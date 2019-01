Прогрессмены. НХЛ объединяет хоккей и виртуальную реальность

Североамериканская лига выходит на новый уровень в трансляциях: скоро зрители смогут наблюдать за игрой в новом формате и анализировать «свежие» факты. Причем все это будет показано в онлайн-режиме.

Как это работает

Планируется, что в следующем сезоне любой матч НХЛ станет прорывным событием. Все дело в технологии отслеживания игроков в live-режиме: в шайбы и наплечники игроков начнут встраивать специальные микрочипы, чтобы передавать действия с площадки на экран. Картинка будет запаздывать от реального времени на сотые доли секунды.

NHL tests player-tracking technology that could fundamentally change how we watch the game

The Athletic goes behind the scenes as the NHL tests a system that can track ~10,000 stats in 1 game & create a virtual world.

My full story-https://t.co/oZu9Rc5ACx #VegasBorn pic.twitter.com/b1myMBQ03Y

— Jesse Granger (@JesseGranger_) January 11, 2019