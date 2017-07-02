Приключения немцев в России. За сутки до финала. Обзор соцсетей

Автор: Ребята Йоги 0

Сборная Германии прибыла в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в финале Кубка конфедераций со сборной Чили. Показываем, чем занимаются чемпионы мира в культурной столице России. 

сборная Германии

Посмотрите, с кем встретился Йоахим Лев на стадионе. К чему бы это?

сборная Германии

Развлекательную программу никто не отменял. Немцы осматривают достопримечательности Петербурга

сборная Германии

Горецка явно ощутил себя одним из Романовых

сборная Германии

Короткое видео о том, как сборная Германии знакомилась с достопримечательностями Санкт-Петербурга

Фитнес-тренер сборной Германии немного шокирован белыми ночами в Петербурге

сборная Германии

Никлас Зюле уже хвастается четвертым номером в «Баварии»

#4 🙏🏼

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Дракслер уверяет, что стадион в Петербурге готов к финале. Интересно, он в курсе большой предыстории «Крестовского»?

А его помните?

Moscow zum mitnehmen👌🏻🇷🇺😁#moscow #russia#goodtimes#love#world

A post shared by Kevin Kuranyi (@kuranyi.k) on

Тут Дракслер написал письмо российским болельщикам. Если еще не видели, то самое время ознакомиться

Фото: Global Look Press
Видео: Официальный канал сборной Германии на YouTube
Текст: Лидия Дидык

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Ребята Йоги

Блог Лидии Дидык и Вадима Павлова о сборной Германии. Здесь вы найдете последние новости, обзоры матчей, слухи, фоторепортажи и прочую информацию о чемпионах мира на Кубке Конфедераций-2017.

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