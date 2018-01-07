Применение магии. Где должен играть Филиппе Коутиньо

Очередная мыльная опера, растянувшаяся на два трансферных окна, подошла к концу. «Барселона» позволила Филиппе Коутиньо войти в топ-3 самых дорогих футболистов мира, отвалив за него «Ливерпулю» 160 млн евро (с учетом бонусов). Но Эрнесто Вальверде еще предстоит решить непростую задачу по эффективному внедрению бразильца в свою игровую модель.

Ключевой вопрос

На пресс-конференции перед игрой «Барсы» с «Леванте» всех интересовала лишь одна тема — трансфер Филиппе Коутиньо. От расспросов журналистов Эрнесто Вальверде отбивался дежурными комментариями: «Коутиньо – отличный игрок, но мне больше нравится оценивать тех футболистов, которые есть в моей команде». Теперь же, когда все формальности улажены, от него стоит ждать более развернутого ответа. Но уже сейчас очевидно, что одним из главных вопросов будет игровая позиция бразильца в схеме Вальверде. Наиболее вероятным видятся три варианта: позиция классической «десятки», место на левом фланге атаки и оттянутый плеймейкер.

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По классике

В роли «десятки» Коутиньо чаще всего выступал в «Ливерпуле» в эпоху Брендана Роджерса. Бразилец был отличным подносчиком снарядов для атакующего дуэта Суарес–Старридж в сезоне-2013/14, раздававшим великолепные разрезающие передачи. А Суарес был для него кем-то вроде наставника и старшего брата, максимально помогавшего в его развитии. После ухода уругвайца Коут продолжал оттачивать свое мастерство на Рахиме Стерлинге и Старридже, когда тот еще был способен играть в футбол, а не отлеживаться в лазарете. Параллельно бразилец начал прокачивать еще один навык – неотразимые дальние выстрелы. В результате к моменту своего ухода из «Ливерпуля» он настрелял в АПЛ почти два десятка голов из-за пределов штрафной.

Немецкий расчет

С приходом Юргена Клоппа Коут чаще стал появляться на левом фланге атаки. И если в первые полгода работы немца в Англии Филиппе еще адаптировался к новой роли, то уже на следующий сезон он стал лучшим бомбардиром «красных», выступая на этой позиции. В сезоне-2016/17 бразилец поучаствовал в 20 голах «Ливерпуля», отличившись 13 раз и отдав 7 ассистов. Тогда же Коут явил миру еще один талант – мастерское исполнение штрафных ударов. Правда, при попытке встроить его на левый фланг или на позицию «десятки» в «Барселоне» Вальверде придется усадить на лавку другую дорогую игрушку – Усмана Дембеле. Но есть и третий вариант.

Иньестозаменитель

Еще до перехода Коутиньо в «Барсу» многие видели в нем замену Андресу Иньесте, позабыв о том, что они играют на разных позициях. Иньеста действует на позиции оттянутого плеймекера, задействованного в качестве дополнительной подстраховки для Серхио Бускетса при разрушении атак. Изначально эти функции отводились Паулиньо, но тот оказался больше заточен под атаку. Коутиньо же ярко выраженный атакующий игрок. Только в этом сезоне Юрген Клопп стал задействовать бразильца в роли центрального хава, что нелучшим образом отражалось на выступлении Фила. Если взглянуть на статистику отборов и перехватов, то у Коутиньо и Иньесты эти цифры будут практически идентичны. Но разница в том, что бразилец чаще всего совершает перехваты в атакующей трети. Ведь игровая модель «Ливерпуля» ориентирована на высокий прессинг (пусть и ставший менее интенсивным в этом сезоне).

Как будет на самом деле

Ответ на вопрос, насколько эффективно Коутиньо сможет освоиться в той или иной роли, может скрываться за еще одним вопросом: так ли был необходим каталонцам этот трансфер именно сейчас? На данном этапе они не испытывают конкуренции в чемпионате: «Реал» безнадежно отстал, «Атлетико» штормит, а «Валенсия» еще не в состоянии навязать борьбу. Где Филиппе действительно мог помочь «блаугранас», так это в Лиге чемпионов. Но в этом розыгрыше ЛЧ он уже заигран за «Ливерпуль». Так в чем же польза? В сложившейся ситуации Вальверде может смело экспериментировать с составом во второй половине сезона, давая бразильцу возможность вжиться в каталонский механизм. Это позволит Коутиньо войти в следующий сезон в качестве полноценной боевой единицы с четким пониманием своих обязанностей.

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Важно отметить, что бразилец остался профессионалом и за все время переговоров не занимался спекуляциями через прессу, выставляя себя мучеником и жертвой, чем злоупотреблял Рахим Стерлинг при переходе в «МанСити». А особенно обиженным фанатам, купившим в этом сезоне футболки с фамилией Коутиньо, клуб выдал ваучеры на 50 фунтов. Теперь им будет грустно лишь от того, что на «Энфилде» больше не увидеть магии «маленького волшебника».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press