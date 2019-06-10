Премьер-лига увеличится до 18 клубов. Отказаться, видимо, было невозможно

Клубы РПЛ почти единогласно проголосовали за увеличение участников в высшем дивизионе до 18 команд. Все произошло внезапно. Еще пару недель назад такого вопроса не было на повестке дня, о нем вообще никто не думал, но все идет к тому, что через несколько дней решение будет оформлено официально. Как? Зачем? Почему? Кому это нужно? Нет времени объяснять. Подписывайте.

По сути, есть единственный аргумент за реформу: в РПЛ станет больше матчей. Но почему это хорошо, непонятно. На стоимости телеправ это вряд ли скажется: продать еще несколько игр уровня «Томь» — «Нижний Новгород» зрителю не удастся. Про доходы от match day тоже вряд ли стоит говорить. На играх с такими соперниками, что вылезут из ФНЛ за счет реформы, могут заработать разве что «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и, может быть, «Краснодар». Но это будут очень незначительные доходы. Все остальные клубы и вовсе уйдут в минус. Потому что посещаемость в декабре, куда теперь наверняка залезет чемпионат, будет заметно ниже, а вдобавок надо будет готовить стадионы к этим матчам, включать подогрев на лишние две недели, привлекать персонал для уборки снега с трибун и поля, напрягать все службы города и т.д.

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Когда же про финансовую выгоду от двух лишних матчей говорит Евгений Гинер – это смешно. Хотя бы потому, что его ЦСКА, чтобы разгрузить календарь, вот уже второй сезон подряд шлет на ранние стадии Кубка России полурезервный состав, который благополучно «сливает» турнир – сначала «Авангарду», потом «Тюмени». Если бы армейцам была нужна как минимум еще одна домашняя игра в сезоне, то отношение к Кубку России было бы принципиально иным. Как и у многих других команд РПЛ, наперегонки спешащих вылететь из его сетки.

Нам говорят: посмотрите на Испанию, Англию, Францию! Там играет по 20 команд в высших дивизионах! А у нас страна в разы побольше будет – почему у нас всего 16 строчек в турнирной таблице? Но это еще один бредовый аргумент. Потому что силу и популярность футбола в стране нужно измерять не квадратными километрами территории, а количеством существующих на этой земле клубов.

Посмотрите на Англию: под Премьер-лигой (20 клубов) есть Чемпионшип (24 клуба), Лига 1 (24 клуба), Лига 2 (24 клуба), Национальная лига (24 клуба), Северная Национальная лига (22 клуба) и Южная Национальная лига (22 клуба) и еще 16 (!) этажей футбола! Там 140 лиг разного уровня и 7000 команд!

Поглядите на Испанию: там только в надводной части футбольного айсберга четыре дивизиона, а в них – 500 клубов. А есть еще любители и т.д. Мощнейшие пирамиды в других футбольных странах, их широчайшие основания поддерживают элиту, подпитывают их игроками и тренерами. А вы знаете, сколько в России профессиональных клубов? Ровно 100. Почти пятая их часть скоро будет элитой. Устоит ли эта элита, если у нее не будет фундамента?

Футбольные люди не могут этого не понимать. Так что причина увеличения Премьер-лиги до 18 команд может быть только одна – попросили. Кто? Государство. Больше, кажется, некому.

— Я вам тут год назад построило десяток стадионов за многие миллиарды, а что вы на них не играете? – видимо, спрашивало государство у большого футбола.

— Ну как не играем, — виновато пожимал плечами большой футбол. – Где-то играем.

— А в Саранске почему не играете? В Волгограде? В Калининграде? – сердилось государство. — Вот почему «Спартак» не играет в Саранске? Или «Зенит»?!

— Так Саранска нет Премьер-лиге. И Волгограда тоже, – вяло оправдывался большой футбол.

— Почему? – удивлялось государство. У него своих государственных дел было много, и за большим футболом оно не очень-то следило.

— Ну как почему, — мялся тот. – Не могут выйти. Там всего 16 команд, мест на всех не хватает, за них надо бороться.

— А почему всего 16?! – раздражалось государство. – Сделайте больше! Я вам денег даю-даю, а вам что, жалко, что ли?

На самом деле жалко. Потому что и сейчас в каждом туре полно шлаковых матчей, а настоящий интерес вызывают две-три игры. А когда Премьер-лигу разбавят еще двумя командами, это вообще перестанет быть зрелищем со вкусом. Но большой футбол молчал. Потому что государство и так уже злилось и могло распорядиться больше не кормить футбол из своих закромов.

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Так, похоже, и родилась эта реформа. Но несколько лет назад в российском футболе уже произошел переворот: он внезапно перешел на систему «осень–весна». До сих пор не было ни одного приличного исследования, чем изменение схемы чемпионата помогло клубам РПЛ. И если раньше они за счет возможности переносить матчи весной приобретали свежесть и даже выигрывали кубки УЕФА, то сейчас редко добираются в плей-офф. Другим же лигам – ФНЛ и ПФЛ – реформа здорово навредила. И в повышенной смертности российских клубов из низших дивизионов есть немалая ее вина.

Тогда решение перейти на «осень–весну» продавили жестко, не обращая внимания ни на какие аргументы против. Сейчас примерно то же самое происходит с увеличением числа клубов в РПЛ. Но память у российского футбола короткая. Так что лет через пять будет следующая реформа. Но какая – угадать невозможно.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»