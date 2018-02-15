Проездом через Ниццу. Как «Локомотив» одержал сумасшедшую победу во Франции

Московский «Локомотив» вернулся в еврокубковую весну. Столичная команда отправились на Лазурный берег, и принял он их совсем недружелюбно. Но команда Юрия Семина смогла справиться с давлением и показать характер.

Начало сразу не задалось. Это при том, что французы сами находятся далеко не в лучшей форме. В чемпионате Франции «Ницца» не набирала очков три матча подряд, проиграв «Метцу», «Тулузе» и «Дижону».

Команда Люсьена Фавра угодила в затяжное пике, свалилась на девятое место в таблице и, похоже, теперь не думает даже о Европе на следующий сезон.

Неудивительно, что на матч с «Локомотивом» команда была настроена по-особенному. Единственный способ спасти сезон – удачно выступить в Лиге Европы.

С первых минут «Локомотив» познал всю мощь французской атаки. Хозяева обрушились на красно-зеленых с рвением орлов, и уже на 3-й минуте Марио Балотелли распечатал ворота гостей. После этого игра взвинтилась и стала походить на настоящую битву. Команды поняли, что отсиживаться в обороне нет смысла — ни тем, ни другим. Но по москвичам было понятно, что на такой темп они не рассчитывали.

Ранний гол смутил «Локомотив» и те играли очень неуверенно, допуская много глупых ошибок. До конца первого тайма в матче случилось целых три эпизода, тянувших на пенальти, но назначили всего два.

На 28-й минуте к точке подошел Марио Балотелли и оформил дубль. Казалось, что команду Юрия Семина уже не спасти – поплыли ребята вдоль берега Средиземного моря.

Но на 45-й минуте пенальти был поставлен уже в ворота хозяев. Мануэль Фернандеш оказался точен и вернул россиян в игру.

Второй тайм получился для «Локомотива» удивительным. У команды взялась внятная и интересная игра, о которой в первом тайме можно было только мечтать. Второй тайм выглядел диаметрально противоположенным. «Ницца» играла так, будто бы ведет мяча в три, а «Локомотив» так, будто бы проигрывает с той же разницей.

Как итог – на 67-й минуте «Ницца» получает удаление, а далее сценарий развивался невероятным образом. С опасного штрафного, ставшего следствием нарушения на красную, Ману Фернандеш исполняет блестяще точный удар, делая счет равным. А уже через 8 минут в одной из многочисленных атак на ворота хозяев, оставшихся в меньшинстве, оформляет свой очередной хет-трик в Лиге Европы.

Все это стало шоком для местной публики, а московская команда вошла в раж и продолжила давить соперника у его ворот. Впечатлительные французы, не имея больше сил смотреть на то, как их команда мучается вдесятером, массово потянулись к выходу. А русские болельщики, хоть и было их немного, запели невероятно громко, создавая ощущения игры в Черкизово. Однако, несмотря на горячую поддержку, забить еще у москвичей не вышло. «Ницца» так же ничего не смогла сделать, бесславно провалил концовку. Расстроенный Марио Балотелли, хоть и пытался спасти ситуацию в самом конце, но больше двух в этот вечер забить ему было насаждено.

«Локомотив» сумел одержать очень красивую важную победу. Важную больше для себя чисто с психологической точки зрения.

После таких крутых матчей уверенность в своих силах сильно возрастает. В ответном матче уверенность в себе — это как раз то, что должно сыграть решающую роль и вывести команду Семина в следующий раунд.

Лига Европы. 1/16 финала.

НИЦЦА – ЛОКОМОТИВ – 2:3 (1:1)

Ницца. 15 февраля.

Стадион: «Стад де Нис»

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

«Ницца»: Бенитес, Данте, Коли, Марлон (Бюрне, 46), Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Менди, 82), Сери, Сент-Максимен, Плеа (Тамез, 70), Балотелли.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов (Рыбус, 46), Игнатьев, Денисов, Коломейцев (Фарфан, 46), Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 71).

Голы: 1:0 – Балотелли (3), 2:0 – Балотелли (28, с пенальти) , 2:1 – Фернандеш (45, с пенальти) , 2:2 – Фернандеш (69) , 2:3 – Фернандеш (77)

Предупреждения: Пейчинович (27)

Удаления: Коли (67)

13 (6) удары (в створ) 16 (9)

12 фолы 13

5 угловые 7

1 офсайды 3

42 % владения мячом 58



Фото: ФК «Локомотив»

Источник: еженедельник «Футбол»