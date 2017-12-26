Промес-­акция. Как страна голосовала за лучшего игрока 2017 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 279 журналистов. Были названы 42 футболиста, представляющие 15 клубов. Из них – 13 легионеров, выступающих в России. Победил нападающий «Спартака» Квинси Промес. Шестнадцать лет футболисты красно-белых не признавались лучшими за год.
Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»
А
Александр Абрамов («Россия 24») – Глушаков, Промес, Смолов
Роман Абрамов (bombardir.ru) – Глушаков, Лунев, Вернблум
Самвел Авакян («Чемпионат») – Смолов, Промес, Головин
Виталий Айрапетов («Спорт-Экспресс») – Промес, Акинфеев, Смолов
Александр Аксенов («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Акинфеев
Александр Аксенов (Sports.ru) – Промес, Фернандо, Смолов
Сергей Акулинин («Матч ТВ») – Глушаков, Смолов, Акинфеев
Максим Алланазаров (ТАСС) – Глушаков, Фернандо, Смолов
Сергей Алексеев (РФПЛ) – Промес, Кокорин, Смолов
Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Глушаков, Фернандеш, Головин
Валентин Алфимов (Радио «КП») – Глушаков, Кокорин, Смолов
Илья Андреев (ТАСС) – Глушаков, Смолов, Кокорин
Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Кузяев, Глушаков
Алексей Андронов («Советский спорт») – Промес, Акинфеев, Глушаков
Михаил Антонов (Радио «КП») – Смолов, Глушаков, Ребров
Андрей Анфиногентов (пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск») – Смолов, Глушаков, Алексей Миранчук
Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Глушаков, Головин, Смолов
Б
Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Фарфан, Головин, Лунев
Тарас Барабаш («Спорт уикэнд», СПб) – Лунев, Кокорин, Смолов
Владимир Басманов (пресс-служба ФК «Тосно») – Фернандеш, Головин, Смолов
Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Глушаков, Промес, Дзагоев
Алексей Беликов («Спортархив») – Акинфеев, Смолов, Фернандес
Алексей Белов (Sports.ru) – Промес, Смолов, Головин
Марк Бессонов («Чемпионат») – Кокорин, Промес, Фернандеш
Александр Бобров («Спорт-Экспресс») – Кокорин, Акинфеев, Смолов
Василий Богданов (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Глушаков
Андрей Бодров (пресс-служба ФК «Локомотив») – Фарфан, Промес, Алексей Миранчук
Михаил Борзыкин («Советский спорт-Футбол») – Промес, Фернандеш, Алексей Миранчук
Сергей Борисов (Первый канал) – Лунев, Джикия, Головин
Игорь Борунов (FIFA.com) – Промес, Кокорин, Фернандо
Александр Боярский («Спорт FM») – Cмолов, Кокорин, Панченко
Екатерина Бредина («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Промес, Кокорин
Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Фернандеш, Промес, Смолов
Сергей Бурый («Спорт день за днем», СПб) – Кокорин, Промес, Смолов
Юрий Бутнев (пресс-служба ОКР) – Фернандеш, Глушаков, Смолов
В
Тимур Валеев («Спорт день за днем», СПб) – Луис Адриано, Промес, Кулишев
Николай Валуев («Рейтинг букмекеров») – Лунев, Смолов, Кокорин
Павел Васильев (журналист) – Глушаков, Смолов, Игорь Денисов
Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Акинфеев, Смолов
Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Алексей Миранчук, Кузяев
Александр Вишневский («Рейтинг букмекеров») – Промес, Глушаков, Смолов
Игорь Владимиров (пресс-служба РФС) – Акинфеев, Смолов, Глушаков
Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Вернблум
Леонид Волотко (8news.ru) – Промес, Фернандеш, Смолов
Владислав Воронин (Sports.ru) – Промес, Смолов, Головин
Г
Константин Генич («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Смолов
Олег Говоров («Аргументы недели») – Промес, Головин, Глушаков
Андрей Голованов (Первый канал) – Промес, Головин, Глушаков
Леонид Гольдман (RT) – Промес, Головин, Алексей Миранчук
Юрий Голышак («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Лунев, Глушаков
Владимир Гомельский (Первый канал) – Акинфеев, Кокорин, Смолов
Александр Гонецкий («Советский спорт») – Глушаков, Промес, Смолов
Виктор Горлов (ДФЛ) – Кокорин, Алексей Миранчук, Акинфеев
Михаил Григорьев («Петербургский дневник») – Смолов, Акинфеев, Кокорин
Артем Григорьянц («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Глушаков
Александр Григорян («Рейтинг букмекеров») – Головин, Фернандеш, Кокорин
Станислав Гридасов (PБК-ТВ) – Cмолов, Алексей Миранчук, Промес
Александр Гришин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Акинфеев
Виктор Гусев (Первый канал) – Глушаков, Вернблум, Калачев
Виктор Гусев: «Денис Глушаков — настоящий капитан команды-чемпиона»
Евгений Гусев («Пятый канал», СПб) – Глушаков, Смолов, Кокорин
Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Головин, Кокорин, Ребров
Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Кокорин
Д
Кирилл Дементьев (Первый канал) – Промес, Смолов, Головин
Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Промес, Головин, Смолов
Сергей Дерябкин («Матч ТВ») – Промес, Головин, Зиньковский
Евгений Дзичковский (matchtv.ru) – Промес, Фернандеш, Кокорин
Лидия Дидык (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Фернандеш, Смолов
Николай Долгополов («Российская газета») – Глушаков, Акинфеев, Алексей Миранчук
Александр Дорский (Sports.ru) – Головин, Промес, Алексей Миранчук
Артем Дроздов («Спорт FM») – Вернблум, Зобнин, Смолов
Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Вернблум, Фернандеш
Юрий Дудь (Sports.ru) – Смолов, Промес, Головин
Дмитрий Дуличенко (Eurosport) – Промес, Смолов, Глушаков
Борис Духон (пресс-служба Союза ветеранов футбола) – Глушаков, Джикия, Паршивлюк
Е
Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Зобнин, Промес, Глушаков
Илья Егоров (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Глушаков, Фернандеш, Смолов
Сергей Егоров («Спорт-Экспресс») – Промес, Денисов, Глушаков
Михаил Елагин («Россия 24») – Глушаков, Смолов, Фернандес
Сергей Емельянов («Родина») – Глушаков, Акинфеев, Кокорин
Григорий Ениколопов (News.ru) – Кузяев, Алексей Миранчук, Джикия
Ж
Николай Живоглядов (bombardir.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев
Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Дзагоев, Вернблум, Рауш
Данила Жиляев («Российская газета») – Фернандеш, Промес, Смолов
Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Фернандеш
Тимур Журавель («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Акинфеев
З
Владимир Зайвый (RT) – Алексей Миранчук, Смолов, Акинфеев
Данил Замалетдинов (bombardir.ru) – Промес, Кокорин, Глушаков
Павел Занозин («Матч ТВ») – Глушаков, Смолов, Промес
Рубен Зарбабян (Газета.Ru) – Алексей Миранчук, Вернблум, Калачев
Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс») – Промес, Джикия, Фарфан
Игорь Землянский («Свободная пресса») – Глушаков, Промес, Фернандо
Артем Зибрак («Советский спорт») – Промес, Фернандо, Смолов
Семен Зигаев («Матч ТВ») – Глушаков, Алексей Миранчук, Лунев
Алексей Золин («Спорт FM») – Фернандо, Зобнин, Кокорин
Илья Зубко («Российская газета») – Глушаков, Промес, Смолов
Евгений Зырянкин («Спорт-Экспресс») – Глушаков, Промес, Алексей Миранчук
И
Данила Игнатов («Чемпионат») – Акинфеев, Смолов, Головин
Сергей Ильев (Sportbox.ru) – Головин, Промес, Смолов
Дарья Исаева («Спорт-Экспресс») – Смолов, Глушаков, Кокорин
К
Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Промес, Глушаков, Смолов
Денис Казанский («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Джикия
Артем Казаченков (пресс-служба ПФЛ) – Промес, Смолов, Джикия
Максим Калиниченко («Рейтинг букмекеров») – Фернандеш, Джикия, Луис Адриано
Александр Калмыков (Р-Спорт) – Промес, Смолов, Калачев
Дмитрий Калугин («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Кокорин
Валерий Карпин («Рейтинг букмекеров») – Промес, Головин, Смолов
Валерий Карпин: «Квинси Промес – лучший игрок прошлого сезона, который сделал «Спартак» чемпионом»
Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Промес, Кокорин, Зобнин
Иван Карпов («Чемпионат») – Смолов, Фернандеш, Промес
Андрей Карташов (ТАСС) – Промес, Фернандо, Зобнин
Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Промес, Смолов
Эльвин Керимов («Матч ТВ») – Промес, Глушаков, Головин
Никита Кириленко (пресс-служба ФК «Ростов») – Калачев, Смолов, Фернандеш
Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Промес, Смолов, Алексей Миранчук
Катерина Кирильчева (телеведущая) – Смолов, Промес, Глушаков
Константин Клещев (Sportbox.ru) – Глушаков, Смолов, Джикия
Дмитрий Клипин («МК») – Смолов, Промес, Акинфеев
Александр Кобеляцкий (журналист) – Смолов, Кокорин, Глушаков
Алексей Ковалев (matchtv.ru) – Промес, Фернандо, Джикия
Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Глушаков, Акинфеев, Смолов
Василий Конов (Первый канал) – Кокорин, Головин, Промес
Василий Конов (Р-Спорт) – Фернандо, Головин, Глушаков
Татьяна Копылова («Cпорт FM», СПб) – Промес, Глушаков, Юрченко
Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Глушаков, Смолов, Кокорин
Ярослав Коробатов («Комсомольская правда») – Нобоа, Головин, Ребров
Вячеслав Короткин («Спорт-Экспресс») – Промес, Фернандо, Глушаков
Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Фернандеш, Головин
Олег Кошелев (ТАСС) – Джикия, Глушаков, Промес
Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») – Головин, Глушаков, Лунев
Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Промес, Алексей Миранчук, Кокорин
Константин Кринский («Советский спорт») – Смолов, Глушаков, Фернандеш
Александр Кружков («Спорт-Экспресс») – Промес, Глушаков, Смолов
Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Глушаков
Андрей Кудряшов («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Смолов, Алексей Миранчук, Джикия
Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт-Экспресс») – Глушаков, Смолов, Фернандеш
Вадим Кузнецов (Р-Спорт) – Промес, Глушаков, Смолов
Артем Кузьмин (Фонтанка.ру) – Лунев, Алексей Миранчук, Головин
Ярослав Кулемин (Eurosport.ru) – Промес, Глушаков, Джикия
Сергей Курманов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Караваев
Игорь Кытманов («Спорт FM») – Щенников, Смолов, Промес
Л
Мурад Латипов (РФС ТВ) – Акинфеев, Джикия, Кокорин
Алексей Лебедев («МК») – Глушаков, Дзагоев, Антон Миранчук
Борис Левин (журналист) – Глушаков, Головин, Игорь Денисов
Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Алексей Миранчук, Головин, Смолов
Александр Лидогостер (Первый канал) – Глушаков, Промес, Головин
Антон Лисин (пресс-служба Оргкомитета Россия-2018) – Промес, Джикия, Алексей Миранчук
Евгений Ловчев («Советский спорт») – Глушаков, Акинфеев, Алексей Миранчук
Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Промес, Лунев
Артем Локалов (журналист) – Глушаков, Алексей Миранчук, Лунев
Дильшад Ломовских (ТАСС) – Смолов, Промес, Алексей Миранчук
Вадим Лукомский (Sports.ru) – Алексей Миранчук, Смолов, Головин
Юрий Лукосяк (журналист) – Акинфеев, Промес, Кокорин
Олег Лысенко («Чемпионат») – Промес, Головин, Василий Березуцкий
Олег Лыткин (Вести.ru) – Глушаков, Лунев, Джикия
Александр Львов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Глушаков
Итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Цифры и факты
М
Иван Макаров (РБК) – Промес, Глушаков, Головин
Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Алексей Миранчук, Кузяев
Максим Максимов («Спорт-Экспресс») – Промес, Головин, Смолов
Андрей Малосолов (телеканал «Царьград») – Акинфеев, Кокорин, Вернблум
Евгений Марков (Sports.ru) – Фернандеш, Вернблум, Кверквелия
Антон Матвеев (8news.ru) – Промес, Идову, Лунев
Дарья Матросова (пресс-служба РФС) – Антон Миранчук, Джикия, Кокорин
Данила Махалин («Россия 24») – Джикия, Алексей Миранчук, Головин
Олег Медведев (журналист) – Промес, Смолов, Фернандо
Никита Медведевских (пресс-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Промес, Кверквелия, Бикфалви
Станислав Минин («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Фернандеш
Дмитрий Митин (пресс-служба ПФЛ) – Промес, Кокорин, Марио Фернандес
Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Фернандеш, Промес, Джикия
Антон Михашенок («Чемпионат») – Фернандо, Кокорин, Фернандеш
Евгений Мокроусов («Спортархив») – Кокорин, Головин, Алексей Миранчук
Георгий Морозов («Московская правда») – Промес, Акинфеев, Алексей Миранчук
Илья Морозов («Интерфакс») – Головин, Смолов, Акинфеев
Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Глушаков, Головин, Смолов
Роман Мун (Sports.ru) – Промес, Фернандеш, Головин
Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Джикия, Смолов
Н
Роман Нагучев («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Фернандеш
Артур Нанян («Российская газета») – Промес, Глушаков, Фернандеш
Владимир Нардин («Интерфакс») – Промес, Глушаков, Акинфеев
Евгений Несын («Комсомольская правда») – Промес, Глушаков, Смолов
Александр Неценко («Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Алексей Миранчук, Головин
Николай Никифоров (Sportbox.ru) – Промес, Алексей Миранчук, Смолов
Егор Новиков («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Вернблум
Игорь Новиков («Спорт день за днем», СПб) – Кокорин, Промес, Марио Фернандес
О
Евгений Овсянников (пресс-служба ФК «Арсенал», Тула) – Промес, Смолов, Акинфеев
Дмитрий Окунев (Газета.Ru) – Глушаков, Смолов, Промес
Геннадий Орлов (телекомментатор) – Промес, Акинфеев, Кокорин
Геннадий Орлов: «Промес остался на первых ролях, даже когда «Спартак» стал выступать на три фронта»
Алексей Осин («Эхо Москвы») – Глушаков, Промес, Джикия
П
Виталий Павлов («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Глушаков, Смолов, Лунев
Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Марио Фернандес, Заболотный
Филипп Папенков («Спорт-Экспресс») – Глушаков, Головин, Кокорин
Денис Петров (Sportbox.ru) – Смолов, Промес, Головин
Артур Петросьян (ESPN FC) – Промес, Смолов, Глушаков
Кирилл Планкин («Известия») – Промес, Смолов, Глушаков
Александр Плеханов (bombardir.ru) – Промес, Полоз, Смолов
Александр Покачуев («МК») – Промес, Глушаков, Алексей Миранчук
Михаил Поленов («Матч ТВ») – Промес, Акинфеев, Кокорин
Елена Полякова (ТАСС) – Промес, Глушаков, Кокорин
Александр Просветов (телеканал ОКР) – Акинфеев, Смолов, Промес
Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Головин, Промес, Глушаков
Кирилл Пупшев («Рейтинг букмекеров») – Промес, Глушаков, Смолов
Павел Пучков (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Глушаков, Фернандеш, Кузяев
Р
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Глушаков, Смолов, Джикия
Антон Рассказов (ТАСС) – Джикия, Лунев, Фернандо
Ксения Рахновская (RT) – Джикия, Промес, Головин
Дмитрий Рачицкий (ТАСС) – Глушаков, Промес, Смолов
Мария Румянцева (Первый канал) – Смолов, Промес, Кокорин
Николай Роганов («Советский спорт») – Кокорин, Промес, Смолов
Дмитрий Роговицкий («Советский спорт-Футбол») – Промес, Фернандеш, Глушаков
Александр Рогулев (Р-Спорт) – Промес, Головин, Глушаков
Юрий Розанов («Матч ТВ») – Глушаков, Вернблум, Смолов
Денис Розов (ТАСС) – Глушаков, Промес, Смолов
Денис Романцов (Sports.ru) – Акинфеев, Кокорин, Джикия
Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») – Промес, Игорь Денисов, Лунев
Николай Рязанцев (Р-Спорт) – Алексей Миранчук, Головин, Промес
С
Разим Сабиров (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Лунев, Джикия, Смолов
Лев Савари (RT) – Промес, Смолов, Алексей Миранчук
Павел Садков («Комсомольская правда») – Головин, Смолов, Ребров
Анатолий Самохвалов (РСпорт) – Фернандеш, Глушаков, Промес
Николай Самофалов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Зобнин, Промес, Кузяев
Даниил Сальников («Чемпионат») – Смолов, Промес, Фернандеш
Николай Саприн (Eurosport, «Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Промес, Глушаков, Джикия
Ильдар Сатдинов (Р-Спорт) – Промес, Джикия, Фернандеш
Александр Сафонов («Чемпионат») – Игорь Денисов, Смолов, Акинфеев
Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Фернандеш, Заболотный
Максим Сенаторов (Eurosport.ru) – Кокорин, Смолов, Алексей Миранчук
Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Промес, Смолов, Алексей Миранчук
Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Глушаков, Смолов
Дмитрий Симонов («Спорт-Экспресс») – Промес, Головин, Фернандеш
Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Глушаков, Головин
Сергей Смышляев (Р-Спорт) – Головин, Кокорин, Бикфалви
Кирилл Снастин («Спорт день за днем») – Промес, Кокорин, Глушаков
Илья Соболев («Российская газета») – Промес, Глушаков, Смолов
Сергей Стариков (RT) – Глушаков, Головин, Кокорин
Мария Степанова («Интерфакс») – Вернблум, Гранквист, Джикия
Владимир Стогниенко («Россия 24») – Промес, Зобнин, Головин
Вероника Столбунова (Р-Спорт) – Джикия, Головин, Вернблум
Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Кокорин, Кузяев, Алексей Миранчук
Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Смолов, Промес, Вернблум
Т
Севастиан Терлецкий («Известия») – Головин, Алексей Миранчук, Зобнин
Григорий Телингатер («Чемпионат») – Головин, Фернандеш, Зобнин
Дмитрий Темников (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Головин
Артем Терентьев («Советский спорт») – Дзагоев, Зобнин, Миранчук
Дмитрий Терехов (Первый канал) – Глушаков, Промес, Смолов
Егор Титов («Рейтинг букмекеров») – Глушаков, Смолов, Промес
Сергей Титов («Чемпионат») – Алексей Миранчук, Головин, Кокорин
Константин Тихов (Федеральное агентство новостей, СПб) – Промес, Алексей Миранчук, Фернандеш
Павел Тихонов (matchtv.ru) – Алексей Миранчук, Головин, Смолов
Алексей Ткачук («Рейтинг букмекеров») – Глушаков, Промес, Смолов
Владимир Топильский (Первый канал) – Зобнин, Головин, Алексей Миранчук
Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Смолов, Глушаков
Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Смолов, Глушаков, Промес
Евгений Трушин (ТАСС) – Промес, Глушаков, Фернандеш
Михаил Тяпков («Чемпионат») – Промес, Смолов, Головин
У
Федор Успенский («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Глушаков
Василий Уткин (журналист) – Промес, Смолов, Фарфан
Владислав Уткин (ТАСС) – Алексей Миранчук, Глушаков, Смолов
Ф
Александр Федоров («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Алексей Миранчук
Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Головин, Глушаков, Смолов
Алексей Фомин («Известия») – Фернандеш, Алексей Миранчук, Лунев
Х
Кирилл Хаит («Чемпионат») – Кокорин, Смолов, Головин
Дмитрий Христич (СБК) – Глушаков, Алексей Миранчук, Промес
Виктор Хрущев (Вести.ru) – Глушаков, Смолов, Лунев
Ц
Денис Целых («Чемпионат») – Промес, Головин, Глушаков
Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Cмолов, Кокорин, Головин
Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Промес, Глушаков, Акинфеев
Ч
Николай Чегорский («Спорт FM) – Промес, Головин, Кокорин
Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Головин
Глеб Чернявский (Телеграм-канал «Футбольные тексты») – Промес, Кокорин, Смолов
Валерий Чумаченко («Советский спорт») – Промес, Зобнин, Джикия
Ш
Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Азмун, Оздоев, Ахметов
Рустам Шарафутдинов (ТАСС) – Кокорин, Промес, Головин
Юрий Шейн (журналист) – Глушаков, Смолов, Акинфеев
Артем Шмелев (Sports.ru) – Промес, Головин, Фернандеш
Артем Шмельков («Матч ТВ») – Глушаков, Алексей Миранчук, Гилерме
Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Акинфеев
Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Глушаков, Промес, Головин
Евгений Шуваев (matchtv.ru) – Кокорин, Промес, Фернандеш
Щ
Роман Щерба («Спорт FM») – Смолов, Заболотный, Кузяев
Я
Юлия Яковлева («Советский спорт») – Промес, Фернандеш, Смолов
Николай Яременко («Советский спорт») – Промес, Смолов, Кокорин
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press