Португальский домострой. Почему «Халл Сити» должен остаться в АПЛ

Один из главных аутсайдеров турнира в 2017 году ни разу не уступил дома, выиграв шесть из семи встреч на «Кей Си». В 34-м туре «Халл» остался вдесятером уже на 25-й минуте, но даже это не помешало ему победить. Многих удивляет такая серия, но только не тренера «тигров»: Марку Силва не знает домашних поражений в чемпионатах уже более трех лет.

Последняя неудача в родных стенах постигла команду Силвы 30 марта 2014 года, когда его «Эшторил» проиграл в чемпионате Португалии «Риу Аве». После этого португалец успел стать чемпионом Греции с «Олимпиакосом», который набрал в сезоне-2015/16 85 очков из 90 возможных, не выиграв лишь два матча. Да ведь у «красно-белых» нет внятной конкуренции, скажете вы. Может и так, но при Силве «Олимпиакос» обогнал ближайших преследователей на 28 очков. 28, Карл! Сегодня, к примеру, лучший клуб Греции опережает ПАОК всего на 3 очка, потерпев 5 поражений. Но речь не о греках, а о португальцах.

Когда Жозе Моуринью бывает хорошим

Помнится, Жозе Моуринью во времена первого пришествия в «Челси» за три сезона так и не проиграл в АПЛ на «Стэмфорде». Большинство в курсе, что португалец – обладатель самой длинной серии без домашних поражений в национальных чемпионатах (150 игр). Конечно, Силве до этого еще далеко, однако начало все равно неплохое. «Мы были командой, которая находилась на последнем месте. Мы должны были поверить в себя и понять, что все возможно. Если бы я не верил в себя и в свою команду, меня бы не было здесь, – убеждает Марку. – Есть еще один элемент, о котором я просил задуматься. Это страсть. Мы должны выкладываться на каждой тренировке так же, как и на игре». Судя по всему, именно эта страсть помогает «тиграм» брать столь необходимые очки.

Такое ощущение, что истина «Не проиграй дома» – первая заповедь португальской тренерской школы. Как их этому обучают – секрет фирмы. «Халл» в родных стенах владеет мячом даже меньше, чем в гостях (46% против 47%). Точность передач в выездных матчах лучше (79% на 76%). Чуть ли ни единственное, в чем «тигры» статистически сильнее, когда играют на «Кей Си», – реализация стандартных положений. 12 мячей они забили с домашних стандартов, в гостях – только 5. В выездных матчах команда чаще и успешнее идет в обводку, создает больше моментов, но забивает втрое меньше. В оборонительных действиях цифры говорят в пользу выездов: «тигры» совершают больше отборов и перехватов, реже фолят. И все равно в выездных матчах больше всех пропускают и отгружают меньше всех голов. Дома команда тоже не играет на ноль, но с приходом Силвы находит в себе силы забивать больше соперников.

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«Мы должны прогрессировать в каждом отношении: физическом, психологическом, техническом, тактическом. Именно это я хочу видеть каждый день, в каждой тренировке, в каждой игре. Я не могу стоять на месте и пытаюсь передать эту философию игрокам», – говорит Силва. С ним команда и впрямь начала оживать, несмотря на потерю в зимнее окно двух важнейших игроков – Снодграсса и Ливермора.

Здесь и без них есть на кого посмотреть. Тот же Кертис Дэвис выдал такой старт, что долгое время был вторым в лиге (после Идриссы Гуйе) по выигранным единоборствам. С приходом Раноккья он все чаще оказывается в запасе, но его конкурент выглядит здорово и уже записал на счет 2 гола и 2 ассиста. Как и разошедшийся в последних играх Магуайр. В нападении Силва вытащил из небытия Ньясса, и тот начал подавать признаки жизни. Однозначно усилили атакующий потенциал Маркович и Гросицки, ну а Клукас по-прежнему незаменим.

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«Халлу» осталось провести еще две домашние встречи – с «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом». Вероятно, что под конец сезона домашняя серия «тигров» все-таки прервется. Тем не менее работа Марку Силвы настраивает на позитив. Малыш, как по-отечески называет его Моуринью, уже успел обидеть «Ливерпуль» и отнять очки у «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне он наверняка попортит кровь и другим лидерам. Чтобы выполнить миссию по спасению «тигров», Силве осталось пробудить в них еще немного страсти: матчи с «Сандерлендом» и «Кристал Пэлас» должны расставить все по своим местам.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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