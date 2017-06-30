Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» взял курс на финал Кубка конфедераций

Экипаж пресс-мобиля еженедельника «Футбол» отправился в Сакт-Петербург на финал Кубка конфедераций. Обладатель трофея определится в воскресенье 2 июля в матче сборных Германии и Чили.

Кубок конфедераций — не только турнир лучших сборных своих континентов. Он еще и покажет, насколько Россия готова через год принять чемпионат мира. Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер путешествует вслед за сборной России, а теперь и на решающий матч турнира.

Вместе с болельщиками мы покупаем билеты, вместе фанатами проходим все кордоны безопасности и считаем, во сколько обходится ЧМ-2018, а еще оцениваем стадионы и соперников. И выдаем подробные отчеты в блоге Сборная. Live. В экипаж пресс-мобиля помимо журналистов еженедельника «Футбол»входит и талисман ЧМ-2018 волк Забивака.

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.