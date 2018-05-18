Порно мотиватор. Хоакин Капаррос вернулся в «Севилью»

За несколько туров до завершения чемпионата Винченцо Монтелла во второй раз в сезоне получил пинок под зад. «Севилья» под его руководством смотрелась ничем не лучше «Милана», откуда он был уволен в ноябре. Концовку турнира Ла Лиги «нервионцы» проводят в компании Капарроса, вернувшегося в клуб спустя 13 лет с прощальной миссией.

О возвращении Хоакина Капарроса в «Севилью» стало известно в конце апреля, под вопросом оставалась лишь его роль в клубе. «Мы уже провели с ним переговоры. Он точно будет работать с нами, но пока я не могу раскрыть какие-либо еще детали», — прокомментировал ситуацию президент клуба Хосе Кастро. Местные СМИ предрекли Капарросу место сменщика Винченцо Монтеллы — и не прогадали. Хотя чуть ранее совет директоров по итогам пятичасового заседания вынес решение, что Монтелла доработает с клубом до конца сезона. Видимо, успели передумать.

Биография Хоакина особо ничем не примечательна. Большую часть карьеры он проработал с заведомыми аутсайдерами, а его единственным трофеем остается кубок за победу в Сегунде с «Севильей». Зато под руководством Капарроса в составе «нервионцев» раскрылись Карлос Марчена, Хосе Антонио Рейес и Серхио Рамос. А в 2016 году ему даже прочили пост главного тренера сборной Испании после ухода Висенте дель Боске. Но сейчас его ждала ответственная миссия: в оставшихся турах ему необходимо было обеспечить клубу место в первой семерке, что гарантирует участие в Лиге Европы на следующий сезон.

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Новоиспеченный тренер «нервионцев» начал удивлять с первой же пресс-конференции, заявив, что не будет получать зарплату за свою работу. «Я, честно, не думал, что клубу нужно платить мне. Мой контракт рассчитан всего лишь на месяц», – сказал Капаррос. Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил эту информацию и сказал, что Хоакин выразил желание помочь клубу на безвозмездной основе.

Энтузиазмом нового босса моментально заразились игроки. Вдохновленные переменами футболисты севильского клуба выдали победы над двумя «Реалами»: из Сан-Себастьяна и Мадрида. Журналисты поспешили узнать о готовности Капарроса возглавить «Севилью» на постоянной основе и получили довольно любопытный ответ. «В футболе ты можешь пройти путь от шлюхи до монашки за пять минут. Сейчас я думаю только об оставшихся матчах», — резюмировал Капаррос.

Его называют прирожденным мотиватором, эмоциональным и прямолинейным тренером, не приемлющим шуток. Чтобы лучше понимать методы этого специалиста, достаточно послушать рассказ экс-защитника «Мальорки» Андерсона Консейсау: «Во время установки на игру с «Атлетиком» Капаррос показал нам одно видео. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что это порнографический фильм! Наши лица были настоящей поэмой в тот момент: мы не понимали, что происходит. Фильм продлился не более 30 секунд, однако оставил неизгладимое впечатление». Какой еще тренер предпочтет мотивационным речам показ порно? Весь посыл сводился к тому, что футболисты должны были трудиться так же усердно, как и актеры в фильме. «В этом случае нужно думать не о содержании, а о намерении. Я всего лишь пытался пробудить игроков и расшевелить их», — объяснял свой поступок Капаррос.

Хоакин не только изобретательный мотиватор, но и замечательный психолог. Все, кто имел опыт работы с ним, подчеркивают его умение заставить футболистов поверить в достижение любой цели. Какой бы невероятной она ни казалась. Уже после двух матчей его стали называть спасителем и сравнивать с друидом Панорамиксом из комиксов про Астерикса и Обеликса, варившего чудотворное зелье для жителей галльской деревни. «Я не спаситель, спасители — это игроки. И у этой команды довольно много талантливых парней. Вместе мы постараемся добиться максимальных результатов в оставшихся матчах», — отмахивался от любых сравнений тренер.

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Капаррос успешно справился с поставленной задачей еще за тур до конца чемпионата, добыв со своей командой ничью в севильском дерби. Болельщикам «Севильи» остается сожалеть лишь о том, что 62-летний специалист не возглавил команду перед финалом Кубка Испании. При нем «нервионцы» точно бы не пропустили пять безответных голов от «Барселоны». Иначе даже страшно представить, каким пыткам их подверг бы Капаррос. Уж явно не просмотрам порно.

Текст: Никита Котов

Фото: официальный твиттер «Севильи», официальный твиттер Хоакина Капарроса