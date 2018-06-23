Правдивая ложь. Максим Михалко — о том, что происходит в Нижнем Новгороде накануне матча Англия — Панама

В Нижнем Новгороде расстояния между достопримечательностями немаленькие. Между станциями метро – еще больше. Поэтому если наметили пешим ходом за полдня посмотреть на канатную дорогу, погулять по набережной и Кремлю, а потом еще и фанзону на площади Минина не пропустить, запасайтесь водой и заранее намечайте места отдыха. Ходить придется много.

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Да матча Англия — Панами сутки, центр города рядом, а представители стран-участников матча на арене «Нижний Новгород» и не думают на глаза попадаться. Наконец добираюсь до памятника Чкалову. Вид оттуда, сверху божественный, эксклюзивный. Беззаботно проплывают по кораблики, вдалеке, где Ока встречается с Волгой, узнается стадион. В другой стороне и еще дальше плывут по воздуху кабинки, подвязанные к канатам. Все вместе это сооружение называется – канатная дорога. Важнейшее достоинство Нижнего. Даже в карте туриста в «шорт-листе» достопримечательностей указана.

Но если для гостей эта дорога – романтическое путешествие, то для местных – обычный транспорт. Маршрут один – до Бора. Мотаются три с половиной километра над Волгой нижегородцы туда ежедневно. Кто на тихий пляж, кто на работу, борский завод изготовления стекла, говорят, известен еще как. Даже в Казахстане его продукция продается. Боровчане тоже регулярно летают над Волгой, в обратном направлении — работать, учиться, да и просто на большую землю.

В Бору этом, кстати, временное пристанище Уругвая. Местные очень довольны. И не только осознанием причастности к мировому событию. Новенькую базу расхваливают, говорят, есть где теперь детям в хороших условиях тренироваться. Когда сборная Табареса уедет. А в понедельник Суареса надо будет спросить, есть ли у них в Уругвае такой транспорт, на котором к его нынешней базе добраться можно.

Около Кремля встречаю первых для себя в городе англичан. Один из них, из Портсмута, услышав фамилию «Смертин», засиял. Помнит, как российский полузащитник за его любимый клуб играл: «Старательный был игрок, полезный, много на поле успевал». Больше десяти лет уже прошло, а вспоминает, как вчера была. И кто сказал, что все англичане – снобы?

Упоминание следующей фамилии оживило уже всю троицу. «Bored», — выкрикнули хором, потом несколько раз повторили. Один даже гримасу пострашнее состроил – Фабио Капелло и на туманном Альбионе не только позитивные впечатления оставил. Причина схожа с российской – устали англичане от вечно серьезного вида Дон Фабио. Я перехожу на тему более актуальную. Почему, спрашиваю, Англия забыла, уже 22 года на крупных турнирах без медалей. Оказывается, и там ответ на этот вопрос ищут. Все вместе ищут. И болельщики, и журналисты с тренерами.

«Но эта команда хороша. Даже прекрасна, -заверяет англичанин, тот что из Лондона. Вот увидите». Завтра и увидим. С трибун скрупулезно Кейна с компанией рассмотрим.

На площади Минина, главном для болельщиков месте Нижнего, тем временем играется самый результативный матч турнира. Знакомый нам Аксель Виксель первым с партнерами вслед за Россией доводит число забитых мячей до восьми. А вместе с Тунисом играет Бельгия самый результативный матч турнира: 5:2. Вы когда еще такое голевое изобилие на чемпионате мира видели? Чудесный у нас турнир.

На Покровке, соединящей фонзону с площадью Горького, восторги от виртуозных трюков Азара с Лукаку слышны из каждой закусочной. Но если в фан-зоне англичане с панамцами замечались, то здесь, за столиками, восторгаются их соперниками по группе кто угодно, только не они. У них здесь дела поинтересней. В панамскими отличительными знаками встречаются в основном женщины. Фотографируются с любопытными прохожими чинно, с достоинством. Британцы тоже цену себе знают. Увидели, что их снимать собираются, — гордым взглядом просияли. Шли почему то без флага, хотя сотней метров ранее прошли мимо женщины, держащую веером английские флаги. 500 рублей и один из них твой. Может не сторговались?

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На стадионе панамские коллеги тренировкой своей сборной были впечатлены. А может не только тренировкой, но и исходом встречи Туниса с Бельгией? Мол, мы от нее не пять, а только три получили. А Тунис едва ничью с Англией не удержал. Так что мы завтра… Особенно расхваливали Диаса, даже Гарета Саутгейта на пресс-конференции форвардом «Депортиво» пугали. Англичане, кстати, в отличии от соперников, только пресс-конференцией и обошлись. Предпочтя утром, перед вылетом в Нижний, провести тренировку в своем Рощино.

На вопрос об этом Саутгейт сослался на обычную футбольную практику. Согласно которой многие команды тренируются не там, где играют. Еще тренер сослался на жару- негоже накануне матча игроков на такое пекло выгонять. От соотечественников рулевому англичан вопросов было минимум. Спрашивали русские, панамцы. Прилетали вопросы от американца и даже коллеги из Сингапура.

Сидящий рядом с тренером Джордан Хендерсон сиял улыбкой, казалось, пообщаться хочет настолько, что готов на любой вопрос ответить вместо тренера. Но журналистам в этот раз интересней был Саутгейт. Ответы его порой звучали странно. Логически неуловимо. То назовет турнирную ситуацию «здоровой». То с темы места проведения тренировки перескочит на важность умения сохранять силы по ходу матча. Девочки-волонтеры мои предположения подтвердили: «перевод идет из центра сурдосопровождения, расположенного в Москве. Переводчики с футбольной спецификой могут быть и не знакомы.

Основные тезисы главный тренер Англии накануне матча обозначил так:

1. Его команда способна играть не только много забивать, но и делать это красиво.

2. К журналистам ни он, ни команда претензий не имеет. Понимает СМИ надо что-то интересное для читателей писать – поэтому к желанию постоянно слышать к мнению игроков относится с понимаем. Даже больше – если тем хочется покоя, то журналисты в этом помогать игрокам не обязаны.

3. Сборная Англии очень ценит болельщиков и благодарна тем, кто до России все-таки добрался. А добралось англичан по сравнению с поклонниками других стран мало по одной лишь по причине дороговизны удовольствия.

4. Футболисты далеко не всегда честно рассказывают о своих самочувствии и физическом состоянии. Причина банальна: все хотят играть.

5. Популярность английской Премьер-лиги не делает англичан зашоренными –подробно и постоянно они изучают футболистов на всех континентах.

Что, ж – завтра днем Англии предстоит экзамен на зрелость. На двух последних крупных турнирах от сборной ждали намного большего. Но она громко спотыкалась там, где считалась явным фаворитом. Или не бравшая 28 лет медалей на чемпионатах мира сборная уже с Панамой не фаворит?

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: Максим Михалко

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Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»