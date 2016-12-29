Примерный список. Что можно пожелать чемпионату Испании в 2017 году

Испанской Примеры нет на российском ТВ, но она не стала менее зрелищной. Клубы выдают эмоциональные матчи с непредсказуемой развязкой, привычным лидерам бросают вызов новые герои, а борьба за еврокубковую зону становится ожесточеннее. «90 минут» перед Новым годом составил свой список пожеланий для Примеры.

Чтобы Зинедин Зидан стал лучшим тренером в мире.

Когда Зидана спросили, каким для него был 2016 год, он ответил: «Dog’s bollocks!». Если напрячься, и перевести более-менее цензурно, то примерно получится, что 2016 год был для Зизу зашибись как хорош. И с этим все сложнее спорить.

К победе Зинедина Зидана с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов многие журналисты отнеслись скептически. Зидана окрестили новым Роберто Ди Маттео, и, заготовив горы попокорна, устроились наблюдать, как в новом сезоне покатится его голова. Но, похоже, шоу не будет. Мадридцы уже стали обладателями двух трофеев в этом сезоне: суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок уже в музее «Реала». Но самое главное — под руководством Зидана «сливочные» выдали самую продолжительную беспроигрышную серию в истории клуба, которая достигла 37 матчей и продолжается до сих пор. То что в наступающем 2017-м хочется пожелать Зизу не стесняться и вспоминать слова «Dog’s bollocks!» как можно чаще.

Чтобы «старики» и дальше доказывали, что им рано на свалку.

Одними из лучших игроков прошлого сезона в Испании стали сразу два ветерана – Ариц Адурис и Рубен Кастро, родившиеся в 1981 году. Оба нападающих вошли в топ-10 бомбардиров Примеры и на собственном примере доказали, что яркой игре возраст не помеха. Кастро забил больше половины голов «Бетиса» в прошлом сезона, установил личный рекорд результативности и обезопасил команду от борьбы за выживание. Адурис пошел еще дальше: 20 голов в чемпионате, 10 голов в еврокубках и поездка на Евро в составе сборной Испании. В новом сезоне эстафету успел подхватить их ровесник Диего Лопес. В 14 матчах он 7 раз оставил свои ворота «на замке», обновил рекорд «Эспаньола» по продолжительности «сухой» серии и стал одним из лучших голкиперов первой половины чемпионата. Кто следующий из ветеранов обретет вторую молодость, узнаем уже совсем скоро.

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Чтобы «Севилья» не устала от роли Золушки на красочном балу.

Долгое время борьбу за чемпионский титул в Испании вели две команды – «Барселона» и «Реал». В последние несколько лет навязать конкуренцию этому дуэту удалось мадридскому «Атлетико», который в этом сезоне прилично лихорадит. Новым претендентом на звание возмутителя спокойствия вполне может стать «Севилья». Под руководством Унаи Эмери андалусийцы три раза кряду побеждали в Лиге Европы, но в чемпионате финишировали не выше 5-го места.

С приходом Хорхе Сампаоли результаты команды стали еще гуще. «Севилья» впервые за 7 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате команда идет на третьем месте, уступая одно очко «Барселоне» и четыре очка «Реалу» (правда, у «сливочных» игра в запасе). При чилийском тренере «Севилья» стала смелее действовать в атаке и научилась выгрызать победы в концовках (игры с «Лас-Пальмасом», «Алавесом», «Леганесом», «Депортиво»). В новом году хочется увидеть дальнейший прогресс команды Сампаоли и чтобы у «Севильи» получилось составить конкуренцию главным фаворитам.

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Чтобы «Сельту» не сдали в сумасшедший дом, и она и дальше оставалась безумной командой.

Галисийцы по праву могут считаться самой неоднозначной командой первой половины чемпионата. В прошлом сезоне «Сельта» завоевала путевку в Лигу Европы, но летом лишилась своего лидера – Нолито. И если роль нового героя на себя взял Яго Аспас, то результаты команды стали совершенно непредсказуемы. Забить три безответных гола «Барселоне» за один тайм, но едва не упустить победу, поучаствовать в голевой перестрелке с «Бетисом» (3:3), разбазарить преимущество в три мяча по ходу игры с «Лас-Пальмасом» — все это подвиги команды Эдуардо Бериццо.

При этом «Сельта» продолжает выступления в Лиге Европы, добравшись до стадии плей-офф, а Аспас делит с Криштиану Роналду третье место в гонке бомбардиров. В новом году хочется пожелать «Сельте» обрести больше стабильности, оставаясь при этом столь же веселой командой, чьи матчи с интересом продолжат смотреть нейтральные болельщики.

Чтобы Примера наконец вернулась в российские телевизоры.

Чтобы у всех нас была возможность лично следить за тем, станут ли вышеизложенные пожелания реальностью и чем еще Примера удивит в новом году. А то мы уже заждались.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press