Последняя тренировка в Германии и разрушение стереотипов. Обзор соцсетей сборной Германии. День второй

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей сборной Германии. День второй.
Амин Юнес ломает стереотипы о холодной зиме. Солнечный Сочи радует дебютанта сборной.
Yeah, very cold 🌨❄️ pic.twitter.com/9YDfoOhCwJ
— Amin Younes (@AminYounes11) June 13, 2017
Юлиан Брандт косплеит Нео из «Матрицы».
Леон Горетцка на последней тренировке в Германии.
Бернд Лено завтра возвращается на историческую родину. Голкипер сборной — этнический русский.
Training in Frankfurt, morgen geht es nach Russland zum Confed Cup. #DieMannschaft pic.twitter.com/WZvKVURVRd
— Bernd Leno (@Bernd_Leno) June 14, 2017
Тренерский штаб сборной Германии не отстает от игроков.
Kick it like Schneider. 😉 Die sportliche Leitung ist schon auf dem Platz, gleich startet das morgendliche @DFB_Team-Training. pic.twitter.com/2oFcx8qHE6
— MercedesBenzFußball (@mbfussball) June 14, 2017
5 дней остается до первого матча немцев против Австралии. Завтра команда вылетает в Россию!
Die @DFB_Team-Vorbereitung biegt auf die Zielgerade ein: In 5 Tagen steht das erste Spiel gegen die @Socceroos an. #DieMannschaft pic.twitter.com/JLUPfl853i
— MercedesBenzFußball (@mbfussball) June 14, 2017
Ну и улыбающегося Эмре Диана напоследок!
😀👊 #DieMannschaft #ConfedCup pic.twitter.com/yDKof6NzGO
— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 14, 2017
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press