Правдивая ложь. Максим Михалко — о том, что происходит в Нижнем Новгороде накануне матча Англия — Панама

В Нижнем Новгороде расстояния между достопримечательностями немаленькие. Между станциями метро – еще больше. Поэтому если наметили пешим ходом за полдня посмотреть на канатную дорогу, погулять по набережной и Кремлю, а потом еще и фанзону на площади Минина не пропустить, запасайтесь водой и заранее намечайте места отдыха. Ходить придется много.

A post shared by Nizhny2018 (@nizhny2018) on Jun 6, 2018 at 12:16am PDT

Утешить рыдающих. Волонтеры ЧМ-2018, которые помогают иностранцам

Да матча Англия — Панами сутки, центр города рядом, а представители стран-участников матча на арене «Нижний Новгород» и не думают на глаза попадаться. Наконец добираюсь до памятника Чкалову. Вид оттуда, сверху божественный, эксклюзивный. Беззаботно проплывают по кораблики, вдалеке, где Ока встречается с Волгой, узнается стадион. В другой стороне и еще дальше плывут по воздуху кабинки, подвязанные к канатам. Все вместе это сооружение называется – канатная дорога. Важнейшее достоинство Нижнего. Даже в карте туриста в «шорт-листе» достопримечательностей указана.

Но если для гостей эта дорога – романтическое путешествие, то для местных – обычный транспорт. Маршрут один – до Бора. Мотаются три с половиной километра над Волгой нижегородцы туда ежедневно. Кто на тихий пляж, кто на работу, борский завод изготовления стекла, говорят, известен еще как. Даже в Казахстане его продукция продается. Боровчане тоже регулярно летают над Волгой, в обратном направлении — работать, учиться, да и просто на большую землю.

В Бору этом, кстати, временное пристанище Уругвая. Местные очень довольны. И не только осознанием причастности к мировому событию. Новенькую базу расхваливают, говорят, есть где теперь детям в хороших условиях тренироваться. Когда сборная Табареса уедет. А в понедельник Суареса надо будет спросить, есть ли у них в Уругвае такой транспорт, на котором к его нынешней базе добраться можно.

Около Кремля встречаю первых для себя в городе англичан. Один из них, из Портсмута, услышав фамилию «Смертин», засиял. Помнит, как российский полузащитник за его любимый клуб играл: «Старательный был игрок, полезный, много на поле успевал». Больше десяти лет уже прошло, а вспоминает, как вчера была. И кто сказал, что все англичане – снобы?

Упоминание следующей фамилии оживило уже всю троицу. «Bored», — выкрикнули хором, потом несколько раз повторили. Один даже гримасу пострашнее состроил – Фабио Капелло и на туманном Альбионе не только позитивные впечатления оставил. Причина схожа с российской – устали англичане от вечно серьезного вида Дон Фабио. Я перехожу на тему более актуальную. Почему, спрашиваю, Англия забыла, уже 22 года на крупных турнирах без медалей. Оказывается, и там ответ на этот вопрос ищут. Все вместе ищут. И болельщики, и журналисты с тренерами.

«Но эта команда хороша. Даже прекрасна, -заверяет англичанин, тот что из Лондона. Вот увидите». Завтра и увидим. С трибун скрупулезно Кейна с компанией рассмотрим.

На площади Минина, главном для болельщиков месте Нижнего, тем временем играется самый результативный матч турнира. Знакомый нам Аксель Виксель первым с партнерами вслед за Россией доводит число забитых мячей до восьми. А вместе с Тунисом играет Бельгия самый результативный матч турнира: 5:2. Вы когда еще такое голевое изобилие на чемпионате мира видели? Чудесный у нас турнир.

A post shared by Nizhny2018 (@nizhny2018) on Jun 8, 2018 at 11:32am PDT

На Покровке, соединящей фонзону с площадью Горького, восторги от виртуозных трюков Азара с Лукаку слышны из каждой закусочной. Но если в фан-зоне англичане с панамцами замечались, то здесь, за столиками, восторгаются их соперниками по группе кто угодно, только не они. У них здесь дела поинтересней. В панамскими отличительными знаками встречаются в основном женщины. Фотографируются с любопытными прохожими чинно, с достоинством. Британцы тоже цену себе знают. Увидели, что их снимать собираются, — гордым взглядом просияли. Шли почему то без флага, хотя сотней метров ранее прошли мимо женщины, держащую веером английские флаги. 500 рублей и один из них твой. Может не сторговались?

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес: «Нам нужно будет встать с нужной ноги, чтобы наши игроки зажглись, как новые звезды»

На стадионе панамские коллеги тренировкой своей сборной были впечатлены. А может не только тренировкой, но и исходом встречи Туниса с Бельгией? Мол, мы от нее не пять, а только три получили. А Тунис едва ничью с Англией не удержал. Так что мы завтра… Особенно расхваливали Диаса, даже Гарета Саутгейта на пресс-конференции форвардом «Депортиво» пугали. Англичане, кстати, в отличии от соперников, только пресс-конференцией и обошлись. Предпочтя утром, перед вылетом в Нижний, провести тренировку в своем Рощино.

An early look around the Nizhny Novgorod Stadium for @GarethSouthgate and @JHenderson .#threelions pic.twitter.com/r4W53s9lyH

— England (@England) June 23, 2018