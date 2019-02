Преступник в «Леванте», встреча старых приятелей, «Ферги-тайм» в Севилье. Главные мгновения 23-го тура испанской Ла Лиги

Дружба двух огурцов, «M&M» в «Хетафе», дерби на «Ванда Метрополитано» и «Сан Мамес». Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 23-го тура чемпионата Испании.

Матч тура

Дерби на «Ванда Метрополитано» между главными командами Мадрида по-хорошему началось еще за неделю до самого матча. Испанские СМИ без устали задавались несколькими вопросами: забьет ли своей бывшей команде Альваро Мората, как его бывший одноклубник по «Челси» Тибо Куртуа будет справляться с давлением трибун, и что покажет «Реал» после кубковой игры с «Барселоной».

Ответы дала сама игра. Куртуа был спокоен и даже глазом не моргнул на оскорбления некогда родных болельщиков «Атлетико». Мората забил гол, но после использования системы VAR мяч не был засчитан. А «Реал», в отличие от других полуфиналистов Кубка Короля, стал единственной командой, которая и забила гол, и победила. Во многом эта победа — заслуга Сантьяго Солари. Аргентинец переиграл тактически соотечественника Диего Симеоне: «Атлетико» напирал, а «Реал» не только выстоял, но и трижды воспользовался оплошностью обороны при контратаках. Отличный матч провели молодые Серхио Регилон и Винисиус Джуниор. Испанский защитник блистательно отработал в обороне, закрыв левую бровку и «выключив» Сантьяго Ариаса, а бразилец оказался настоящей головной болью для всей обороны «кольчонерос». Точку в матче поставил Гарет Бэйл: гол, забитый валлийцем, оказался юбилейным, сотым в майке за «Королевский клуб».

Missed the Madrid derby? Catch all the highlights from #AtletiRealMadrid here! 📺👇 pic.twitter.com/6pb7VuGg5D — LaLiga (@LaLigaEN) February 9, 2019

Если неделей ранее «Атлетик» проиграл в дерби «Сосьедаду», то на этот раз «львы» Гаиски Гаритано смогли добыть ничью с «Барселоной». Хотя моментов хватило с лихвой на несколько игр вперед: басконцы не реализовали убойную кучу моментов. Ничье «блаугранас» обязаны Марку-Андре тер Штегену. Наверняка немецкий вратарь спустя годы будет вспоминать о игре на «Сан Мамес» как самой лучшей в своей карьере.

Great performance from @Athletic_en , but they were met by a goalkeeper in inspired form… 📛🔥 Don't miss #AthleticBarça highlights! 📺 pic.twitter.com/6HD68LMyej — LaLiga (@LaLigaEN) February 10, 2019

Сенсация тура

«Жирона» села в лужу, уступив очень неожиданно «Уэске». Гости из Арагонии решили все свои вопросы еще в первом тайме, забив два безответных мяча. Оскенцы одерживают вторую победу подряд в чемпионате, а дела у жирондинцев идут катастрофически плохо: последнюю победу клуб одержал аж десять туров назад, а последние четыре игры закончились поражениями. Пять туров назад «Жирона», казалось, комфортно располагается рядом с зоной еврокубков, но теперь мелькает зона вылета в Сегунду.

Вероятно, тренерскому штабу каталонской команды стоит позаимствовать такое упражнение, направленное на концетрацию и сосредоточенность. «Уэске» пока помогает.

Трюк тура

Серхи Гарсия из «Эспаньола» ловко выкрутился из под прессинга Жордана Амата.

Дуэты тура

Хайме Мата и Хорхе Молина можно по праву назвать дуэтом «Двое из ларца». Успех «Хетафе» в последнее время напрямую ассоциируется с голеадорскими навыками двух испанцев. Вот и на этот раз была добыта волевая победа над «Сельтой». Несмотря на пропущенный гол уже на второй минуте, Мата и Молина не оставили никаких шансов обороне галисийцев. Мата поучаствовал во всех голах: два точных удара и пас Молине.

«Бетис» после изнуряющей игры с «Валенсией» в полуфинале Кубка Короля ожидаемо проиграл на «Бутарке». Счет мог быть и не таким крупным, но в матче блистал Юссуф Эн-Нессери. Алжирец, приобретенный в зимнее трансферное окно, окончательно влюбил в себя болельщиков «Леганеса», офрмив хет-трик. Алжирец сыграл пять но уже забил шесть голов.

А перед матчем состоялась дружеская встреча двух маскотов-огурцов: СуперПепино принимал в гости своего «брата» из Севильи Пальмерина.

Камбэк тура

«Севилья» остается непобедимой на родном «Рамон Санчес Писухан». Хотя и 0:2 было, и Банегу удалили. Зрители уже покидали трибуны, но произошел «Ферги-тайм»: на 88-й минуте Виссам Бен-Йеддер сократил разрыв в счете, а в компенсированное время подачу Промеса замкнул Пабло Сарабия. Испанец проводит блистательный сезон, и подтверждает реноме незаменимого игрока: Сарабия за 22 игры имеет 16 результативных действий. Баланс абсолютно равный: по восемь голов и пасов.

Акция тура

Заключительный матч прошел в Витории-Гастейсе, где «Алавес» принимал «Леванте». Встреча проходила в самой траурной атмосфере, и все это обуславливалось простой причиной: басконская команда второй игровой тур подряд играет матч в вечер понедельника. Активный блок болельщиков «Алавеса», группировка «Albila Iraulza 1921», устроил митинг, инсценирующий похороны футбола. Акцию поддержали и гости из Валенсии. В обращении фанаты клуба указали, что «в Испании происходит злоупотребление правами игры, манипуляции с расписанием и графиком игр, непозволительно высокими ценами на билеты. Все эти факторы в итоге убивают футбол, и виновато в этом руководство Ла Лиги во главе с Хавьером Тебасом». Акция продолжилась и на трибунах: подавляющее большинство кресел на стадионе «Мендисоросса» пустовало, а немногочисленные группы болельщиков были полностью одеты в черное.

Alavés fans protesting against having their game moved to Monday night by throwing football a funeral.. R.I.P FOOTBALL! 🇪🇸 pic.twitter.com/E96xtWoDPQ — The Real Casuals (@RealCasuals) February 12, 2019

Резонанс тура

«Леванте» отправлялся к «траурному» «Алавесу» в дурном расположении духа. Всю Испанию взбудоражила новость о неожиданном аресте защитника «лягушек» Тоньо, который был задержан в пятницу в арагонском городке Теруэль. Суд шокировал своим обвинением: вингер обвиняется в принадлежности к ОПГ, вымогательствах и угрозах в убийстве. Суд также указал финансовые махинации и фальсификацию документов. Руководство «Леванте» оказалось в состоянии шоковой терапии: за два дня до ареста Тоньо продлил контракт с клубом. Новость плохо сказалась на форме команды: «лягушки» уступили со счетом 0:2.

Цитата тура

«Я был спокоен. Плашку с фамилией не видел, меня такие вещи не интересуют. Я думаю о футболе. Очень уважаю «Атлетико», люди также уважают меня. Болельщики «Атлетико», которых я встречал на улице, желали мне удачи и всего хорошего. Но я понимаю, что дерби — особенные матчи»,

— Тибо Куртуа прошел проверку на прочность на «Ванда Метрополитано». Разве что пустил гол от Антуана Гризманна, но в остальном бельгиец справился.

Результаты 23-го тура

Вальядолид — Вильярреал — 0:0.

Хетафе — Сельта — 3:1 (1:1)

(Мата, 39 — с пенальти, 81, Молина, 62; Араухо, 2).

Атлетико Мадрид — Реал Мадрид — 1:3 (1:2)

(Гризманн, 25; Каземиро, 14, Рамос, 42 — с пенальти, Бэйл, 74).

Эспаньол — Райо Вальекано — 2:1 (0:1)

(Иглесиас, 72 — с пенальти, Дардер, 90; Ба, 33).

Жирона — Уэска — 0:2 (0:2)

(Авила, 35, 40).

Леганес — Бетис — 3:0 (2:0)

(Эн-Нессери, 22, 36, 66).

Валенсия — Реал Сосьедад — 0:0.

Севилья — Эйбар — 2:2 (0:1)

(Бен Йеддер, 88, Сарабия, 90; Орельяна, 22, Шарлес, 63).

Атлетик Бильбао — Барселона — 0:0.

Алавес — Леванте — 2:0 (1:0)

(Лагуардия, 23, Хони, 90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 21 гол; Л. Суарес («Барселона») – 15 голов; Стуани («Жирона») – 12 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков