Прогрессмены. НХЛ объединяет хоккей и виртуальную реальность

Североамериканская лига выходит на новый уровень в трансляциях: скоро зрители смогут наблюдать за игрой в новом формате и анализировать «свежие» факты. Причем все это будет показано в онлайн-режиме.

Как это работает

Планируется, что в следующем сезоне любой матч НХЛ станет прорывным событием. Все дело в технологии отслеживания игроков в live-режиме: в шайбы и наплечники игроков начнут встраивать специальные микрочипы, чтобы передавать действия с площадки на экран. Картинка будет запаздывать от реального времени на сотые доли секунды.

NHL tests player-tracking technology that could fundamentally change how we watch the game The Athletic goes behind the scenes as the NHL tests a system that can track ~10,000 stats in 1 game & create a virtual world. My full story-https://t.co/oZu9Rc5ACx #VegasBorn pic.twitter.com/b1myMBQ03Y — Jesse Granger (@JesseGranger_) January 11, 2019

Само изображение напоминает спортивный симулятор типа NHL. Отличается только суть визуализации: теперь обычный зритель может ощутить реальность происходящего в прямом эфире. Правда, функция слежения за отдельным игроком в виртуальной программе пока не разработана. Но в лиге уверяют: такая возможность тоже появится.

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Первый опыт

Тестирование инновации хотели провести на матче всех звезд НХЛ-2018, но проба прошла только 11 января этого года на игре между «Вегасом» и «Сан-Хосе». Под сводами «Ти-Мобайл Арены» закрепили 18 антенн для отслеживания системы. Проверка получилась удачной: разница между игрой и виртуальной реальностью составила всего 0,16 секунды. А на соседнем с «симулятором» экране выводили статистический хит-парад из трех таблиц: 1) самые быстрые хоккеисты на льду; 2) игроки, отыгравшие больше всего в зоне атаки; 3) спортсмены, преодолевшие большее расстояние на льду.

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Зачем это нужно

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен благородно заявил: «Эта технология поможет болельщикам стать еще ближе к игре». Но он же и добавил, что на создание новой системы отслеживания была потрачена немалая сумма. Очевидно, лига собирается продавать свою идею за еще большие деньги, а тестирование на матче «Вегаса» и «Сан-Хосе» стало удачной рекламой для потенциальных покупателей. Например, обновляемые таблицы со статистикой по каждому игроку могут заманить телекомпании: эксперты и болельщики в США и Канаде помешаны на любых цифровых данных по матчу или игроку.

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Важная роль отводится и функции с переключением на хоккеиста, если такая появится. Разве болельщики не захотят понаблюдать за жизнью условного Овечкина на льду, хоть и при помощи гарнитур виртуальной реальности? Поэтому новая дорогая «игрушка» от НХЛ — умное решение для ведения успешного бизнеса.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, пресс-служба НХЛ