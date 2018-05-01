Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Победа российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане стала самым обсуждаемым хоккейным событием в России. Этого триумфа в нашей стране ждали долгих 26 лет и после него радостно успели воскликнуть: «Красная машина» вернулась!» Доказать или опровергнуть этот тезис должен предстоящий чемпионат мира, на котором, в отличие от Олимпиады, могут выступать игроки из НХЛ. Что и побуждает считать ЧМ-2018 главным хоккейным турниром сезона.

Предыстория

«Мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт» — гласило официальное заявление НХЛ в начале апреля 2017-го. В тот момент стало окончательно ясно: хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет без участия игроков из заокеанской лиги. Именно олимпийский хоккейный турнир был безоговорочной и объективной площадкой для определения сильнейшей сборной мира на протяжении последних 20 лет. Подготовка команд сводилась к четырехлетнему циклу. Для ведущих хоккеистов мира «золото» на играх было практически равноценно победе в Кубке Стэнли. А в России ради успеха на ОИ были готовы закрыть глаза на любые провалы на чемпионатах мира и этапах Еврохоккейтура.

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

В тот же день на сайте НХЛ вышла статья, объясняющая решение лиги отказаться от участия в Олимпиаде. В числе главных причин назывались частые травмы лидеров заокеанских клубов, незначительное влияние олимпийских турниров на развитие НХЛ и хоккея в целом и конечно же отсутствие прибыли для лиги. Ведь ОИ проводятся в феврале, когда за океаном не играют ни в американский футбол, ни в бейсбол, и шанс завоевать большую аудиторию у ведущей хоккейной лиги в разы выше. А НХЛ, как и любая другая крупнейшая спортивная лига Северной Америки, — это прежде всего бизнес.

Назад в прошлое

Последний раз Олимпиада проходила без участия энхаэловцев в далеком 1994 году в норвежском Лиллехаммере. На том турнире сборная России не имела преимуществ перед конкурентами, как это было в Пхенчхане. Межнациональная хоккейная лига (аналог нынешней КХЛ, существовавшая в середине 1990-х) просто не обладала такими финансовыми возможностями, как клубы КХЛ, чтобы в олимпийский сезон переманивать игроков из-за океана жирными контрактами. А потому на ОИ-1994 отправилась откровенно слабая команда, лидером которой был 20-летний Андрей Николишин. Единственным легионером сборной России стал Алексей Кудашов, перебравшийся в олимпийский сезон из «Крыльев Советов» в НХЛ, но не имевший постоянной игровой практики в «Торонто». Россияне добрались до полуфинала, где уступили будущим чемпионам – шведам. А в матче за третье место победа досталась сборной Финляндии.

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В составе шведов блистали Томми Сало, Петер Форсберг, Матс Нэслунд и Матс Сундин. У канадцев зажигал Пол Кария, за финнов играл Саку Койву, а словаки явили миру Зигмунда Палффи и Мирослава Шатана. За Россию же не смогли сыграть даже Быков с Хомутовым, выступавшие на тот момент в чемпионате Швейцарии, где не была предусмотрена пауза на время ОИ.

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Но главным итогом того турнира стал визит комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна. Именно он оказался инициатором построения партнерских отношений между НХЛ и ИИХФ. По окончании ОИ-1994 Беттмэн провел переговоры с президентом международной федерации Гюнтером Сабецки на предмет возможного выступления игроков заокеанской лиги в Олимпиаде-1998 в Нагано. Диалог увенчался успехом, что подарило болельщикам пять ярких хоккейных турниров с участием ведущих игроков мира. По иронии судьбы все тот же Беттмэн спустя более 20 лет прикрыл лавочку.

Работа над ошибками

Ключевым отличием между ОИ-1994 и ОИ-2018 для сборной России стал тот факт, что на этот раз ФХР была готова к подобному развитию событий. Многих игроков из НХЛ стали переманивать на родину заманчивыми контрактами. Так летом 2017-го из-за океана вернулись Алексей Марченко, Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Сергей Калинин. СКА был выбран в роли базового клуба для сборной, куда начали сгребать ведущих хоккеистов страны. А те, кому не хватило места в питерском суперклубе, неплохо обосновались в другом армейском клубе – ЦСКА.

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В результате сборная России привезла на Олимпиаду сильнейший состав, которому не было равных. Хотя в решающем матче немцы оказали очень достойное сопротивление и едва не сотворили сенсацию. По окончании турнира мнения болельщиков разделились: одни искренне радовались долгожданному триумфу, другие пеняли на то, что ОИ-2018 напоминал «Золотую шайбу».

Настоящая проверка

Рассудить всех сможет как раз предстоящий чемпионат мира в Дании. Впервые в XXI веке по уровню участников он будет превосходить олимпийский турнир. Здесь будут канадцы во главе с лучшим бомбардиром НХЛ двух последних лет Коннором Макдэвидом, американцы под руководством трехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна и конечно же действующие чемпионы мира из Швеции с целой россыпью игроков из НХЛ в обойме. Если россиянам удастся одолеть их, тогда слова о возрождающейся «красной машине» станут не просто разговорами, а подтвержденным фактом.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press