Последний шаг, время реванша и решающее сражение. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

На предстоящей неделе матчи чемпионатов будут разбавлены кубковыми играми. В Испании «Севилья» и «Барселона» разыграют Кубок короля, а в Англии определятся финалисты турнира. В Серии А лицом к лицу встретятся два главных претендента на скудетто. В Бундеслиге продолжается битва за путевки в Лигу чемпионов, а в РФПЛ ЦСКА и «Краснодар» сразятся за место в первой тройке.

Боруссия Д

21 апреля
«Боруссия» Д – «Байер»
Место: Дортмунд, Германия
Стадион: «Сигнал Идуна Парк»
Время: 19:30 (мск)

Календарь Бундеслиги дарит болельщикам на финише сезона очные матчи команд, сражающихся за места в Лиге чемпионов. «Боруссия» и «Байер» не только прямые конкуренты, но и лучшие клубы лиги по игре дома и на выезде соответственно. Без учета «Баварии» конечно же. Последние два выезда в Дортмунд завершились для «аспириновых» разгромным поражениями с общим счетом 2:9. Обе команды играют в открытый футбол, так что можно не сомневаться, что обе забьют.

                                                     П1        Х        П2
«Боруссия» Д – «Байер»    2,30     3,65    2,95

Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Москва. «ВЭБ Арена». 21 февраля 2018 г.

22 апреля
ЦСКА – «Краснодар»
Место: Москва, Россия
Стадион: «ВЭБ Арена»
Время: 16:30 (мск)

В этом сезоне ЦСКА потерпел уже четыре поражения на своем стадионе, а по количеству набранных очков в домашних встречах армейцы не входят даже в первую восьмерку РФПЛ. «Быки» же, напротив, одна из трех лучших команд лиги по игре на выезде. «Краснодар» еще ни разу не побеждал ЦСКА в Москве в матчах Премьер-лиги. Чтобы удержаться в первой тройке, хозяев вполне устроит и ничья, которая видится самым вероятным исходом встречи.

                                                     П1        Х        П2
ЦСКА – «Краснодар»          1,80     3,50    5,00

Манчестер Юнайтед

21 апреля
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Уэмбли»
Время: 19:15 (мск)

Последний шаг

Полуфиналы Кубка Англии традиционно проходят на «Уэмбли», ставшем в этом сезоне домашним стадионом «Тоттенхэма». Но в этот раз они значатся номинальными гостями. Этот факт важен потому, что семь последних матчей между командами завершались в пользу хозяев поля. «МЮ», как действующий обладатель трофея и более опытный кубковый боец, видится фаворитом, а потому напрашивается ставка на их минимальную победу.

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                                                                                   П1        Х        П2
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»     3,40     3,40    2,15

21 апреля
«Севилья» – «Барселона»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Ванда Метрополитано»
Время: 22:30 (мск)

Время реванша

В марте «Севилья» едва не нанесла каталонцам первое поражение в чемпионате Испании. Тогда «сине-гранатовые» отыгрались в самой концовке. «Барса» побеждала в трех последних розыгрышах Кубка, причем пару лет назад в финале они одолели как раз «нервионцев». Севильцы не потерпели ни одного поражения в нынешнем Кубке короля. «Барса» не проигрывает «Севилье» с 2010 года, и вряд ли эта серия прервется.

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                                                           П1        Х        П2
«Севилья» – «Барселона»     1,45     4,65    6,50

22 апреля
«Ювентус» – «Наполи»
Место: Турин, Италия
Стадион: «Ювентус Стэдиум»
Время: 21:45 (мск)

Решающее сражение

Очная встреча двух клубов, борющихся за чемпионство, поставит точку в их сражении. «Юве» создал небольшой отрыв, но победа в этом матче может окончательно отправить «Наполи» в нокаут, хотя они еще ни разу не проигрывали в гостях в этом сезоне Серии А. Неаполитанцы не побеждают в Турине с 2012 года, а в рамках чемпионата страны — и вовсе с 2009-го. Предстоящая игра может пройти без забитых голов.

                                                    П1        Х        П2
«Ювентус» – «Наполи»    2,05     3,35    3,80

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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