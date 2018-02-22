Призраки прошлого. В Испании возобновили громкое дело о договорных матчах

Один из самых громких и затянувшихся футбольных скандалов в Испании вновь выходит на авансцену. Спустя два года простоя расследование договорного матча между «Леванте» и «Сарагосой» в 2011 году набирает новые обороты. А примечательно оно тем, что впервые в истории испанского футбола под угрозой оказались карьеры игроков калибра Андера Эрреры, Габи и Кристиана Стуани.

Предыстория и сомнительные выплаты

Перед заключительным туром сезона-2010/11 угроза вылета в Сегунду нависла сразу над десятью командами Ла Лиги. И именно положение «Сарагосы» казалось самым безнадежным. Победа над «Леванте» обезопасила «арагонцев» от понижения в классе, но почти сразу же появились подозрения о договорном характере данного матча. Ведь всего за несколько дней до игры со счетов «бланкильос» были списаны 965 тыс. евро. Эта сумма была распределена между футболистами Габи, Лео Понцио, Карлосом Диого, Андером Эррерой, Хорхе Лопесом, Браулио Норьегой, Паулу да Силвой, Маурисио Лансаро, Тони Добласом, главным тренером Хавьером Агирре и спортивным директором Антонио Прието. А президент клуба Агапито Иглесиас охарактеризовал этот жест щедрости как «мотивирующие премии». Спустя еще несколько дней данные средства были обналичены и возвращены Иглесиасу. Их дальнейшая судьба до сих пор остается загадкой.

В гостях хорошо, а дома лучше

Еще большее подозрение у прокуратуры вызвала проверка футболистов «Леванте». Согласно отчету испанской налоговой службы, выписки с банковских счетов футболистов за год уменьшились в сто раз! К примеру, в 2010-м Фелипе Кайседо и Густаво Мунуа тратили по 300 тыс. евро, а год спустя им стало достаточно уже не более трех тысяч. На все обвинения игроки дружно ответили, что в этот раз предпочли провести свои отпуска дома, в кругу семьи, вместо утомительных поездок в Майами или на Багамы. Охотно верим.

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Обвинение Тебаса и галисийская тень

В марте 2013-го ход делу дает новоявленный президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в своей предвыборной кампании пообещавший очистить испанский футбол от договорных матчей. Он получает поддержку со стороны тогдашнего президента «Депортиво» Аугусто Сесара Лендойро и игроков клуба Серхио Гонсалеса и Хави Венто. Что неудивительно, ведь галисийцы пострадали больше других, отправившись в Сегунду по итогам того сезона. За расследование дела берется видный антикоррупционный прокурор Алехандро Лусон.

Признание Габи и отрицание Эрреры

«Я сделал то, чего клуб требовал от меня», – заявил Габи в октябре 2014-го. Хавбек принял решение сотрудничать со следствием, но оговорился, что действовал не в своих интересах, а по настоянию клуба. К тому моменту у Габи уже был согласован контракт с «Атлетико», и дальнейшая судьба «Сарагосы» его не сильно заботила. Другой видный фигурант дела — Андер Эррера, напротив, все отрицал: «Я никогда не участвовал и не буду участвовать в какой-либо организации договорных матчей. Если меня когда-нибудь вызовут в суд, то я с удовольствием явлюсь на заседание, поскольку моя совесть совершенно чиста».

Без должной поддержки

Один из поворотных моментов в деле случился в январе 2016 года. Из числа свидетелей обвинения выбыли президент «Леванте» Кико Каталан, Серхио Гонсалес и президент «Вильярреала» Фернандо Роиг. Биться за справедливость продолжали Хавьер Тебас и Аугусто Лендойро, но безуспешно. В августе 2017-го судья Исабель Родригес закрыла дело. Однако последовавшая волна многочисленных жалоб не оставила испанской прокуратуре иного выхода. В феврале 2018 года вышло постановление о возобновлении расследования данного инцидента.

Лягушки-рецидивисты

Важно отметить, что в 2013 году «Леванте» уже находился под ударом. Валенсийцев подозревали в сдаче матча против «Депортиво», без особых проблем расправившегося в гостях с конкурентом по борьбе за выживание (4:0). Расследование того случая не выявило никаких нарушений. Хотя уже тогда появились подозрения по поводу того, что отдельные футболисты «Леванте» далеко не впервые промышляют подобными аферами. В тот момент перед ними маячила безрадостная перспектива дисквалификации от двух до пяти лет. Галисийцев же карма настигла сразу: вылета в Сегунду им избежать так и не удалось.

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Последствия

Испанская прокуратура запросила для всех отличившихся (36 футболистов, два тренера и три руководителя) по два года тюремного заключения и шестилетнюю дисквалификацию от любой деятельности, связанной с футболом. По первому пункту все фигуранты дела из подгруппы «Футболисты» могут дружно выдохнуть: в Испании сроки до двух лет в случае первого нарушения закона являются условными. А вот тогдашние главный тренер и руководители «Сарагосы» рискуют всерьез оказаться за решеткой. Хавьер Агирре замешан еще в одном деле по договорным матчам, а президенту Агапито Иглесиасу, генсеку Пако Чеке и экс-члену совета директоров Хавьеру Поркере грозит обвинение в фальсификации финансовых отчетов и коммерческой документации.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Сарагосы»