Приключения немцев в России. За сутки до финала. Обзор соцсетей

Сборная Германии прибыла в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в финале Кубка конфедераций со сборной Чили. Показываем, чем занимаются чемпионы мира в культурной столице России.

Посмотрите, с кем встретился Йоахим Лев на стадионе. К чему бы это?

Развлекательную программу никто не отменял. Немцы осматривают достопримечательности Петербурга

Горецка явно ощутил себя одним из Романовых

Короткое видео о том, как сборная Германии знакомилась с достопримечательностями Санкт-Петербурга

Фитнес-тренер сборной Германии немного шокирован белыми ночами в Петербурге

Никлас Зюле уже хвастается четвертым номером в «Баварии»

#4 🙏🏼 A post shared by Niklas Süle (@nsuele25) on Jul 1, 2017 at 1:21am PDT

Кевин Трапп продолжает тренировки. Есть шанс выйти в старте против Чили?

Леон Горецка не забывает и про молодежную сборную. Поздравил своих коллег с титулом чемпионов Европы

Mit der überragenden Leistung gestern im Finale habt ihr es euch echt verdient !! EUROPAMEISTER !! Herzlichen Glückwunsch Männer !! 🇩🇪💪🏼 A post shared by @leon_goretzka on Jun 30, 2017 at 11:33pm PDT

Дракслер уверяет, что стадион в Петербурге готов к финале. Интересно, он в курсе большой предыстории «Крестовского»?

А его помните?

Moscow zum mitnehmen👌🏻🇷🇺😁#moscow #russia#goodtimes#love#world A post shared by Kevin Kuranyi (@kuranyi.k) on Jun 27, 2017 at 10:27am PDT

Тут Дракслер написал письмо российским болельщикам. Если еще не видели, то самое время ознакомиться

"We’re already looking forward to returning in summer 2018" — An open letter from Julian #Draxler to Russia's fans: https://t.co/noqBS7ylo9 pic.twitter.com/2O5nTq0lOA — Germany (@DFB_Team_EN) June 30, 2017

Фото: Global Look Press

Видео: Официальный канал сборной Германии на YouTube

Текст: Лидия Дидык

Ребята Йоги Блог Лидии Дидык и Вадима Павлова о сборной Германии. Здесь вы найдете последние новости, обзоры матчей, слухи, фоторепортажи и прочую информацию о чемпионах мира на Кубке Конфедераций-2017.