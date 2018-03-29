Полет орла. Доберется ли «Сибирь» до зоны стыков

Без драмы в концовке текущего сезона не обойтись – борьба зазвторую путевку в стыковые матчи только начинается. А преследует тройку претендентов на 4-е место «Сибирь», игра которой в каждый раз то беспощадная, то бессмысленная. Команда теряет очки в самый нужный момент, но еще способна увязаться в погоню. Осталось разобраться со всеми пунктами, которые могут сибирякам помочь. Или погубить их.



За: осечки конкурентов

Загибайте пальцы: «Тамбов», «Балтика», «Динамо» СПб — бело-синие преследуют эти клубы и отстают от них на 2–6 очков. В одном балле от «Сибири» идут футболисты «Шинника». Но плотная конкуренция вредит и прямым соперникам новосибирского клуба. Весенний спад начался у «Тамбова»: «Ротор», «Кубань», «Луч-Энергия» и «Олимпиец» бьются за выживание, пять набранных очков в играх с ними – не результат для претендента на выход в элиту. Питерское «Динамо» проиграло две встречи из четырех, плюс команде Точилина еще предстоят игры со всеми основными конкурентами. А «Балтика» потеряла три очка в первом туре года. Чем не подарок для догоняющих сибиряков?

Против: игровой кризис

Да и в зимние отпуска (а потом на межсезонные сборы) «орлы» улетали с положительными эмоциями от работы: в последних шести турах перед паузой игроки Кирсанова одержали четыре победы. Да еще и добились нулевой ничьей с абсолютным лидером первенства прошедшей осени — «Енисеем». Стремительный поход позволил команде подняться всего на 7-ю строчку, однако два фактора (плотность таблицы и 6 очков отставания от четвертого «Тамбова») оставляли «Сибири» надежды на борьбу за РФПЛ через стыки. Но…

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Нынешний март мало чем отличается от зимних дней. Может быть, поэтому форварды «Сибири» с возобновлением сезона и не могут разморозиться. Два забитых мяча за 90 с лишним минут (столько «наколотили» бьющемуся за выживание «Лучу-Энергии») — это максимум для нынешнего нападения. Одна победа при двух ничьих с аутсайдерами ФНЛ из «Олимпийца» и «Томи», а также поражение (пусть даже от третьих «Крыльев») говорят об одном: сине-белые не приняли подарок в виде потери очков от конкурентов, теперь не нужно надеяться на везение и играть самим. Что и делает голкипер «Сибири».

За: Цыган на воротах

Только крадет он не цепочки с шей соперников, а мячи из-под их ног. Кто знает, проявил бы себя Николай Цыган на фоне атакующей «Сибири», когда редкие контрвыпады оппонентов могли стать фатальными. Но пока импотенция в нападении не прошла, ставка Кирсанова идет на контратаки и дальние забросы к чужим воротам со своей половины поля. А задача 33-летнего украинца — постоянно страховать своих партнеров. Делает он свою работу отменно: спасает Николай не только с помощью сейвов, но и за счет выигранной борьбы в своей штрафной.

Сине-белые проводят в защите большую часть игрового времени, поэтому у Цыгана достаточно времени для импровизации. Возьмем в пример последний матч с «Томью»: из-за сумбура защитников томичи часто выходили на ударные позиции, но в Николая вселялся дух Нойера лучших лет – он отбивал мячи всеми частями тела и не боялся выходить на соперника.

Цыган отыграл все 29 матчей сезона. При нем «Сибирь» пропустила 24 мяча (4-й показатель в лиге), а сам вратарь провел 13 «сухих» игр. «Цыган – уровень РФПЛ», — пишут в комментариях болельщики, как бы настраивая его на предстоящую борьбу за проход в элиту. Если бы голкипера еще и надежно оберегали партнеры…

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Против: отсутствие стабильности

«В нас пропал дух авантюризма» — эту фразу Ипполита из «Иронии судьбы…» опровергнут футболисты «Сибири». Пять игр без побед на старте чемпионата, четыре выигрыша подряд, серия из трех поражений – и такими скачками сибиряки нервируют своих болельщиков весь сезон. Просто взгляните на шкалу «стабильности» у форварда Максима Житнева: лучший бомбардир «орлов» текущего сезона забил 7 голов, только интервалы между ними насчитывают месяцы: за эту весну он отличился дважды, а до того наколотил пять голов в трех августовских турах подряд.

Пожалуй, в этом и кроется главная проблема команды. Только избавление от непостоянства поможет сине-белым, ведь в завершающих турах игрокам из Новосибирска предстоят встречи с конкурентами из «Динамо» СПб, «Шинника» и «Тамбова».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Сибирь»