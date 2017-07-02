Приключения немцев в России. За сутки до финала. Обзор соцсетей

Сборная Германии прибыла в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в финале Кубка конфедераций со сборной Чили. Показываем, чем занимаются чемпионы мира в культурной столице России.
Посмотрите, с кем встретился Йоахим Лев на стадионе. К чему бы это?
Развлекательную программу никто не отменял. Немцы осматривают достопримечательности Петербурга
Горецка явно ощутил себя одним из Романовых
Короткое видео о том, как сборная Германии знакомилась с достопримечательностями Санкт-Петербурга
Фитнес-тренер сборной Германии немного шокирован белыми ночами в Петербурге
Никлас Зюле уже хвастается четвертым номером в «Баварии»
Кевин Трапп продолжает тренировки. Есть шанс выйти в старте против Чили?
Focus 🔛 Last training before the final! Big match ahead 🇩🇪⚽️🇨🇱 are you going to watch it ? // Fokus 🔛 Letzte Einheit vor dem Finale morgen! Werdet ihr euch es anschauen ? 🇩🇪⚽️🇨🇱 // Concentration complète ⚽️ Dernière séance avant la finale demain! Est-ce que vous allez regarder le match ? 🇩🇪🇨🇱 @dfb_team #final #russia #confederationscup #dreambigger #RoadToRussia #DieMannschaft
Леон Горецка не забывает и про молодежную сборную. Поздравил своих коллег с титулом чемпионов Европы
Дракслер уверяет, что стадион в Петербурге готов к финале. Интересно, он в курсе большой предыстории «Крестовского»?
А его помните?
Тут Дракслер написал письмо российским болельщикам. Если еще не видели, то самое время ознакомиться
"We’re already looking forward to returning in summer 2018" — An open letter from Julian #Draxler to Russia's fans: https://t.co/noqBS7ylo9 pic.twitter.com/2O5nTq0lOA
— Germany (@DFB_Team_EN) June 30, 2017
Фото: Global Look Press
Видео: Официальный канал сборной Германии на YouTube
Текст: Лидия Дидык