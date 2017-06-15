Последняя тренировка в Германии и разрушение стереотипов. Обзор соцсетей сборной Германии. День второй

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей сборной Германии. День второй.

Амин Юнес ломает стереотипы о холодной зиме. Солнечный Сочи радует дебютанта сборной.

Юлиан Брандт косплеит Нео из «Матрицы».

Леон Горетцка на последней тренировке в Германии.

Бернд Лено завтра возвращается на историческую родину. Голкипер сборной — этнический русский.

Тренерский штаб сборной Германии не отстает от игроков.

5 дней остается до первого матча немцев против Австралии. Завтра команда вылетает в Россию!

Ну и улыбающегося Эмре Диана напоследок!

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

Блог Лидии Дидык и Вадима Павлова о сборной Германии. Здесь вы найдете последние новости, обзоры матчей, слухи, фоторепортажи и прочую информацию о чемпионах мира на Кубке Конфедераций-2017.