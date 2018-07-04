Попасть в восьмерку. Как Швеция вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Швеции с 1994 года не попадала в число восьми лучших команд мира. Благодаря победе над Швейцарией (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2018 это произошло. Максим Михалко стал свидетелем значимого для шведов события.

До матча наши северные гости – эталон серьезности. На контакт идут, но скорее из вежливости. Разговор поддерживают, но с этаким холодком, при этом смотрят в будущее с оптимизмом. Богатый на сюрпризы чемпионат подарил «Тре крунур» облегченную сетку плей-офф. И шанс впервые с 1958 года сыграть в финале… Как и тогда, с бразильцами! Шведы надеются, шведы верят…

Болельщики из страны банков и сыра перед матчем гораздо веселее. С гордостью напоминают, что за последние пять лет дважды их сборная по хоккею дошла до финала чемпионата мира, где оба раза проиграла…Швеции. На вопрос о Вячеславе Быкове глаза у них загораются. Тут же добавляют: «Андрэй Хомутофф». Весь швейцарский этап карьеры великих советских хоккеистов и сегодня помнят назубок.

За десять минут до стартового свистка взгляд на трибуны расстраивали. Свободной, казалось, останется треть мест. Но зря ж разве чемпионат мире в России называют великолепным, а стадионы – одними из лучших в мире? Начался второй тайм, подоспела официальная информация: 64 032 зрителя высветило табло.

В матче #SWE vs #SUI был преодолен новый рубеж: за всю историю проведения ЧМ игры турнира посетили уже более 40 миллионов зрителей!🙌 pic.twitter.com/pv6fRFMaFZ — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018

Расстановка шведов возвращала в старые добрые времена. Их 4+4+2 смотрелись настолько четко, что хоть линию между игроками проводи. Верность этой схеме сохраняли весь матч. Даже, когда счет открыли, на что-то вроде 5+4+1 переходить не стали. Соперники долго с силами не собирались – тут и вспомнились впечатления от Швейцарии по групповому турниру, тут и стали понятные высокие ожидания. Вот и ювелирные передачи в свободные зоны, вот и розыгрыш, как с закрытыми глазами. Третий овертайм на первой стадии плей-офф назревал и выглядел бы закономерно. Однако на первый план вышел Эмиль Форсберг, чей удар с линии штрафной на 66-й минуте постарался заблокировать защитник соперника Аканджи, но вместо этого дезориентировал вратаря — 1:0.

А на последней добавленной минуте к основному времени матча шведы своей схеме впервые изменили. Вспомнили о том самом знаковом для себя 1958-м, когда бразильцы явили миру легендарные «дубль вэ» — улетали в контратаку по схеме 4+2+4. Добились, казалось, пенальти. Судья все же решил, что штрафного, от второго гола с которого только штанга и спасла Швейцарию. Швеция — в восьмерке сильнейших впервые с 1994 года, бронзового для себя чемпионата.

Успех раззадорил фанатов «Тре крунур» всерьез. У выхода со стадиона на вопрос о содержании песни в желтых секторах, они тут же воодушевились и запрыгали. Рев в поддержку тренера Швеции: «Оооо, Янне Андерссон!», все нарастал. Один из «желтых» занес над моей головой наполовину полный бокал пива и наклонил его…

Почему шведского душа удалось избежать, осталось загадкой. Постепенно крики шведов затихли в толпе, а я шел и удивлялся: «Неужели это — те серьезные и лаконичные люди, которых я видел перед матчем!»

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко