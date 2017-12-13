Привет от эха. Илья Казаков – о том, какое место в истории займет дерби «Спартак» — ЦСКА

То ли ЦСКА оказался настолько плох в дерби, то ли «Спартак» был так хорош в последнем матче года. 3:0, ни одного голевого момента у ворот Селихова и какая-то удивительно односторонняя демонстрация силы и куража. В общем, эхо этого дерби мы будем слышать еще долго.

Можно только гадать, как и чем оценивать «Спартак», отстававший после седьмого тура от лидирующего «Зенита» на 11 очков, а сейчас вернувшийся в чемпионскую гонку. Ответа на этот вопрос не знает, похоже, никто. Кого ни почитай, общий тон комментариев сведется к жонглированию цифрами и фактами да фразам вроде такой: «Чемпион смог собраться и прийти в себя после фиаско в матче с «Ливерпулем». И, возможно, команду Карреры надо оценивать именно так: от игры к игре. Без каких-либо прогнозов вдолгую, особенно сейчас, когда начался перерыв и вскоре откроется трансферное окно.

Главное, что можно сказать про «Спартак» в этом сезоне, — команда великолепно держит удар, даже удары.

Эпидемия травм, когда все требовали уволить тренера по физподготовке; неудачная селекция; встречные эмоции внутри клуба; разгром от «Зенита» — любой из этих историй могло оказаться достаточно, чтобы надломить чемпиона. Но красно-белые оказались удивительно живучи: сложно вспомнить, когда какая-то другая команда в России умудрялась выживать после даже не тяжелой болезни, а эпидемии. Да взять ту же тактику: насколько бездарно «Спартак» смотрелся против «Ливерпуля», настолько же точно был выбран план на ЦСКА, еще и успешно трансформировавшийся несколько раз по ходу дерби.

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ЦСКА, вышедший на эту игру на пике слухов о предстоящей продаже клуба — экономист Никита Кричевский, рассказавший о ней в фейсбуке, следующим постом пообещал опровергнувшему эту информацию в саркастической форме гендиректору красно-синих Роману Бабаеву судебным иском, — изначально был в аховом положении. Вернблум в атаке — эта идея давно перестала быть ноу-хау. Квинси Промес, Луис Адриано и Зе Луиш — на фоне шведа такая атакующая линия выглядела космически мощно. Если бы не Акинфеев, счет мог оказаться и более крупным. ЦСКА отменно смотрелся в зоне от штрафной до штрафной, а вот вблизи ворот – что чужих, что собственных – тягаться с земляками армейцам было не под силу.

Временами появлялось странное чувство, что красно-синим Лига чемпионов была важнее чемпионата — или после матча в Манчестере у них элементарно не осталось сил или куража.

В то время как «Спартак», напротив, сдувался в Ливерпуле, на дерби настроился, как на самый важный матч года. И это ощущалось все 90 с лишним минут.

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И что еще было странно — реакция на пропущенные мячи, да и не только на них, тренера ЦСКА и капитана. Гончаренко и Акинфеев были удивительно сдержанны. То ли понимая, что игра идет до гола, то ли заранее предугадывая возможность такого сценария дерби. Почему так? «Спартак» сегодня лучшая контратакующая команда страны, а ЦСКА, напротив, перестал играть в стабильно закрытый футбол — но чтобы все сложилось именно так заранее… Нет, поверить в это решительно невозможно.

Кстати, заметно, что не первый важный матч против такого же топ-клуба в России в нынешнем сезоне армейцы проводят на взводе. Если Акинфеев был подчеркнуто невозмутим, то его полевые партнеры пылали. В принципе, так и должно быть в дерби, но для команды, где мало игроков среднего возраста, а ветеранов и молодежи, напротив, через край, подобное нетипично. Перенастроил ли Гончаренко команду, лезло ли это из красно-синих по внутреннему желанию — вопрос, но временами было ощущение, что «Спартак» играет хоть эмоционально, но с холодной головой. А вот у ЦСКА слишком много уходит в нерв. И вероятно, это сказалось тоже.

Самой неправдоподобной оценкой после игры была следующая: «Спартак» одержал рядовую победу. И это притом, что зрелищность дерби оказалась на высоте.

Просто сейчас у красно-белых все внутрикомандное объективно лучше. Не атмосфера, разумеется, а состав — его глубина, вариативность, мощь. ЦСКА этим матчем напомнил себя многолетнего — прежнего, додолматовского. Когда состав, возможности, перспективы соперников-москвичей в дерби были несопоставимы. Умудряясь обыгрывать команды, не ставящие топ-задач, армейцы словно растратили к последнему зимнему туру весь запас сил, и так достаточно ограниченный. И пусть в таблице они сейчас на непривычном пятом месте, отрыв от второго минимален — в одну победу. Как Гончаренко смог выдать такую 20-матчевую серию — загадка. Особенно с учетом травм. Да еще играя на два фронта: в Лиге чемпионов, чтобы наполнить бюджет, и в чемпионате страны, где опять задача — попасть в самый престижный еврокубок.

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Поэтому перерыв на два месяца ЦСКА на пользу. А «Спартаку» – нет. Красно-белые на кураже, бегут и забивают, но что будет с ними после зимней паузы на тяжелых весенних полях — не предскажешь. Особенно если учесть, что первая игра в РФПЛ у них в 2018-м с «Локомотивом». Это ведь будет матч не за шесть очков, а за чемпионство — для «Спартака». Выиграет дерби лидер – и дотянуться до второго титула подряд Каррере с его подопечными не удастся: слишком существенным станет отрыв. В то время как победа превратит пока еще призрачные шансы на «золото» в осязаемые.

Но здесь за «Спартак» — аудитория. Дерби с ЦСКА вышло таким успешным еще и благодаря трибунам, как и ответная победа над «Зенитом». Спартаковский стадион сейчас, вероятно, самый знаковый в стране. Арена в Санкт-Петербурге в плане яростной поддержки до «Открытия» пока еще недотягивает, ЦСКА проигрывает по вместимости и посещаемости, а в Краснодаре, кажется, публика сейчас ходит даже не столько на клуб, сколько на стадион. А вот «Спартак» дома пользуется суперподдержкой. Тренируй красно-белых апологет закрытого, сдержанного стиля, в котором все идет от головы и логики, – это даже могло бы помешать команде. Но для такого сверхэмоционального коллектива, который постоянно подстегивает своим поведением на бровке Каррера, такие трибуны в радость. Они словно постоянно подпитывают друг друга – «Спартак» и его болельщики.

Здесь, конечно, спрятан и риск. Поражение от «Ливерпуля» вышло таким оглушительным, на мой взгляд, еще и потому, что «Спартак» перехвалили. Или даже не так: перегрели ожиданиями. Перед матчем, где решалось, быть или не быть чемпиону России в лигочемпионской весне, в глазах рябило от завышенных прогнозов. Причем не только среди болельщиков – позитив излучали и журналисты с людьми из футбольного мира. Это напомнило — при всем отличии историй — то, что творилось накануне игры сборной России в Израиле в конце отборочного цикла Евро-2008. Тогда ведь тоже сборная была на кураже, обыграв перед этим Англию в знаковом матче. И тоже тогда слишком многие слишком громко излучали позитив. Однако, как уже было сказано выше, этот «Спартак» хорош тем, что он быстро учится на своих ошибках.

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Признак высокого класса команды — в реакции на поражения. И красно-белые здесь однозначно демонстрируют топ-класс для отечественного футбола.

Даже больше того: состав позволяет чемпиону играть на двух фронтах с большими задачами на каждом направлении. Это действительно круто, такого «Спартака» у нас не было давно. И что круто вдвойне — Каррера уже «битый» тренер. Событиями после чемпионства, имиджевыми разгромами — что от «Зенита», что от «Ливерпуля». Итальянец уже знает на личном примере, что такое фиаско и что такое правильная реакция на него. Писал уже, что здесь не только его заслуга, но и окружения, — и это тоже большой плюс. Говорящий о правильно выстроенной системе отношений.

Самое интересное сейчас — кого купит «Спартак» зимой. Кого и за сколько. Во многом именно это будет говорить о планах и задачах клуба, о его целях. Все, кто покупался под задачу чемпионства, выстрелили и помогли его добыть. Следующий виток селекции получился не таким удачным, мягко говоря, и словно свидетельствовал, что где-то наверху считают: для решения текущих задач хватит и этого. Теперь же нас ждет третье трансферное окно при Каррере. Уже имеющего иную власть в «Спартаке» и, не исключено, иную силу голоса. Любопытно? Очень.

Таблица РФПЛ. Положение команд после 20-го тура

Как и любопытно, что же будет в ЦСКА зимой. Останется ли клуб в своей нынешней модели бытия или его ждет нечто новое. Первое даст молодежи еще один шанс. Второе может вернуть армейцам былое ощущение силы. Завершай они год матчем, где на кону не стояло бы ничего, кроме трех очков, эти вопросы вряд ли были бы столь острыми. Но после такого разгрома и отсутствия шанса быстро все исправить следующей игрой подобные темы оказываются более мучительными. Пример «Динамо», после нескольких сытых и ярких лет скатившегося в борьбу за выживание в Премьер-лиге, перед глазами. Запас прочности ЦСКА, конечно, совершенно иной, но ведь и он конечен.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»