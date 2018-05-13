Премьер-лига. Главное. Чем войдет в историю чемпионат России-2017/18

Российский чемпионат добрел до финиша, выкинув в последнем туре «Спартак» из основной сетки Лиги чемпионов. Еженедельник «Футбол» — о самом главном, что случилось в Премьер-лиге за этот сезон.

Главная сенсация — чемпион

За полгода все привыкли к «Локомотиву» во главе турнирной таблицы, но чемпион России – все равно главная неожиданность завершившегося сезона. Клуб еще недавно воевал с собственными фанатами, ставил глушилки перед трибунами, чтобы не слышать, как сектора отправляют в отставку руководство, то и дело менял тренеров, ссорился с футболистами и был одним из главных поставщиков скандалов в Премьер-лиге. В нем и в этом году было полно противоречий, но оказывается, что крепкого, но незвездного состава, опытного тренера и адекватного президента вполне достаточно, чтобы выиграть чемпионат страны.

«Самогон, как у Глушакова, сейчас точно пить не будем». «Локомотив» – чемпион-2017/18

#СамыйЛучшийКоллектив A post shared by 🏆🏆🏆 «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) on May 5, 2018 at 9:40am PDT

Главное разочарование – Мистер Манчини

Российская Премьер-лига – совсем не сказочный турнир, в нем полно провалов, упущенных шансов и позорных поражений. Но в этом сезоне в номинации «Фиаско» есть безоговорочный победитель – теперь уже экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Откуда ни посмотри на его работу, везде накрывает жуткое разочарование. Питер перед чемпионатом потратил на трансферы почти 100 млн евро. Манчини набрал банду аргентинцев, и ни один из них не «выстрелил». Тренер поссорился с одним из лучших нападающих России Артемом Дзюбой и провернул худшую сделку зимы – купил вместо него Антона Заболотного…

В конце концов Мистер сбежал в Италию, расторгнув контракт перед последним матчем чемпионата, а «Зенит» выдал самый плохой сезон за последние 13 лет: ниже, чем сейчас, команда в последний раз опускалась в 2005 году – 6-е место. В 2008-м «Зенит», как и теперь, занял 5-е место, но привез в Питер Кубок УЕФА.

Манчини – не единственный виновник провала. В клуб его звал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. А кроме того, в октябре 2017 года внезапно скончался спортивный директор Константин Сарсания. На нем, видимо, многое и держалось: после трагедии команда посыпалась так, что удержать ее не смогли ни деньги, ни новые назначения.

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Главное открытие – Далер Кузяев

Удивительно, но и с приятными неожиданностями в этом чемпионате все было очень неплохо. Антон Миранчук доказал, что «Локомотив» не ошибся, сделав ставку не только на его брата Алексея. В «Динамо» 23-летний Александр Ташаев выдал такой сезон, что сейчас за него будут драться «Спартак» и «Зенит». В ЦСКА громко о себе заявил Федор Чалов и еще громче – Константин Кучаев, обоим по 20 лет. В «Ростове» (но скорее в аренде – в «Балтике») «стрельнул» 21-летний Дмитрий Скопинцев, в «Уфе» Сергей Семак вырастает в очень приличного тренера… Но главное открытие сезоне – все-таки полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

Он не юн – ему уже 25 лет. Он не дебютант – в «Тереке» Кузяев провел 70 матчей. Но в «Зените» выяснилось, что Далер не просто опорный полузащитник, а игрок, который умело действует в атаке, обладает приличным ударом и чувством гола.

За этот сезон Кузяев забил в «Зените» 6 голов, за всю прошлую взрослую карьеру – ни одного. Так что, хмуро выпроваживая Роберто Манчини из Питера, не забудем ему сказать спасибо за открытие для сборной России возможностей такого игрока, как Далер Кузяев.

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Неудачник чемпионата – Каррера и его команда

«Это плохой сезон, и я в этом виноват. Вся ответственность на мне» — эти слова главный тренер «Спартака» Массимо Каррера произнес сразу после того, как его команда упустила «серебро» и гарантированное место в группе Лиги чемпионов. Но в сообщники итальянец может взять почти всех своих футболистов. Все было в руках «Спартака»: конкуренты безропотно уступали дорогу к Кубку России, и был шанс побороться даже за чемпионство.

Каррера и его команда не смогли удержать концентрацию в нужный момент. Кто в этом виноват?

Внутренние интриги вокруг трансферов? Демонстративный уход первого помощника Романа Пилипчука? Спартаковская эпидемия порванных «крестов»?.. В «Спартаке» весь сезон происходило что-то скандальное. Клуб, похоже, нелучшим образом справился с обрушившимся на него чемпионством, а ведь мог создать команду-династию.

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Главное чудо

ЦСКА шестой год подряд не опускается ниже 2-го места. С престарелой обороной, без нападающих и Вернблумом в атаке, с вечно травмированным Аланом Дзагоевым, со скамейкой, которая начинается и заканчивается Милановым, армейцы раз за разом проходят в Лигу чемпионов. Что это, если не чудо? На этот раз его автор – тренер Виктор Гончаренко. Но, похоже, ему все-таки придется перестраивать команду: Игнашевич и Березуцкие стали еще на год старше, Вернблум уходит, Муса возвращается обратно в Англию. Дальше терпеть уже нельзя. Впрочем, так о ЦСКА говорят перед каждым новым сезоном.

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Главный бомбардир

Квинси Промес забил 15 голов, и этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. При этом на позиции центрфорварда он провел всего лишь пять матчей. Квинси забивал и «Локомотиву», и ЦСКА, и «Краснодару», и «Зениту». Это говорит о классе. Возможно, все это поможет голландцу получить контракт мечты в Англии. Тем более если «Спартак» не попадет через квалификацию в основной розыгрыш Лиги чемпионов.

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

Лауреаты сезона. Версия еженедельника «Футбол»

Лучший вратарь: Игорь Селихов («Спартак»)

Уверенно подвинул в воротах Артема Реброва. Но оказался подвержен травмам. Почти все свои самые главные поражения «Спартак» потерпел, когда Селихова не было на поле.

Лучший защитник: Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Даже потеряв Ведрана Чорлуку, «Локомотив» остался командой с самой непроходимой обороной. Очень вовремя в Черкизове оказался Соломон Кверквелия.

Лучший полузащитник: Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Мозг чемпионов страны и один из главных факторов победы «Локомотива». Когда-то его мариновали в глухом запасе, а стоило выдать в руки все нити игры.

Лучший нападающий: Федор Смолов («Краснодар»)

Кривая результативности Федора Смолова внушает тревогу: в позапрошлом чемпионате – 20 голов, в прошлом – 18, в этом – всего лишь 14. Ему явно уже не интересно что-то и кому-то здесь доказывать. Надо быстро уезжать. Но пока он здесь все равно лучший.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм ФК «Локомотив»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»