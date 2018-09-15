Помогли всем миром. Кто удачнее всех продал себя на ЧМ-2018

Мировые чемпионаты традиционно считаются крупнейшей ярмаркой для клубов. Для игроков же это — важнейшие смотрины, по итогам которых они могут круто поменять свою карьеру. Сентябрь подвел черту под летним трансферным окном, и теперь мы можем оценить, кому из участников ЧМ-2018 дал возможность сделать движение вверх по карьерной лестнице.

Йерри Мина, 23 года, защитник, Колумбия

«Барселона» —> «Эвертон», 32 млн евро

Колумбийский гигант (195 см, 94 кг) Йерри Мина – один из самых перспективных защитников Южной Америки. Впрочем, он рисковал надолго осесть в резерве «сине-гранатовых», если бы не чемпионат мира. «Блаугранас» вели колумбийца с 2016 года, когда он еще играл за «Санта Фе». Ему дали время обкататься в бразильском «Палмейрасе», и только зимой 2018-го Йерри перебрался в Каталонию: трансфер обошелся «Барсе» в 11,8 млн евро. В Примере Мина успел пять раз появиться на поле, но наличие связки Пике–Умтити, а также отсутствие у Йерри гражданства ЕС (по правилам Ла Лиги клуб может заявить только троих игроков, не имеющих европейского паспорта) накладывали ограничения на его перспективы. Разочарование пришло быстро: «Я понимаю, что у «Барсы» великолепные игроки на моей позиции, но я хотел немного игрового времени, чтобы проявить себя. Этого не случилось. Я получал несколько минут, но игра не шла. Мне казалось, что все не так. Из-за этого потерял веру в себя».

Однако, после того как в трех матчах ЧМ-2018 Мина трижды поразил ворота соперников головой, спрос на него резко вырос – в первую очередь в АПЛ. Особенно заинтересован был Жозе Моуринью, которому надоело смотреть, как Смоллинг с Джонсом раз за разом проваливаются на угловых. Трансфер сорвался в последний момент, зато тут как тут оказался «Эвертон». «Ириски» в последние годы не жалеют денег в попытках расширить Big-6 до Big-7, так что за колумбийца не поскупились выложить 32 млн евро.

За полгода Мина поднял свою цену втрое, и это не предел: «Барса» оставила за собой право выкупа за 54 млн евро. Тем более что сам он по-прежнему мечтает играть за каталонцев: «Я хотел бы остаться в «Барселоне» навсегда, но клуб решил иначе». Теперь от него многого ждут в «Эвертоне». В текущем сезоне на поле он еще не выходил из-за травмы – ожидается, что к середине сентября Мина вернется в строй. Его тандем с Майклом Кином на бумаге выглядит очень многообещающе.

Аксель Витсель, 29 лет, центральный полузащитник, Бельгия

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» —> «Боруссия» Д, 20 млн евро

Экс-зенитовец, которого после переезда в Китай записали в «доигрывальщики», вероятно, сам не ожидал, что так быстро вернется в Европу. Хотя время от времени от него слышны были фразы вроде: «Мне в Китае действительно немного не хватает качественного футбола». Все сложилось для него наилучшим образом – во многом благодаря главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу: при наличии солидного выбора центральных хавбеков он доверил место в опорной зоне именно Витселю. Не обошлось без доли везения: кто знает, что было бы, не поссорься Мартинес с Раджой Наингголаном.

Получилось так, как получилось: Аксель провел на ЧМ-2018 шесть матчей от звонка до звонка на впечатляющем уровне, а бельгийцы дошли до полуфинала и заняли почетное третье место. За время китайской командировки Витсель не растерял лучших качеств, что подтвердил Мартинес: «Аксель невероятно стабилен, от него веет надежностью. Он всегда доигрывает эпизоды и всегда находится в правильной позиции. Это говорит о его выдающемся игровом интеллекте». Ум Витселя проявляется и за пределами поля: неспроста в его контракте с китайцами была оговорена опция выкупа за те же 20 млн евро, за которые он перебрался в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Так на горизонте Витселя появилась дортмундская «Боруссия». Бельгиец поставил подпись под контрактом 6 августа, согласившись получать почти вдвое меньше, чем в Китае, – 10 млн евро в год вместо 18. Аксель быстро присмотрел себе роль в новом клубе: ««Я готов стать лидером. Мне 29 лет, я один из самых старших в составе. У нас очень талантливая команда, но очень молодая. Лукашу Пищеку – 33 года, Марко Ройсу – 29, Роману Бюрки – 28. Остальным – от 18 до 26 лет. Честно говоря, я был удивлен, когда впервые приехал в расположение «Боруссии». Играть за дортмундский клуб уже в 19 или 20 лет – это блестяще». Витсель с ходу начал подтверждать слова делом: он отличился голом как в дебютном матче в Кубке Германии, так и в первом туре Бундеслиги.

Диего Лаксальт, 25 лет, левый полузащитник, Уругвай

«Дженоа» —> «Милан», 14 млн евро

Первый большой шанс уругваец с косичками получил еще в 2013 году, когда права на него выкупил «Интер». Ему так и не удалось выйти на поле в футболке «нерадзурри»: Диего превратился в типичного скитальца по арендам. С третьей попытки Лаксальт нашел подходящий клуб: в 2015-м «Дженоа» выкупил его за 5,5 млн евро. Генуэзцев тренировал Джан Пьеро Гасперини – он-то и стал для Лаксальта крестным отцом в итальянском футболе. В излюбленной схеме с тремя защитниками Гасперини сделал уругвайца левым латералем. За три сезона в «Дженоа» Лаксальт отыграл более сотни встреч, а в 2016-м получил вызов в сборную, хотя его клуб, мягко говоря, не блистал. Тогда же ходили слухи об интересе к Диего со стороны «Лестера», «Челси» и «Милана», но на тот момент они так и остались слухами.

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ЧМ-2018 стал для него отличным катализатором, пускай в первой игре он остался в запасе. Но с тех пор как Лаксальт вышел на замену в матче с Саудовской Аравией, свое место на поле он больше не отдавал. Несмотря на то что Табарес предпочел схему 4+4+2 «ромб», Диего легко переквалифицировался в левого защитника. Лаксальт принял участие в четырех матчах и везде был одним из самых активных «чарруа»: цепко действовал в обороне, настырно шел в атаку и не боялся обострять. Порой уругваец выдавал слишком много брака, и все же агрессивный стиль выделял его на фоне большинства крайних защитников на турнире.

Деклассирование Смольникова в матче с Россией не осталось незамеченным: Лаксальтом серьезно заинтересовался «Зенит», но в конце концов он оказался в «Милане». «Было невероятно приятно получить звонок от Леонардо и Мальдини. Это огромный источник мотивации для меня, я рад быть частью новой эры «Милана», – светился от счастья Диего. Пока что Дженнаро Гаттузо осторожно встраивает Лаксальта в состав. У него есть сильный конкурент на фланге защиты в лице Рикардо Родригеса, однако универсальность Диего позволяет пробовать его на разных позициях: так, в игре с «Наполи» он вышел на место левого вингера. Крайне любопытно, чем закончится притирка к новому клубу и сможет ли Лаксальт закрепиться на постоянной позиции в основе «россонери».

Насер Шадли, 29 лет, атакующий полузащитник, Бельгия

«Вест Бромвич» —> «Монако», 12 млн евро

Приглашение в сборную Бельгии игрока худшего клуба АПЛ по итогам сезона выглядело еще более странным, чем вызов Акселя Витселя из Китая. Два года назад Насер Шадли побил трансферный рекорд «Вест Бромвича»: «дрозды» выложили за креативщика 13 млн фунтов. Первый год с новой командой вышел неплохим (10-е место), однако потом бельгиец начал получать травмы, повздорил с тренером Тони Пьюлисом и почти весь следующий сезон просидел на лавке, пока его «Вест Бром» безнадежно влетал всем подряд.

Но Роберто Мартинес с завидным постоянством привлекал Шадли к матчам за сборную. «Я не верил, что попаду в окончательный состав. Я бы ни за что не поверил, если бы мне кто-то рассказал, как все сложится», – признался Шадли по окончании форума. Тренеру необходим был техничный универсал, способный играть по конкретному заданию на разных участках поля, и он разглядел его именно в Насере. Итог известен: Шадли забил победный мяч японцам, оформил голевой пас в триумфальной игре с Бразилией и ассистом внес лепту в победу над англичанами в матче за третье место.

Возвращаться во вторую английскую лигу бельгийцу явно не хотелось, и удача ему улыбнулась: на самом флажке его подписал «Монако», заплативший «Вест Бромвичу» 12 млн евро. «Его опыт на самом высоком уровне и его техника станут дополнительным усилением для нашей команды», – считает президент монегасков Вадим Васильев. К слову, появление в клубе Насера Шадли может сильно ударить по перспективам главной российской надежды в Европе – Александра Головина. Пока он восстанавливается после травмы, бельгиец может занять его место, и сместить его оттуда будет очень непросто. Впрочем, Насеру для начала нужно самому набрать форму и пробиться в состав.

Робин Ольсен, 28 лет, вратарь, Швеция

«Копенгаген» —> «Рома», 8,5 млн евро

Кто на ЧМ-2018 реально удивил – так это шведы. Скандинавы с большим трудом пробились на турнир, оставив дома голландцев и итальянцев, однако тому, что они сотворили на групповом этапе, трудно найти рациональное объяснение. Хоть кто-то мог подумать, что Швеция займет первое место в группе с Германией и Мексикой? Команда Янне Андерссона не просто попала в плей-офф, но и прошла швейцарцев, оступившись лишь на Англии. Одним из главных героев «сине-желтых» стал голкипер Робин Ольсен.

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Первой серьезной ступенью в его карьере был переход в 2012 году из малоизвестного «Клагсхамна» в «Мальме». Легендарный шведский клуб за предыдущие семь лет лишь однажды выиграл «золото» – случайно или нет, но приход Ольсена предзнаменовал новые титулы: следующие два года «Мальме» становился чемпионом, а в 2014-м Робина признали лучшим вратарем турнира. Спустя год высоченного шведа (198 см) выкупил греческий ПАОК, но в Греции он не прижился и после годичной аренды был приобретен «Копенгагеном» за 600 тысяч евро. Скорее всего, Робин так и колесил бы по Скандинавии до конца карьеры, если бы не вдохновенное выступление на чемпионате мира.

Вклад Ольсена в доблестную кампанию шведов был оценен «Ромой»: за кипера не побоялись отдать 8,5 млн евро. Этот трансфер вдвойне рискован, если вспомнить, на чье место пришел Робин. «Никогда бы не подумал, что после нашей победы в плей-офф кто-то захочет видеть меня в Италии, – отшучивался швед. – А если серьезно, то это гигантский шаг вперед в моей карьере. Я знаю, все ждут, что я с успехом заменю Алиссона. Мне льстит, что меня сравнивают с таким классным голкипером. Но я предпочитаю просто качественно делать свою работу, а не доказывать, что я не хуже или лучше кого-то». Пока получается так себе: в трех матчах Робин пропустил пять голов. Несмотря на это, ряд удачных сейвов вкупе с хорошей игрой команды может убедить фанатов в правильности приобретения. В том, что Ольсен способен совершать крутые спасения, никто не сомневается.

Таблица трансферов РПЛ. Лето-2018/19

P.S. Топ-10 самых самых дорогих трансферов лета-2018

№ Игрок Цена (млн евро) Откуда Куда 1 Килиан Мбаппе 135* Монако ПСЖ 2 Криштиану Роналду 117 Реал Ювентус 3 Кепа Аррисабалага 80 Атлетик Челси 4 Тома Лемар 70 Монако Атлетико 5 Рияд Марез 67,8 Лестер МанСити 6 Алиссон Бекер 62,5 Рома Ливерпуль 7 Наби Кейта 60 РБ Лейпциг Ливерпуль 8 Фред 59 Шахтер МЮ 9 Жоржиньо 57 Наполи Челси 10–11 Фабиньо 45 Монако Ливерпуль 10–11 Винисиус Джуниор 45 Фламенго Реал

*Килиан Мбаппе официально стал игроком «ПСЖ» в это трансферное окно. Прошлый сезон он провел в Париже на правах аренды.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Loоk Press, оф. сайт ФК «Монако»

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