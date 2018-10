Праздник «ПСЖ», первый успех «Нанта» и неудачный дебют Анри. Главные события 10-го тура Лиги 1

Ляп голкипера «Монако», розовая форма «Монпелье» и пижонство Мбаппе. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Первый блин комом

Дебют Тьерри Анри в качестве главного тренера «Монако» не удался. «Монегаски» проиграли «Страсбуру» (1:2). Это поражение стало для клуба пятым подряд. Команда не может одержать победу с августа. С 6 очками «Монако» находится на 19-м месте в турнирной таблице.

Триумф «ПСЖ»

«ПСЖ» дома разгромил «Амьен» (5:0) и одержал юбилейную десятую победу. Под конец первого тайма парижане сумели забить дважды, усилиями Маркиньоса и Рабьо. А во втором тайме хозяева довели счет до неприличного. По разу отличились Дракслер, Мбаппе и Диаби. Таким образом, «ПСЖ» стал первым французским клубом, который одержал 10 побед подряд на старте сезона.

FULL TIME: PSG make it a perfect 10 wins in 10 @Ligue1_ENG games this season… not to mention their second straight 5-0 victory 😎🔴🔵 #PSGASC #ICICESTPARIS pic.twitter.com/PfCyspjezD — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 20, 2018

«Львы» снова вышли на охоту

«Лион» смог оправиться от избиения в Париже. В матче 10-го тура Лиги 1 «львы» обыграли «Ним» (2:0). В первом тайме забитым голом отличился Дембеле. А итоговый счет зафиксировал уже Депай, который в чужой штрафной ушел от защитника «Нима» и расстрелял ворота Поля Бернардони.

Не спешите списывать неудачников

Один из аутсайдеров лиги «Нант» одержал первую домашнюю победу в этом сезоне. При этом клуб в родных стенах разгромил «Тулузу» (4:0), которая на старте сезона смотрелась добротной командой и умудрилась потрепать нервы многим своим соперникам. Героем же этого поединка стал нападающий «Нанта» Эмилиано Сала, оформивший хет-трик.

Une belle fête pour une belle victoire 🔥🔥🔥🔥 Au coeur du vestiaire après #FCNTFC 👇 pic.twitter.com/Wqv416i9YJ — FC Nantes (@FCNantes) October 21, 2018

Цвет настроения розовый

«Монпелье» сыграл против «Бордо» в розовой форме. Причина этому не гламурная футбольная революция. Так клуб совместно с организацией Octobre Rose поддержал акцию борьбы с раком молочной железы. Кстати, в этом матче «Монпелье» победил и занял 3 место в турнирной таблице. Возможно, розовый цвет приносит удачу.

«Марсель» заставил «орлят» сидеть в клетке

«Ницца» снова не смогла отобрать очки у «Марселя». Хотя у «Олимпика» отсутствовал лидер атак — Флориан Товен, что давало «орлам» некое преимущество. Подопечные Патрика Виейра мощно начали матч. Но удары Балотелли и Сен-Максимена не смогли пробить великолепного Манданда. И под конец первого тайма «Марсель» сумел забить гол, который оказался победным. Сарр прострелил в штрафную на Сансона, полузащитник развернулся и пробил точно в угол. В концовке встречи ничью своей команде мог принести капитан «Ниццы» Данте, но его удар из убойной позиции прошел чуть выше перекладины.

Цитата тура

«Я хочу говорить о позитивных вещах, а не о негативных, иначе мы не сможем двигаться дальше. У нас были моменты, но мы проигрывали 1:0 к перерыву. После удаления Самюэля стало еще сложнее, но мы попытались продолжить игру даже вдесятером. Это было непросто. Мы пытались что-то создать, но пропустили гол, который мне не нужно описывать: он забит после ошибки», – сказал Анри после матча со «Страсбуром». https://twitter.com/AS_Monaco/status/1053749751714377728

Пижонство тура

Мбаппе творит невероятные вещи. Вы посмотрите, в каком стиле он отдал передачу на Кавани.

Kylian Mbappé does things so effortlessly sometimes #PSGASC pic.twitter.com/Z31H2wiasb — Sarah (@Sarah_RMadridd) October 20, 2018

Ляп тура

Голкипер «Монако» совершил роковой ляп, который не позволил клубу даже увести ничью из Страсбурга, Мяч летел прямо ему в руки, но вратарь не смог его поймать и привез гол в свои ворота.

Thierry Henry’s reaction to going behind for the 1st time as a manager. 😂 pic.twitter.com/iEKYuyv6OB — Get French Football News (@GFFN) October 20, 2018

Гол тура

Гол в исполнении Диаби получился очень красивым:

Результаты 9-го тура:

Лион – Ним – 2:0 (1:0)

(Дембеле, 24, Депай, 90).

ПСЖ – Амьен – 5:0

(Маркиньос, 12, Рабьо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 82, Диаби, 87).

Страсбур – Монако – 2:1 (1:0)

(Томассон, 17, Мотиба, 84; Тилеманс, 90 – с пенальти ).

Дижон – Лилль – 1:2 (2:0)

(Абед, 84; Пепе, 24 – с пенальти, Луис Араужо. 43).

Реймс – Анже – 1:1 (0:1)

(Чаваррия, 73; Траоре, 36)

Нант – Тулуза – 4:0 (2:0)

(Сала, 25,71, 77, Бошилья, 38).

Кан – Генгам – 0:0.

Монпелье – Бордо – 2:0 (1:0)

(Лаборд, 17, Делор, 53 – с пенальти).

Сент-Этьен – Ренн – 1:1 (1:1)

(Хазри, 4- с пенальти, Сарр, 34).

Ницца – Марсель – 1:0 (1:0)

(Сансон, 42).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) – 9, Неймар ( ПСЖ) – 8 голов, Товен (Марсель), Сала (Нант) – 7 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press