Поколение «Next». Сборная лучших игроков Европы не старше 21 года

Этот сезон открыл болельщикам немало новых звездочек, сумевших громко заявить о себе в самом начале взрослой карьеры. На основе статистики порталов Whoscored и Transfermarkt, а также рейтингов FIFA 17 еженедельник «Футбол» составил сборную из 11 самых перспективных молодых игроков современности.

ВРАТАРЬ

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Дата рождения: 25 февраля 1999 года

Гражданство: Италия

Рост: 198 см

Вес: 90 кг

Амплуа: вратарь

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 20 млн евро

25 октября 2015 года на матче «Милан» — «Сассуоло» фанаты «россонери» обалдели, увидев в воротах своей команды 16-летнего долговязого подростка. Несколькими месяцами ранее этот паренек играл на юношеском чемпионате Европы, а теперь сменил в «рамке» опытного Диего Лопеса. Встреча закончилась победой «Милана», а юнец по имени Джанлуиджи Доннарума, отыгравший сверхуверенно для своих лет, влюбил в себя весь Милан. Доннарума стал самым молодым голкипером в истории итальянского футбола, обставив великого тезку Буффона. Вундеркинд родился недалеко от Неаполя и первые шаги делал в детской команде «Наполи», что не мешало ему надевать на игры шорты с эмблемой «Милана», за который он болел, сколько себя помнил. Когда стало ясно, что у парня талант, к нему потянулись скауты ведущих клубов, причем самыми активными были представители «Интера». Доннарума уже был готов перейти к «черно-синим», когда на него наконец-таки вышел человек из «Милана». Мечта Джиджи сбылась: в 15 лет Филиппо Индзаги впервые включил его в заявку, а спустя год место в воротах «красно-черных» стало принадлежать ему.

ЗАЩИТНИКИ

Джонатан Та («Байер»)

Дата рождения: 11 февраля 1996 года

Гражданство: Германия / Кот’д-Ивуар

Рост: 194 см

Вес: 95 кг

Амплуа: защитник

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 22 млн евро

Джонатан Та появился на свет в Гамбурге и связал жизнь с футболом, едва научившись ходить. Уже в 4 года малыш Джо попал в спортивную школу «Альтона 93». Через 9 лет командировка в клуб «Конкордия 1907» обернулась для юноши переходом в структуру «Гамбурга». 4 августа 2013 года Та впервые появился на поле в составе первой команды «Гамбурга» — то был матч Кубка Германии. Спустя 20 дней не по годам мощный защитник дебютировал и в Бундеслиге, выйдя на замену в самом конце встречи с «Гертой». Менее чем через месяц Джонатан отыграл весь матч против «Вердера» и с тех пор стал постоянно выходить в старте. 14 матчей подряд без замен провел Та в том сезоне, после чего отправился набираться опыта во Вторую Бундеслигу. Выступая за «Фортуну» на правах аренды, перспективный немец привлек внимание «Байера» и лично Руди Феллера. К тому моменту Та уже был капитаном юношеской сборной Германии, и его переход в стан «аспириновых» за солидные 7,5 млн евро особого удивления не вызвал. Второй сезон в «Байере» складывается для него не так успешно, как первый, но его лучшие годы еще впереди.

Люка Эрнандес («Атлетико»)

Дата рождения: 14 февраля 1996 года

Гражданство: Франция

Рост: 183 см

Вес: 76 кг

Амплуа: защитник

Рабочая нога: левая

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Люка Эрнандес родился в Марселе в семье футболиста «Атлетико» Жана-Франсуа Эрнандеса. Решив пойти по стопам отца, в 11 лет он оказался в мадридском клубе. В 2014 году Эрнандес впервые вышел на поле в составе «Атлетико Б». Руководство «Атлетико» по достоинству оценило игру 18-летнего защитника, и вскоре Люка подписал с клубом контракт до 2018 года. Вскоре к нему стал присматриваться тренер «индейцев» Диего Симеоне. Первый шанс сыграть за первую команду Эрнандес получил в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Оспиталитета». В Примере француз дебютировал 21 декабря 2014 года, выйдя на замену на 88-й минуте встречи с «Атлетиком» из Бильбао. С марта 2016 года Люка Эрнандес стал периодически выходить в основе. Пока Симеоне использует француза в качестве игрока ротации, чередуя его на левом фланге с Фелипе Луисом, однако потенциал Эрнандеса позволяет ему рассчитывать на большее уже в ближайшие годы. Правда, в начале 2017-го Люка попал в неприятную историю: его подруга обратилась в полицию с побоями и обвинила игрока в избиении, за что Эрнандеса приговорили к месяцу общественных работ.

Андреас Кристенсен («Боруссия М»)

Дата рождения: 10 апреля 1996 года

Гражданство: Дания

Рост: 188 см

Вес: 74 кг

Амплуа: защитник

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 16 млн евро

Талантливый датский защитник Андреас Кристенсен – продукт академии «Брондбю». Он начал заниматься футболом в 8 лет и к 16 годам стал мишенью для таких грандов, как «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Бавария». Борьбу за датчанина в итоге выиграл «Челси». Впоследствии Кристенсен объяснил свой выбор тем, что ему нравилась игра, которую демонстрировала команда при Андре Виллаш-Боаше. Первую официальную игру за лондонцев Андреас провел 28 октября 2014 года в Кубке английской лиги. В мае 2015-го Кристенсен отыграл свои первые и пока единственные 15 минут в АПЛ, выйдя на замену в матче с «Сандерлендом» вместо Джона Оби Микела. Чтобы не мариновать перспективного игрока за спинами таких глыб, как Терри и Кэйхилл, руководство «Челси» приняло решение отправить Кристенсена в двухгодичную аренду в Германию. Менхенгладбахской «Боруссии» датчанин пришелся очень кстати. Правда, первый блин вышел комом: в дебютной игре его команда была раздавлена «Боруссией» из Дортмунда со счетом 4:0. Однако, отсидев три встречи в запасе, Кристенсен отвоевал место в основе и по сей день играет практически без замен.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юри Тилеманс («Андерлехт»)

Дата рождения: 7 мая 1997 года

Гражданство: Бельгия

Рост: 177 см

Вес: 75 кг

Амплуа: центральный полузащитник

Рабочая нога: обе

Трансферная стоимость: 17 млн евро

Талантливый воспитанник «Андерлехта» стремительно набирает популярность и скоро должен оказаться в серьезном европейском клубе. Бельгийцы ярко проявляют себя как на внутренней арене, так и в Лиге Европы, и Тилеманс, невзирая на молодость, играет ключевую роль в команде. Пурпурно-белые цвета Юри выбрал еще в пять лет, а в шестнадцать уже играл за родной клуб в Лиге чемпионов. Дебютный для Тилеманса сезон-2013/14 обернулся победой в чемпионате и званием лучшего молодого футболиста года в Бельгии. К 19 годам полузащитник провел за «Андерлехт» далеко за сто матчей и заслужил капитанскую повязку. В конце прошлого года Тилемансу покорился еще один рубеж – он впервые сыграл за взрослую сборную Бельгии. Футболист не по годам солидно смотрится в центре полузащиты. Кажется, что для него в игре нет ничего невозможного: он успевает и отбирать мячи у соперников, и дирижировать атаками, и класть великолепные голы дальними ударами. В перспективе Юри может вырасти в выдающегося футболиста, так что интерес со стороны «Ромы», «Ювентуса», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» легко объяснить.

Махмуд Дауд («Боруссия М»)

Дата рождения: 1 января 1996 года

Гражданство: Германия/Сирия

Рост: 177 см

Вес: 67 кг

Амплуа: центральный полузащитник

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Махмуд Дауд родился в сирийском городе Амуда, но его родители перебрались в Германию, когда малышу не исполнилось и года. Семья поселилась в Дюссельдорфе, и Махмуд начал заниматься футболом в местной «Фортуне». К 17 годам прогресс юного хавбека стал очевиден, и Дауда пригласила «Боруссия» из Менхенгладбаха. Тренер команды Люсьен Фавр был восхищен способностями сирийского немца, и вскоре тот получил контракт до 2018 года. В первом полноценном сезоне Дауд провел 32 встречи, забил 5 мячей и сделал 9 голевых передач. Публика полюбила Махмуда за сочетание элегантной креативной игры с бешеной мобильностью. Единственное, что может помешать будущей звездному будущему Дауда, – это предрасположенность к травмам. В каждом сезоне Махмуд что-нибудь да травмирует, а это, в свою очередь, не дает ему прогрессировать еще быстрее. Обладая довольно хрупким телосложением, Дауд, тем не менее, не щадит ни себя, ни других и с охотой идет в стыки, что порой оказывается чревато. И все же оборонительная работа для него вторична, ведь его организаторские способности при развитии атаки воистину безграничны.

Кингсли Коман («Бавария»)

Дата рождения: 13 июня 1996 года

Гражданство: Франция / Гвинея

Рост: 178 см

Вес: 71 кг

Амплуа: атакующий полузащитник

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Французский хавбек, также имеющий гражданство Гвинеи, родился в Париже и начинал заниматься футболом в школе Сенар-Муасси, но уже в 2005 году попал в систему «Пари Сен-Жермен». В чемпионате Франции Коман дебютировал в феврале 2013 года, став самым молодым дебютантом в истории ПСЖ в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 4 дней. Всего 3 матча провел Кингсли за французскую команду, после чего летом 2014 года подписал контракт с «Ювентусом». В Серии А Коман провел 15 встреч. Несмотря на то, что голами француз не отметился, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри высоко оценил потенциал игрока. В августе 2015 года футболист отправился в аренду в «Баварию» с возможностью выкупа за 25 млн евро. В период с 2013 по 2016 годы Коман дважды становился чемпионом Франции, по разу выигрывал чемпионат Италии и Германии. За сезон-2015/16 Коман в составе «Баварии» набрал 10 очков по системе «гол+пас» (4 гола + 6 результативных передач). Также к началу 2017 года он успел сыграть 11 игр за сборную Франции. Зимой «Бавария» сообщила «Ювентусу», что планирует выкупить вингера у итальянцев по окончании сезона.

Деле Алли («Тоттенхэм»)

Дата рождения: 11 апреля 1996 года

Гражданство: Англия

Рост: 188 см

Вес: 76 кг

Амплуа: атакующий полузащитник

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Бамиделе Джермейн Алли – один из лидеров «Тоттенхэма» и, пожалуй, самый одаренный английский футболист поколения «next». Деле вырос в трущобах города Милтон-Кинс. У его матери было четыре ребенка, и все – от разных отцов. Он мечтал играть за местный «МК Донс», а его кумиром был Стивен Джеррард. В структуру «МК Донс» Алли попал в 11 лет, и его умения вкупе с физической формой оказались для тренеров приятным сюрпризом. Чтобы оградить Алли от семейных неурядиц и проблем с законом, сотрудники клуба уговорили его мать отпустить Деле жить в семью партнера по команде Гарри Хикфорда. В 16 лет Алли попал на стажировку в «Челси», но получил отказ и хотел навсегда завязать с футболом. Юношу отговорил Марк Уолш – тренер детской команды «МК Донс». Деле взялся за дело с удвоенной силой и уже в 2015 году оказался в «Тоттенхэме», заставив говорить о себе как об одном из лучших молодых футболистов Европы. Помешать ему стать суперигроком на долгие годы может разве что скверный характер, который он пока что не в силах обуздать.

НАПАДАЮЩИЕ

Усман Дембеле («Боруссия Д»)

Дата рождения: 15 мая 1997 года

Гражданство: Франция

Рост: 178 см

Вес: 61 кг

Амплуа: атакующий полузащитник

Рабочая нога: обе

Трансферная стоимость: 28 млн евро

Усман Дембеле – очередной самородок из Франции, который уже в ближайшие годы грозит войти в число лучших футболистов планеты. Первые шаги в футболе Дембеле делал в «Мадлен Эвре», а в 2010 году он оказался в «Ренне», где его дела резко пошли в гору. В октябре 2015 года Усман подписал с клубом первый профессиональный контракт, через месяц дебютировал в чемпионате Франции, а спустя полгода француза подписала дортмундская «Боруссия». Старт карьеры и впрямь выдался феноменальным: за 26 матчей в футболке «Ренна» он забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач – трудно представить лучшее начало для 18-летнего парня. Дембеле с ходу поразил экспертов отменной техникой и дриблингом, качественной игрой в пас и отменным движением. Первый сезон в Бундеслиге подтвердил невероятный потенциал француза. В такой мощной команде, как «Боруссия», он уже стал одним из лидеров и идет на втором месте по системе «гол+пас» после главного форварда дортмундцев Пьера-Эмерика Обамеянга. В 2016 году Усман получил вызов в сборную Франции и принял участие в отборочном матче чемпионата мира со сборной Белоруссии.

Марко Асенсио («Реал Мадрид»)

Дата рождения: 21 января 1996 года

Гражданство: Испания

Рост: 178 см

Вес: 70 кг

Амплуа: атакующий полузащитник

Рабочая нога: левая

Трансферная стоимость: 15 млн евро

В 21 год Марко Асенсио считается главной надеждой испанского футбола, который в последние годы испытывает проблемы со сменой поколений. Марко – воспитанник клуба «Мальорка». С октября 2013 года он стал попадать в состав, но прорывом для него стал следующий сезон, когда команду возглавил Валерий Карпин. Российский наставник вселил в Асенсио уверенность и обеспечил футболисту достаточно игрового времени. Вскоре молодой испанец обратил на себя внимание представителей «Реала», и «сливочные» выкупили его за 3,5 млн евро. Перед началом сезона-2015/16 Асенсио был отдан в аренду в «Эспаньол». Здесь он показал себя блистательным диспетчером, записав на счет аж 13 результативных передач. В мае 2016 года Марко впервые сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против команды Боснии и Герцеговины. Вернувшись в «Реал», Асенсио восхитил главного тренера «галактикос» Зинедина Зидана, который решил оставить Марко в команде. Дебютом в футболке «Реала» для Асенсио стал матч на Суперкубок Испании против «Севильи» 9 августа 2016 года. В тот же день он завоевал свой первый клубный трофей.

Килиан Мбаппе («Монако»)

Дата рождения: 20 декабря 1998 года

Гражданство: Франция

Рост: 178 см

Вес: 73 кг

Амплуа: нападающий

Рабочая нога: правая

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Место в основном составе нашей фэнтези-команды Мбаппе получил во многом из-за травмы Габриэла Жезуса, однако потенциал Килиана едва ли намного меньше. К тому же он на год младше бразильца – кто знает, на что француз будет способен в дальнейшем. С самого детства он был обречен на то, чтобы стать профессиональным спортсменом. Отец Килиана тоже был футболистом, он стал первым тренером мальчика в детской команде «Бонди». Мать Мбаппе была известной гандболисткой, а брат тоже связал жизнь с футболом и впоследствии успел поиграть за «Ренн». Азам футбола Килиа обучался в популярной академии «Клерфонтен», а в 2012 году попал в систему «Монако». Тогда он удостоился лестных сравнений с Тьерри Анри – одним из лучших выпускников все того же «Клерфонтена». В декабре 2015 года Мбаппе дебютировал во взрослом футболе, выйдя на замену вместо Фабио Коэнтрао в матче против «Кана», а в феврале 2016-го забил свой первый гол в ворота «Труа». К сезону-2016/17 Килиан подошел в качестве основного игрока монегасков, а его яркая игра в матче Лиги чемпионов привлекла к нему внимание всей футбольной Европы.

ТРЕНЕР

Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»)

На роль главного тренера этой импровизированной команды следующего поколения как никто подходит немецкий специалист Юлиан Нагельсманн. В феврале 2016 года его назначение в «Хоффенхайм» произвело фурор в Германии: в 28 лет Юлиан стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Впрочем, к такому результату он пришел вынужденно. Карьера футболиста складывалась вполне перспективно: в качестве защитника Нагельсманн успел поиграть за «Мюнхен 1860» и «Аугсбург». Но тяжелая травма мениска перечеркнула его будущее раньше, чем он достиг 20-летия. Определяющую роль в становлении тренера сыграл Томас Тухель, который предложил Юлиану тренировать молодежную команду «Аугсбурга». Тухель и сам закончил играть в 25 лет из-за травмы, так что войти в положение коллеги ему было несложно. Вскоре их пути разошлись, и Нагельсманн транзитом через «Мюнхен 1860» попал в штаб «Хоффенхайма». Его работа с юношами была настолько впечатляющей, что сама «Бавария» была готова взять его тренером «молодежки». Однако Юлиан остался верен клубу и вскоре был за это вознагражден. Команде грозил вылет, Хуб Стивенс попросился в отставку, и руководству ничего не осталось, как предложить Нагельсманну тренерское кресло. Тот не подвел, сохранив «Хоффенхайм» в Бундеслиге. Сегодня его команда идет в еврокубковой зоне и почти не проигрывает: по количеству поражений лучше только «Бавария». Несмотря на возраст, Нагельсманн в роли тренера проявляет себя настолько успешно, что скоро его легко могут позвать в один из сильнейших клубов Старого Света.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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