Позорная звезда. «Астон Вилла» выгоняет Габриэля Агбонлахора

За 17 лет в системе «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор проделал путь от многообещающего игрока «молодежки» до живой легенды с послужным списком под 350 матчей. Но даже этого порой бывает недостаточно, чтобы попрощаться с родной командой на хорошей ноте.

Все-таки не совсем справедливо, что человек, фамилия которого стала олицетворением современной «Астон Виллы», уходит под свист и плевки. То, что случилось с Агбонлахором, — яркое отражение происходящего с «Виллой» за последние 15 лет. В каком-то смысле игрок стал заложником собственной преданности команде, которая, утопая все глубже, утащила на дно и его самого.

Новая Терри-тория. Зачем кумир «Челси» переехал в Бирмингем

После первых сезонов с новым владельцем Рэнди Лернером, когда «львы» трижды подряд попадали в топ-6, лидеры команды были нарасхват. Одним из них был и молодой Агбонлахор – благодаря Мартину О’Нилу, доверившему форварду место в основе. В 2008 году Фабио Капелло впервые призвал его под знамена сборной Англии, где уже засветились одноклубники Гарет Бэрри и Эшли Янг. К тому моменту стало понятно, что с таким управленцем, как Лернер, «Астон Виллу» не ждет ничего хорошего. Переход в команду с серьезными амбициями и возможностями напрашивался сам собой.

Но Агбонлахор остался. И судьба его сложилась совсем не так, как у двоих других гвардейцев «Виллы». Бэрри отправился в «МанСити», стал чемпионом и обладателем кубка страны, примерил капитанскую повязку в сборной и побил космический рекорд Райана Гиггза по количеству игр в АПЛ. Янг, перейдя в «МЮ», завоевал все английские трофеи и по-прежнему получает вызовы в национальную команду. Его мастер-класс в матче с «Ливерпулем», где Янг на 90 минут превратил Мохамеда Салаха в человека-невидимку, вовсе достоин отдельной главы в футбольных учебниках.

Пирамида Салаха. Выходец из египетских трущоб покоряет европейские вершины

Распрощавшись с «Астон Виллой», Бэрри и Янг обрели титулы и заслужили всеобщее уважение, пока Агбонлахор гробил карьеру в тонущей команде. Сменивший О’Нила в 2010 году Жерар Улье предупреждал: «Ему нужно завязывать с тренажерами и скинуть вес, иначе он потеряет скорость. Это не пойдет ему на пользу, ведь скорость – единственный его козырь». Форвард и впрямь «разбомбился» до таких форм, что стал походить на профессионального бодибилдера.

С того момента как он подписал новый контракт со «львами» в 2014-м, началась самая постыдная глава его нахождения в клубе. Он перестал забивать, потерял место в основе, из-за лишнего веса какое-то время вообще не допускался до тренировок, зато купил шикарный дом стоимостью более 3 млн фунтов. Фанаты были обозлены, но скоро их ждал гораздо больший шок.

В тот самый день, когда «Вилла» впервые с момента создания АПЛ вылетела в Чемпионшип, Агбонлахора сфотографировали в гостиничном номере с двумя девицами, алкоголем и шарами с веселящим газом. До того его дважды ловили на курении кальяна и даже гашиша, однако этот случай стал для болельщиков «Астон Виллы» плевком в душу, простить который было нельзя. Они ответили игроку через две недели на матче с «Арсеналом», принеся на трибуну огромный надувной пенис с фотографией Агбонлахора.

Раскаяние было неизбежным: «Я снимаю с себя полномочия капитана «Астон Виллы», поскольку не заслуживаю больше выполнять эту роль». Самый верный воспитанник клуба, некогда покоривший всех феноменальной скоростью, неординарным дриблингом и хлестким ударом, оставляет после себя горечь и разочарование. Будто бы и не было тех еврокубковых сезонов, где Габриэль вел за собой команду; тех победных голов в неистовых бирмингемских дерби; того памятного мяча в ворота «МЮ», благодаря которому «Астон Вилла» выиграла на «Олд Траффорд» впервые за 27 лет. Родной команде Габриэль больше не нужен. Учитывая последние «подвиги» 31-летнего нападающего, ему вряд ли найдется место в АПЛ. Да и нужно ли оно ему? Свой выбор Габи давно сделал. И выбор этот, пускай он хоть сто раз ошибочен, все равно достоин уважения.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football