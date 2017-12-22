Порядок на дороге. Илья Казаков – о лидере РФПЛ

«Локомотив» пришел к зимней паузе в чемпионате на первом месте с отрывом в 8 очков от «Зенита». Это, пожалуй, главный сюрприз нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги.

Сейчас в это уже сложно поверить, а ведь совсем недавно, на момент ухода из «Локомотива» Ольги Смородской, в стремительный ренессанс «железнодорожников» было невозможно поверить. Победа в Кубке России-2014/15 той команды оказалась пиковым эпизодом, после чего начался спад. Задача, поставленная перед новым сезоном, – золотые медали – вероятно, оказалась слишком тяжелым бременем. «Локо» финишировал только шестым, сразу за «Спартаком», уступив пятое место лишь по дополнительным показателям, – и остался без еврокубков.

Как помним, масштабные перемены в «Локомотиве» произошли в августе 2016 года. Президентом вместо Смородской стал Илья Геркус, незадолго до того руководившей «Лигой ТВ», и вскоре за этим состоялось четвертое в судьбе Юрия Семина назначение главным тренером.

Команда шла тогда двенадцатой, болельщиков в Черкизове собиралось совсем мало, и многим казалось, что все происходящее вряд ли улучшит результаты клуба – или, по крайней мере, вряд ли улучшит их намного и быстро.

Спустя год с четвертью происходящее кажется чудом. Или, не исключено, чудом и является. «Локомотив» успел выиграть еще один Кубок России, «Локомотив» лидирует в чемпионате с огромным отрывом, обыграв всех соперников по первой восьмерке. «Локомотив» с внешней легкостью решил одну из поставленных на сезон задач – выход в весеннюю стадию Лиги Европы.

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Естественно, все ищут причины случившимся метаморфозам. В прогнозах перед началом сезона «железнодорожникам» отводили четвертое-пятое места. Главным претендентом на титул, по общему мнению, был заметно усилившийся «Зенит». Чуть меньшими представлялись шансы действующего чемпиона «Спартака» и «Рубина», в который вернулся Курбан Бердыев. Затем располагались ЦСКА и «Краснодар». Только потом у большинства шел «Локомотив», оставшийся без трех своих основных игроков – Чорлуки, Виталия Денисова и Ари.

И вот теперь он первый. Пока первый – до финиша чемпионата еще десять туров. В них разыграют тридцать очков для каждой команды. То есть если «Локомотив» выиграет семь оставшихся встреч, это будет гарантировать ему золотые медали, первые за четырнадцать лет. Хотя для победы, естественно, хватит и меньшего: никто из команд весеннюю часть первенства без потерь не пройдет.

Благодаря календарю уже первый матч после зимнего перерыва будет во многом определяющим. В Черкизове состоится дерби со «Спартаком» — клубом, чья история взлетов и падений так ощутимо напоминает локомотивскую. Только вот Романцев давно уже отделил себя от футбола – в качестве действующего лица, а не зрителя. И «Спартаку» понадобилось ждать столько лет, пока, вопреки многому, чемпионат для него после затянувшегося ожидания не выиграл человек из другой страны, Массимо Каррера.

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А «Локомотив» к этой мечте сейчас приближает тот, с кем у клуба были лучшие времена в истории, – Юрий Семин

Примеры его коллег-ровесников – Александра Тарханова или Гаджи Гаджиева показывают, что это поколение тренеров кто-то слишком рано перестал воспринимать в качестве мощных действующих фигур футбольного мира. В ситуации, когда инвестиции в наш чемпионат заметно сократились, именно их умение работать вопреки многим факторам вкупе с личным опытом прохождения через другие, часто более тяжелые кризисы оказалось одним из самых сильных достоинств.

«Урал», «Амкар», как и конечно же «Локомотив», объединяет при этих тренерах одно обстоятельство. Все они советские по духу команды. Если в данном случае под советским подразумевать определение, которое великий Борис Аркадьев дал тому нашему футболу. Они играют изо всех сил. Безусловно, не только они. Но в «Локомотиве» с возвращением Семина вновь появилась эта его фирменная черта – изо всех сил.

Голы, забитые в концовках матча, странно объяснять фартом. Везение крайне редко растягивается надолго. Тот же «Спартак» в прошлом, золотом, сезоне дожимал противников не за счет фарта. Он просто был более собран, более мотивирован. Он был очень голоден до большой победы: что бы ни происходило внутри команды или клуба, общая цель была важнее всего остального.

Так и «Локомотив», которому титул чемпиона сейчас нужен, как, пожалуй, никому в России. Дело ведь не только в том, что происходит на поле. Посмотрите, Миранчуки и Лысов продлевают контракты, хотя раньше лучшие молодые игроки покидали клуб. Это ведь тоже свидетельство, что «Локомотив» им сегодня интереснее других вариантов.

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Знаете, какой парадокс заставляет признаться самим себе, что мы вообще мало что можем оценить верно загодя, а не постфактум? Второй чемпионат кряду на первом месте команда, в которую не верили. Если говорить конкретно о «Локомотиве» — не верили в президента Геркуса, в тренера Семина, в форварда Фарфана, в Игоря Денисова, в то, что Миранчуки останутся, что клуб справится с потерей травмированных лидеров, включая вратаря. Зато сейчас, когда «железнодорожники» в таком порядке, уже начинает казаться, что иначе и быть не могло.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Видео: Instagram ФК «Локомотив»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»