промес, Головин

Антон Лисин (пресс-­служба Оргкомитета Россия­-2018) – Промес, Джикия, Алексей Миранчук

Евгений Ловчев («Советский спорт») – Глушаков, Акинфеев, Алексей Миранчук

Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Промес, Лунев

Артем Локалов (журналист) – Глушаков, Алексей Миранчук, Лунев

Дильшад Ломовских (ТАСС) – Смолов, Промес, Алексей Миранчук

Вадим Лукомский (Sports.ru) – Алексей Миранчук, Смолов, Головин

Юрий Лукосяк (журналист) – Акинфеев, Промес, Кокорин

Олег Лысенко («Чемпионат») – Промес, Головин, Василий Березуцкий

Олег Лыткин (Вести.ru) – Глушаков, Лунев, Джикия

Александр Львов («Спорт­-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Глушаков

Итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Цифры и факты

М

Иван Макаров (РБК) – Промес, Глушаков, Головин

Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Алексей Миранчук, Кузяев

Максим Максимов («Спорт­-Экспресс») – Промес, Головин, Смолов

Андрей Малосолов (телеканал «Царьград») – Акинфеев, Кокорин, Вернблум

Евгений Марков (Sports.ru) – Фернандеш, Вернблум, Кверквелия

Антон Матвеев (8news.ru) – Промес, Идову, Лунев

Дарья Матросова (пресс­-служба РФС) – Антон Миранчук, Джикия, Кокорин

Данила Махалин («Россия 24») – Джикия, Алексей Миранчук, Головин

Олег Медведев (журналист) – Промес, Смолов, Фернандо

Никита Медведевских (пресс­-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Промес, Кверквелия, Бикфалви

Станислав Минин («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Фернандеш

Дмитрий Митин (пресс-­служба ПФЛ) – Промес, Кокорин, Марио Фернандес

Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Фернандеш, Промес, Джикия

Антон Михашенок («Чемпионат») – Фернандо, Кокорин, Фернандеш

Евгений Мокроусов («Спортархив») – Кокорин, Головин, Алексей Миранчук

Георгий Морозов («Московская правда») – Промес, Акинфеев, Алексей Миранчук

Илья Морозов («Интерфакс») – Головин, Смолов, Акинфеев

Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Глушаков, Головин, Смолов

Роман Мун (Sports.ru) – Промес, Фернандеш, Головин

Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Джикия, Смолов

Н

Роман Нагучев («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Фернандеш

Артур Нанян («Российская газета») – Промес, Глушаков, Фернандеш

Владимир Нардин («Интерфакс») – Промес, Глушаков, Акинфеев

Евгений Несын («Комсомольская правда») – Промес, Глушаков, Смолов

Александр Неценко («Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Алексей Миранчук, Головин

Николай Никифоров (Sportbox.ru) – Промес, Алексей Миранчук, Смолов

Егор Новиков («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Вернблум

Игорь Новиков («Спорт день за днем», СПб) – Кокорин, Промес, Марио Фернандес

О

Евгений Овсянников (пресс­-служба ФК «Арсенал», Тула) – Промес, Смолов, Акинфеев

Дмитрий Окунев (Газета.Ru) – Глушаков, Смолов, Промес

Геннадий Орлов (телекомментатор) – Промес, Акинфеев, Кокорин

Геннадий Орлов: «Промес остался на первых ролях, даже когда «Спартак» стал выступать на три фронта»

Алексей Осин («Эхо Москвы») – Глушаков, Промес, Джикия

П

Виталий Павлов («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Лунев

Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Марио Фернандес, Заболотный

Филипп Папенков («Спорт-­Экспресс») – Глушаков, Головин, Кокорин

Денис Петров (Sportbox.ru) – Смолов, Промес, Головин

Артур Петросьян (ESPN FC) – Промес, Смолов, Глушаков

Кирилл Планкин («Известия») – Промес, Смолов, Глушаков

Александр Плеханов (bombardir.ru) – Промес, Полоз, Смолов

Александр Покачуев («МК») – Промес, Глушаков, Алексей Миранчук

Михаил Поленов («Матч ТВ») – Промес, Акинфеев, Кокорин

Елена Полякова (ТАСС) – Промес, Глушаков, Кокорин

Александр Просветов (телеканал ОКР) – Акинфеев, Смолов, Промес

Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Головин, Промес, Глушаков

Кирилл Пупшев («Рейтинг букмекеров») – Промес, Глушаков, Смолов

Павел Пучков (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Глушаков, Фернандеш, Кузяев

Р

Игорь Рабинер («Спорт­-Экспресс») – Глушаков, Смолов, Джикия

Антон Рассказов (ТАСС) – Джикия, Лунев, Фернандо

Ксения Рахновская (RT) – Джикия, Промес, Головин

Дмитрий Рачицкий (ТАСС) – Глушаков, Промес, Смолов

Мария Румянцева (Первый канал) – Смолов, Промес, Кокорин

Николай Роганов («Советский спорт») – Кокорин, Промес, Смолов

Дмитрий Роговицкий («Советский спорт­-Футбол») – Промес, Фернандеш, Глушаков

Александр Рогулев (Р­-Спорт) – Промес, Головин, Глушаков

Юрий Розанов («Матч ТВ») – Глушаков, Вернблум, Смолов

Денис Розов (ТАСС) – Глушаков, Промес, Смолов

Денис Романцов (Sports.ru) – Акинфеев, Кокорин, Джикия

Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») – Промес, Игорь Денисов, Лунев

Николай Рязанцев (Р­-Спорт) – Алексей Миранчук, Головин, Промес

С

Разим Сабиров (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Лунев, Джикия, Смолов

Лев Савари (RT) – Промес, Смолов, Алексей Миранчук

Павел Садков («Комсомольская правда») – Головин, Смолов, Ребров

Анатолий Самохвалов (Р­Спорт) – Фернандеш, Глушаков, Промес

Николай Самофалов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Зобнин, Промес, Кузяев

Даниил Сальников («Чемпионат») – Смолов, Промес, Фернандеш

Николай Саприн (Eurosport, «Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Промес, Глушаков, Джикия

Ильдар Сатдинов (Р-­Спорт) – Промес, Джикия, Фернандеш

Александр Сафонов («Чемпионат») – Игорь Денисов, Смолов, Акинфеев

Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Фернандеш, Заболотный

Максим Сенаторов (Eurosport.ru) – Кокорин, Смолов, Алексей Миранчук

Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Промес, Смолов, Алексей Миранчук

Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Глушаков, Смолов

Дмитрий Симонов («Спорт­-Экспресс») – Промес, Головин, Фернандеш

Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Глушаков, Головин

Сергей Смышляев (Р­-Спорт) – Головин, Кокорин, Бикфалви

Кирилл Снастин («Спорт день за днем») – Промес, Кокорин, Глушаков

Илья Соболев («Российская газета») – Промес, Глушаков, Смолов

Сергей Стариков (RT) – Глушаков, Головин, Кокорин

Мария Степанова («Интерфакс») – Вернблум, Гранквист, Джикия

Владимир Стогниенко («Россия 24») – Промес, Зобнин, Головин

Вероника Столбунова (Р­-Спорт) – Джикия, Головин, Вернблум

Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Кокорин, Кузяев, Алексей Миранчук

Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Смолов, Промес, Вернблум

Т

Севастиан Терлецкий («Известия») – Головин, Алексей Миранчук, Зобнин

Григорий Телингатер («Чемпионат») – Головин, Фернандеш, Зобнин

Дмитрий Темников (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Головин

Артем Терентьев («Советский спорт») – Дзагоев, Зобнин, Миранчук

Дмитрий Терехов (Первый канал) – Глушаков, Промес, Смолов

Егор Титов («Рейтинг букмекеров») – Глушаков, Смолов, Промес

Сергей Титов («Чемпионат») – Алексей Миранчук, Головин, Кокорин

Константин Тихов (Федеральное агентство новостей, СПб) – Промес, Алексей Миранчук, Фернандеш

Павел Тихонов (matchtv.ru) – Алексей Миранчук, Головин, Смолов

Алексей Ткачук («Рейтинг букмекеров») – Глушаков, Промес, Смолов

Владимир Топильский (Первый канал) – Зобнин, Головин, Алексей Миранчук

Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Смолов, Глушаков

Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Промес

Евгений Трушин (ТАСС) – Промес, Глушаков, Фернандеш

Михаил Тяпков («Чемпионат») – Промес, Смолов, Головин

У

Федор Успенский («Спорт­-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Глушаков

Василий Уткин (журналист) – Промес, Смолов, Фарфан

Владислав Уткин (ТАСС) – Алексей Миранчук, Глушаков, Смолов

Ф

Александр Федоров («Спорт­-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Алексей Миранчук

Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Головин, Глушаков, Смолов

Алексей Фомин («Известия») – Фернандеш, Алексей Миранчук, Лунев

Х

Кирилл Хаит («Чемпионат») – Кокорин, Смолов, Головин

Дмитрий Христич (СБК) – Глушаков, Алексей Миранчук, Промес

Виктор Хрущев (Вести.ru) – Глушаков, Смолов, Лунев

Ц

Денис Целых («Чемпионат») – Промес, Головин, Глушаков

Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Cмолов, Кокорин, Головин

Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Промес, Глушаков, Акинфеев

Ч

Николай Чегорский («Спорт FM) – Промес, Головин, Кокорин

Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Головин

Глеб Чернявский (Телеграм-­канал «Футбольные тексты») – Промес, Кокорин, Смолов

Валерий Чумаченко («Советский спорт») – Промес, Зобнин, Джикия

Ш

Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Азмун, Оздоев, Ахметов

Рустам Шарафутдинов (ТАСС) – Кокорин, Промес, Головин

Юрий Шейн (журналист) – Глушаков, Смолов, Акинфеев

Артем Шмелев (Sports.ru) – Промес, Головин, Фернандеш

Артем Шмельков («Матч ТВ») – Глушаков, Алексей Миранчук, Гилерме

Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Акинфеев

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Головин

Евгений Шуваев (matchtv.ru) – Кокорин, Промес, Фернандеш

Щ

Роман Щерба («Спорт FM») – Смолов, Заболотный, Кузяев

Я

Юлия Яковлева («Советский спорт») – Промес, Фернандеш, Смолов

Николай Яременко («Советский спорт») – Промес, Смолов, Кокорин

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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