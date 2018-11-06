Полночь в Париже. Как работает «ПСЖ» Томаса Тухеля и в чем его главные особенности

Куча финансовых вложений, полная стоимость состава — почти 900 млн евро, отличный маркетинг, минимум один выигранный титул в сезоне — все это о нынешнем «ПСЖ». Единственное, с чем не может справиться команда, — выступления в еврокубках. Именно ради успеха в Лиге чемпионов и был приглашен немецкий тренер Томас Тухель, перестраивающий игру французов с этого лета.

Что происходит в Лиге 1

Только в одном национальном чемпионате, входящем в топ-5, интрига умерла уже на 12-м туре, — в Лиге 1. «ПСЖ» опережает «Лилль» — своего ближайшего преследователя — на 11 очков. Парижане установили безумный рекорд: команда одержала 12 побед подряд. Что-то нереальное для топ-5 европейских лиг.

Это все, конечно, прекрасно, но по сути, «ПСЖ» отпразднует свое чемпионство где-то в начале весны, а вот дела в Лиге чемпионов идут очень плохо. Французы — в зоне вылета в Лигу Европы с четырьмя очками: Мбаппе и Ко уступили «Ливерпулю» (2:3) и довольствовались дома ничьей с «Наполи» (2:2). Издевательства над «Црвеной Звездой» (6:1) не вызвали особого восторга, как и любой матч «красно-синих» в Лиге 1.

На нового тренера — немца Томаса Тухеля пока не повесили всех собак за странную игру в еврокубках. Идеально говорящий на французском экс-тренер «Боруссии» Д дает надежду фанатам и руководству своими тактическими изменениями, к которым нужно привыкнуть. Пока рано паниковать.

Новая схема

Унаи Эмери, Лоран Блан и Карло Анчелотти в «ПСЖ» практически всегда использовали схему 4+3+3: пришел Тухель и все усложнил. Немец, буквально как чокнутый профессор из одноименного фильма, менял расстановки как только мог. За 12 туров «ПСЖ» играл по пяти разным формациям: от оставшейся по наследству 4+3+3 до экспериментальной 3+5+2 в августе против «Анже». Дело далеко не в том, что Тухель подбирает подходящую схему методом тыка. У него особые вопросы вызывала атака.

Довольно сложно уместить в основном составе Ди Марию, Кавани, Неймара и Мбаппе, чтобы каждый из них работал на максимуме. За три месяца тот же Ди Мария поиграл на обоих флангах атаки при 4+2+3+1, в центре полузащиты — при 4+3+3 и даже в нападении в паре с Мбаппе — при 3+5+2. Сейчас Тухель все чаще выбирает 4+2+3+1 и спокойно проводит ротацию даже в самых важных матчах чемпионата. Благо отрыв позволяет.

Неймар больше не на фланге

Самое большое тактическое изменение, произведенное немецким специалистом в «ПСЖ», — смена позиции Неймара. Весь прошлый сезон он выходил на привычном левом фланге, и никто не посягал на собственность бразильца. Тухель, как показывает практика, не из тех, кто будет жертвовать своими тактическими идеями ради звезд: теперь Неймар играет на позиции десятого номера. «Это позволяет ему участвовать во всех атаках, а не только на левой стороне. Он чувствует себя там намного свободнее» — тренер максимально дал понять, что смена позиции бразильской звезды — далеко не случайность.

Тухель — любитель усложнять жизнь талантливым футболистам и менять их позиции. Чего стоит история с Усманом Дембеле в «Боруссии», пробовавшимся даже в центре полузащиты. Смена позиции Неймара дала толчок нескольким тактическим изменениям.

Верратти и дисбаланс в центре поля

Марко Верратти стал невольной жертвой изменения положения Неймара. Бразилец позиционно приблизился к итальянцу на поле, а значит, естественным образом сформировал опасную пару в центре полузащиты. Марко приходится теперь действовать чуть глубже и все чаще обмениваться мячом с «десяткой» «ПСЖ». Матч с «Реймсом» показал: за игру Неймар получал мяч от Верратти 38 раз и менее 20 раз — от Рабьо.

Такое изменение было вызвано тем, что команда значительно страдает из-за дисбаланса в центре поля: на четырех очень быстрых и атакующих игроков (Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Кавани) приходится всего два центральных полузащитника, явно уступающих им по скорости. Неймар, оказавшийся чуть глубже обычного своего положения, не меняет ситуации: он не тот, кто способен отработать в обороне и сохранить мяч.

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Бразилец, безусловно, убыстряет атаку из глубины, но рискует каждый раз, получая передачи практически у линии защиты. Цифры это доказывают: потери Неймара после смены позиции увеличились на 50%, а количество атак через центр атакующей полузащиты составляет всего 28% против 39 и 32% на флангах. Бразилец явно не показывает своего максимума, что вызывает вопросы к этому решению Тухеля.

«ПСЖ» не справляется

«ПСЖ» очевидно не справляется с изменениями, которые предлагает Тухель. Почти восемь лет парижане практически не меняли своей философии: руководство бросало огромные суммы на топ-форвардов, потакало тренерам во всем и требовало от них быстрых трофеев. Чем это закончилось? Локальными чемпионствами, кубками и суперкубками.

Спустя почти десяток лет все поняли, что сиюминутные действия принесут те же внутренние трофеи, а в Лиге чемпионов с «ПСЖ» по-прежнему особенно не считаются. Игра французов показывает, что, пригласив Тухеля, они впервые вложились в долгосрочный проект. Тренер сам напрямую сказал, что клуб находится в состоянии изменения.

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Кто знает, может, с вылетом в Лигу Европы немецкий специалист выиграет для «красно-синих» первый европейский трофей, который будет посерьезнее, чем Кубок Интертото в 2001-м. А потом уже и на ЛЧ можно претендовать. Но для этого придется изменить привычки, дать Тухелю немного времени и принять неопределенность, которая всегда идет рука об руку с нововведениями.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press